No início de 2011, Deakin lançou uma meta e um plano para se estabelecer como a principal universidade da Austrália a impulsionar a fronteira digital. Na verdade, até recentemente, o campus de mais rápido crescimento da Deakin estava na nuvem, onde mais de 15.000 alunos estudavam principalmente on-line.



Embora todos os cursos da Deakin já tivessem opções on-line até aquele momento, com a chegada da COVID-19, a universidade foi orientada a mudar imediatamente todas as aulas e os recursos para o formato on-line. Como uma organização com DNA digital, a Deakin viu nessa situação uma oportunidade de investir ainda mais em um modelo de aprendizagem digital que pudesse atendê-la pelos próximos anos. Ao mesmo tempo, com uma grande porcentagem de alunos internacionais, a Deakin queria garantir a melhor experiência possível para minimizar possíveis dificuldades dos alunos.



"Com nossos grandes investimentos anteriores em recursos digitais, esperávamos que essa transição tivesse um bom desempenho. Dito isso, sabíamos que poderíamos fazer ainda mais para melhor atender aos nossos alunos, corpo docente e outros integrantes ao redor do mundo", explica Craig Warren, diretor digital e de tecnologia da Deakin.



Em especial, a universidade queria atender proativamente à demanda elevada por streaming de vídeo e downloads de arquivos grandes. Como Warren explica, os alunos muitas vezes optam pelo plano de Internet mais barato ou usam seu telefone celular como um ponto de acesso, portanto, a universidade precisava tomar medidas para acelerar a entrega de mídias e downloads.