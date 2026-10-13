Fondata nel 1974, la Deakin University è un'università pubblica australiana che offre eccellenti programmi e innumerevoli opportunità di apprendimento e ricerca. Con quattro campus dislocati tra Melbourne, Geelong e Warrnambool, la Deakin è diventata l'università scelta da oltre 61.000 studenti all'anno, inclusi migliaia di studenti internazionali e vanta 8.000 membri del personale. I suoi metodi di ricerca e insegnamento, riconosciuti a livello internazionale, hanno inserito la Deakin ai primi posti al mondo nella classifica delle università, secondo l'Academic Ranking of World Universities. L'università è anche molto apprezzata perché offre la migliore esperienza educativa in Australia, in parte grazie alla possibilità di studiare online.



Quando è scoppiata la pandemia, la Deakin si è trovata a dover consentire rapidamente a tutti gli studenti e al suo personale di apprendere e insegnare online. Anche se era già ben posizionata per la sua visione innovativa e i suoi investimenti digitali, l'università si è rivolta ad Akamai, suo partner da lungo tempo, per garantire agli utenti di tutto il mondo un'experience ottimale.