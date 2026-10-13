Roblox wollte sich zu einem globalen Anbieter entwickeln. Hierzu war es erforderlich, weltweit und standortunabhängig ein sicheres, einheitliches Erlebnis für Entwickler und Spieler bereitzustellen. Mangelhafte Nutzererlebnisse wie z. B. lange Ladezeiten oder Unterbrechungen können Umsatzeinbußen für das Unternehmen zur Folge haben. Roblox bat Akamai um Hilfe dabei, den Erfolg von Online-Multiplayer-Spielen und Game-Creation-Erlebnissen zu gewährleisten.
Über Roblox
Roblox hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch Spiele zusammenzubringen. Jeden Monat haben mehr als 90 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Spaß mit ihren Freunden und tauchen in Millionen von immersiven digitalen Erlebnissen ein. Hinter diesen Erlebnissen steht die Roblox-Community, die aus über 2 Millionen Entwicklern besteht. Wir möchten eine sichere, zivile und vielfältige Community aufbauen – eine Community, die Kreativität und positive Beziehungen zwischen den Menschen auf der ganzen Welt weckt und fördert. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://corp.roblox.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.