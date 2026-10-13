Roblox hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt durch Spiele zusammenzubringen. Jeden Monat haben mehr als 90 Millionen Menschen auf der ganzen Welt Spaß mit ihren Freunden und tauchen in Millionen von immersiven digitalen Erlebnissen ein. Hinter diesen Erlebnissen steht die Roblox-Community, die aus über 2 Millionen Entwicklern besteht. Wir möchten eine sichere, zivile und vielfältige Community aufbauen – eine Community, die Kreativität und positive Beziehungen zwischen den Menschen auf der ganzen Welt weckt und fördert. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://corp.roblox.com.