Fundada em 1974, a Deakin University é uma universidade pública da Austrália que oferece programas de excelência e infinitas oportunidades de aprendizagem e pesquisa. Com quatro campi espalhados por Melbourne, Geelong e Warrnambool, a Deakin cresceu e se tornou a universidade preferida de mais de 61 mil alunos por ano, incluindo milhares de estudantes internacionais, e 8 mil funcionários. A pesquisa e o ensino internacionalmente reconhecidos colocaram a Deakin entre as 1% principais universidades do mundo, de acordo com o Academic Ranking of World Universities. A universidade também foi reconhecida por fornecer a experiência educacional número um na Austrália devido, em parte, à sua competência de ensino on-line.
Com a chegada do novo coronavírus, a Deakin precisou rapidamente possibilitar que todos os alunos e funcionários estudassem e trabalhassem on-line. Embora a universidade estivesse bem posicionada em virtude das suas prospectivas e dos seus investimentos digitais existentes, ela recorreu à Akamai, sua parceira há muito tempo, para garantir uma experiência perfeita para seus estudantes do mundo todo.
"A nossa decisão de fazer parceria com a Akamai anos atrás e investir em infraestrutura digital nos atendeu bem. Bons parceiros oferecem suporte em situações de crise, e foi exatamente isso que a Akamai fez para que o nosso campus se tornasse 100% digital."– Craig Warren, Vice-diretor digital, Deakin University
Fundada em 1974, a Deakin University é uma universidade pública da Austrália que oferece programas de excelência e infinitas oportunidades de aprendizagem e pesquisa. Com quatro campi espalhados por Melbourne, Geelong e Warrnambool, a Deakin cresceu e se tornou a universidade preferida de mais de 61 mil alunos por ano, incluindo milhares de estudantes internacionais, e 8 mil funcionários. A pesquisa e o ensino internacionalmente reconhecidos colocaram a Deakin entre as 1% principais universidades do mundo, de acordo com o Academic Ranking of World Universities. A universidade também foi reconhecida por fornecer a experiência educacional número um na Austrália devido, em parte, à sua competência de ensino on-line.
Habilitação rápida do ensino e do trabalho on-line para mais de 69 mil pessoas
No início de 2011, Deakin lançou uma meta e um plano para se estabelecer como a principal universidade da Austrália a impulsionar a fronteira digital. Na verdade, até recentemente, o campus de mais rápido crescimento da Deakin estava na nuvem, onde mais de 15.000 alunos estudavam principalmente on-line.
Embora todos os cursos da Deakin já tivessem opções on-line até aquele momento, com a chegada da COVID-19, a universidade foi orientada a mudar imediatamente todas as aulas e os recursos para o formato on-line. Como uma organização com DNA digital, a Deakin viu nessa situação uma oportunidade de investir ainda mais em um modelo de aprendizagem digital que pudesse atendê-la pelos próximos anos. Ao mesmo tempo, com uma grande porcentagem de alunos internacionais, a Deakin queria garantir a melhor experiência possível para minimizar possíveis dificuldades dos alunos.
"Com nossos grandes investimentos anteriores em recursos digitais, esperávamos que essa transição tivesse um bom desempenho. Dito isso, sabíamos que poderíamos fazer ainda mais para melhor atender aos nossos alunos, corpo docente e outros integrantes ao redor do mundo", explica Craig Warren, diretor digital e de tecnologia da Deakin.
Em especial, a universidade queria atender proativamente à demanda elevada por streaming de vídeo e downloads de arquivos grandes. Como Warren explica, os alunos muitas vezes optam pelo plano de Internet mais barato ou usam seu telefone celular como um ponto de acesso, portanto, a universidade precisava tomar medidas para acelerar a entrega de mídias e downloads.
Solicitação de um parceiro de confiança
Durante anos, a Deakin solicitou várias soluções da Akamai para garantir uma experiência digital rápida e segura para os usuários da Austrália e do mundo todo que acessam seus cursos e outros recursos. "Tínhamos todos os componentes básicos da tecnologia principal em vigor, por isso, cumprir nosso drástico cronograma não foi uma preocupação. No entanto, eu envolvi a Akamai para lidar com o aumento previsto de streaming de vídeo e downloads dos alunos que estavam no exterior", diz Warren.
Devido à estreita colaboração entre a Deakin e a Akamai ao longo dessa consagrada parceria, a Akamai conseguiu recomendar rapidamente os produtos certos: Adaptive Media Delivery e Download Delivery. O Adaptive Media Delivery oferece experiências de reprodução de vídeo consistentes e de alta qualidade em qualquer tipo de tela e rede, fixa ou móvel, com velocidades de conexão variáveis. O Download Delivery é uma solução de entrega de conteúdo baseada em arquivos, otimizada para entregar arquivos pesados por meio da Internet.
"As experiências on-line são ditadas pela conectividade até nos lugares mais remotos e pela largura de banda da Internet. Dessa forma, precisamos garantir as melhores experiências em todos os tipos de conexão com a Internet. Sem a Akamai, conseguiríamos fazer isso", continua Warren.
Escalonamento e proteção da experiência digital
Com milhares de funcionários e alunos acessando recursos on-line, a Deakin começou a suportar um volume sem precedentes de tráfego e downloads. A combinação de soluções implementadas na Akamai Intelligent Edge Platform abriu caminho para a Deakin oferecer suporte contínuo a esse público on-line expandido.
Warren credita sua forte parceria com a Akamai à transição tranquila para a aprendizagem e o trabalho totalmente remotos. "Como usamos as soluções da Akamai para desempenho, mídia e segurança, não tivemos problemas para acessar recursos, como as videoconferências e o sistema de gerenciamento de aprendizagem", explica Warren.
Por exemplo, os alunos da Deakin na China precisavam esperar vários minutos, e às vezes horas, para fazer o download de aulas com 1 ou 2 GB. Depois de implementar as soluções da Akamai, eles podem acessar as aulas em cerca de 20 segundos.
"Os grandes nomes do setor aprimoram seu status ou perdem seu significado em momentos como esses. A nossa força e o nosso diferencial são nossas ofertas de cursos on-line, e a base que estabelecemos para entregar esses cursos com segurança e rapidez nos servirá por muitos anos", conclui Warren.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.