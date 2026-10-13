Akamai
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

Roblox

Mit Akamai konnte das Spieleunternehmen ein sicheres, einheitliches Erlebnis für Entwickler und Spieler auf der ganzen Welt bereitstellen

Roblox-Logo

Standort

San Mateo, Kalifornien, USAhttps://corp.roblox.com/

Branche

Gaming

Produkte

Download Delivery

Roblox wollte sich zu einem globalen Anbieter entwickeln. Hierzu war es erforderlich, weltweit und standortunabhängig ein sicheres, einheitliches Erlebnis für Entwickler und Spieler bereitzustellen. Mangelhafte Nutzererlebnisse wie z. B. lange Ladezeiten oder Unterbrechungen können Umsatzeinbußen für das Unternehmen zur Folge haben. Roblox bat Akamai um Hilfe dabei, den Erfolg von Online-Multiplayer-Spielen und Game-Creation-Erlebnissen zu gewährleisten.

Über Roblox

Roblox hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch Spiele zusammenzubringen. Jeden Monat haben mehr als 90 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Spaß mit ihren Freunden und tauchen in Millionen von immersiven digitalen Erlebnissen ein. Hinter diesen Erlebnissen steht die Roblox-Community, die aus über 2 Millionen Entwicklern besteht. Wir möchten eine sichere, zivile und vielfältige Community aufbauen – eine Community, die Kreativität und positive Beziehungen zwischen den Menschen auf der ganzen Welt weckt und fördert. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://corp.roblox.com.

 

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

Teilen

Ähnliche Kundenreferenzen

Sicherheit

Ryt Bank

Nach der Migration in die Cloud hat die Ryt Bank mit Akamai-Lösungen die API‑Transparenz gesteigert, die Compliance verbessert und Risiken reduziert.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Bradesco Bank

Bradesco hat proaktiven Schutz vor KI‑basierten Bedrohungen implementiert, das Kundenerlebnis verbessert und gleichzeitig die Kosten gesenkt – alles mit den Sicherheitslösungen von Akamai.

Kundenreferenz lesen
Sicherheit

Commerzbank

Die Commerzbank sicherte monatlich 6 Milliarden API-Aufrufe durch proaktive Bedrohungserkennung und erweiterte API-Kontrollen mit Akamai API Security ab.

Kundenreferenz lesen