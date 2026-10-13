1974년에 설립된 디킨대학교는 호주의 공립 대학으로 세계적인 수준의 프로그램과 다양한 학습 및 연구 기회를 제공합니다. 4개의 캠퍼스가 멜버른, 질롱, 워남불에 걸쳐 분산되어 있고 매년 수천 명의 해외 유학생을 포함해 6만1천 명 이상의 학생과 8천 명의 직원을 보유한 대학교로 성장했습니다. 디킨대학교는 연구 및 교수 분야에서 국제적으로 인정받고 있습니다. 세계 대학 학술 랭킹에 따르면 디킨대학교는 전 세계 대학 중 상위 1% 이내에 속합니다. 특히, 호주에서 최상급 교육 경험을 제공하는 것으로 인정받았는데, 온라인 학습 경험이 여기에 일조했습니다.
신종 코로나바이러스가 유행하기 시작하자 디킨대학교는 모든 학생과 교직원이 온라인으로 학습하고 근무할 수 있도록 신속하게 지원해야 했습니다. 지금까지 선제적인 디지털 투자로 유리한 위치에 있었던 디킨대학교는 전 세계 사용자에게 원활한 경험을 제공하기 위해 오랜 파트너사인 Akamai에 도움을 요청했습니다.
"몇 년 전에 Akamai와 파트너십을 맺고 디지털 인프라에 투자하기로 한 것은 옳은 결정이었습니다. 좋은 파트너는 위기 상황에서 진가를 발휘합니다. Akamai는 디킨대학교가 100% 디지털 캠퍼스로 전환하는 과정을 지원해 주었습니다."— 크레이그 워렌(Craig Warren), 디킨대학교 부CTO
1974년에 설립된 디킨대학교는 호주의 공립 대학으로 세계적인 수준의 프로그램과 다양한 학습 및 연구 기회를 제공합니다. 4개의 캠퍼스가 멜버른, 질롱, 워남불에 걸쳐 분산되어 있고 매년 수천 명의 해외 유학생을 포함해 6만1천 명 이상의 학생과 8천 명의 직원을 보유한 대학교로 성장했습니다. 디킨대학교는 연구 및 교수 분야에서 국제적으로 인정받고 있습니다. 세계 대학 학술 랭킹에 따르면 디킨대학교는 전 세계 대학 중 상위 1% 이내에 속합니다. 특히, 호주에서 최상급 교육 경험을 제공하는 것으로 인정받았는데, 온라인 학습 경험이 여기에 일조했습니다.
6만9천 명 이상의 사용자를 위해 온라인 학습 및 업무 환경을 신속하게 구현
디킨대학교는 2011년에 디지털 선구자로서 호주 최고의 대학으로 자리매김하기 위한 비전과 계획을 수립했습니다. 실제로 최근까지 디킨대학교의 가장 빠르게 성장하는 캠퍼스는 클라우드에 있었습니다. 이곳에서 1만5천 명 이상의 학생들이 온라인으로 학습했습니다.
지금까지 디킨대학교의 모든 강의는 온라인으로 들을 수 있었지만 COVID-19가 유행하기 시작하자 모든 수업과 자료를 즉시 온라인으로 이동해야 했습니다. 디지털 환경을 잘 갖추어 놓았던 디킨대학교는 이 상황을 미래에 이용할 디지털 학습 모델에 더 투자할 수 있는 기회로 여겼습니다. 또한 해외에 있는 학생들이 많았기 때문에 잠재적인 학생 수 감소를 최소화하기 위해 가능한 최고의 경험을 제공하고자 했습니다.
디킨대학교의 부CDO(Chief Digital Officer)인 크레이그 워렌은 "저희는 이미 디지털 역량에 많은 투자를 해왔기 때문에 이런 전환이 원활하게 진행될 것이라고 예상했습니다. 하지만 전 세계에 있는 학생, 교직원, 기타 구성원에게 더 우수한 서비스를 제공할 수 있다고 생각했습니다."라고 말합니다.
특히 디킨대학교는 비디오 스트리밍과 대용량 파일 다운로드에 대한 수요 증가를 선제적으로 해결하고자 했습니다. 워렌에 따르면 디킨대학교의 학생들은 종종 가장 저렴한 인터넷 요금제를 사용하거나 스마트폰의 핫스팟을 이용하기 때문에 미디어 및 다운로드 전송을 가속하는 조치를 취해야 했습니다.
신뢰할 수 있는 파트너
디킨대학교는 호주 및 전 세계에서 대학의 강의와 자료에 접속하는 사람들에게 빠르고 안전한 디지털 경험을 제공하기 위해 몇 년 동안 많은 Akamai 솔루션을 사용해 왔습니다. 워렌은 "이미 핵심 기술을 보유하고 있었기 때문에 시간이 촉박하다는 점은 걱정되지 않았습니다. 하지만 해외에 있는 학생들로 인해 비디오 스트리밍 및 다운로드가 급증할거라 예상했고 이를 해결하기 위해 Akamai의 지원이 필요했습니다."라고 말합니다.
오랜 시간 이어진 디킨대학교와 Akamai의 파트너십과 긴밀한 협력 덕분에 Akamai는 적절한 제품을 신속하게 추천할 수 있었습니다. 바로 Adaptive Media Delivery와 Download Delivery였습니다. Adaptive Media Delivery는 네트워크 종류(유선, 모바일)와 디바이스에 상관 없이 다양한 연결 속도에서 일관적인 고품질 비디오 재생 경험을 제공합니다. Download Delivery는 대용량 파일 기반 콘텐츠를 인터넷으로 빠르게 전송하는 데 최적화된 파일 기반 콘텐츠 전송 솔루션입니다.
워렌은 "온라인 경험은 라스트 마일 연결과 인터넷 대역폭의 영향을 받습니다. 따라서 저희는 모든 종류의 인터넷 연결에서 최고의 경험을 보장해야 합니다. Akamai의 도움이 있었기 때문에 가능했습니다."라고 말합니다.
디지털 경험의 확장과 보안
디킨대학교는 수십만 명의 직원과 학생들이 온라인으로 리소스에 접속하자 전례 없는 대규모 트래픽과 다운로드를 지원하기 시작했습니다. Akamai Intelligent Edge Platform을 기반으로 설계된 여러 솔루션들 덕분에 디킨대학교는 온라인 사용자 증가를 원활하게 지원할 수 있었습니다.
워렌은 디킨대학교가 완전한 원격 학습 및 업무 환경으로 원활하게 전환할 수 있었던 것은 Akamai와의 강력한 파트너십 덕분이라고 말합니다. 워렌은 "성능, 미디어, 보안 등 다양한 방면에서 Akamai 솔루션을 활용하고 있기 때문에 화상 회의나 학습 관리 시스템 등의 리소스에 접속하는 데 문제가 없었습니다."라고 설명합니다.
예를 들어 중국에 있는 디킨대학교 학생은 1~2GB 용량의 강의를 다운로드하기 위해 몇 분에서 몇 시간을 기다려야 했습니다. Akamai 솔루션을 도입한 후에는 평균적으로 20초밖에 소요되지 않았습니다.
워렌은 "업계를 대표하는 기업은 위기를 기회로 삼아 발전할 수도, 위기에 압도되어 도태될 수도 있습니다. 저희의 강점과 차별점은 온라인 강의 서비스입니다. 온라인 강의 서비스를 안전하고 빠르게 전송하기 위해 만들어 놓은 현재의 기반은 미래에도 유용하게 쓰일 것입니다."라고 말합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.