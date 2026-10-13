디킨대학교는 2011년에 디지털 선구자로서 호주 최고의 대학으로 자리매김하기 위한 비전과 계획을 수립했습니다. 실제로 최근까지 디킨대학교의 가장 빠르게 성장하는 캠퍼스는 클라우드에 있었습니다. 이곳에서 1만5천 명 이상의 학생들이 온라인으로 학습했습니다.



지금까지 디킨대학교의 모든 강의는 온라인으로 들을 수 있었지만 COVID-19가 유행하기 시작하자 모든 수업과 자료를 즉시 온라인으로 이동해야 했습니다. 디지털 환경을 잘 갖추어 놓았던 디킨대학교는 이 상황을 미래에 이용할 디지털 학습 모델에 더 투자할 수 있는 기회로 여겼습니다. 또한 해외에 있는 학생들이 많았기 때문에 잠재적인 학생 수 감소를 최소화하기 위해 가능한 최고의 경험을 제공하고자 했습니다.



디킨대학교의 부CDO(Chief Digital Officer)인 크레이그 워렌은 "저희는 이미 디지털 역량에 많은 투자를 해왔기 때문에 이런 전환이 원활하게 진행될 것이라고 예상했습니다. 하지만 전 세계에 있는 학생, 교직원, 기타 구성원에게 더 우수한 서비스를 제공할 수 있다고 생각했습니다."라고 말합니다.



특히 디킨대학교는 비디오 스트리밍과 대용량 파일 다운로드에 대한 수요 증가를 선제적으로 해결하고자 했습니다. 워렌에 따르면 디킨대학교의 학생들은 종종 가장 저렴한 인터넷 요금제를 사용하거나 스마트폰의 핫스팟을 이용하기 때문에 미디어 및 다운로드 전송을 가속하는 조치를 취해야 했습니다.