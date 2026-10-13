Fondata nel 1974, la Deakin University è un'università pubblica australiana che offre eccellenti programmi e innumerevoli opportunità di apprendimento e ricerca. Con quattro campus dislocati tra Melbourne, Geelong e Warrnambool, la Deakin è diventata l'università scelta da oltre 61.000 studenti all'anno, inclusi migliaia di studenti internazionali e vanta 8.000 membri del personale. I suoi metodi di ricerca e insegnamento, riconosciuti a livello internazionale, hanno inserito la Deakin ai primi posti al mondo nella classifica delle università, secondo l'Academic Ranking of World Universities. L'università è anche molto apprezzata perché offre la migliore esperienza educativa in Australia, in parte grazie alla possibilità di studiare online.
Quando è scoppiata la pandemia, la Deakin si è trovata a dover consentire rapidamente a tutti gli studenti e al suo personale di apprendere e insegnare online. Anche se era già ben posizionata per la sua visione innovativa e i suoi investimenti digitali, l'università si è rivolta ad Akamai, suo partner da lungo tempo, per garantire agli utenti di tutto il mondo un'experience ottimale.
"La nostra decisione di collaborare con Akamai, presa anni fa e di investire nella nostra infrastruttura digitale è stata un successo. Un buon partner si vede nelle situazioni di crisi ed è esattamente quello che ha fatto Akamai: ci ha aiutato a diventare un campus totalmente digitale, dimostrandosi un ottimo partner".- Craig Warren, Deputy Chief Digital Officer, Deakin University
Fondata nel 1974, la Deakin University è un'università pubblica australiana che offre eccellenti programmi e innumerevoli opportunità di apprendimento e ricerca. Con quattro campus dislocati tra Melbourne, Geelong e Warrnambool, la Deakin è diventata l'università scelta da oltre 61.000 studenti all'anno, inclusi migliaia di studenti internazionali e vanta 8.000 membri del personale. I suoi metodi di ricerca e insegnamento, riconosciuti a livello internazionale, hanno inserito la Deakin ai primi posti al mondo nella classifica delle università, secondo l'Academic Ranking of World Universities. L'università è anche molto apprezzata perché offre la migliore esperienza educativa in Australia, in parte grazie alla possibilità di studiare online.
Rapido approntamento di didattica e lavoro online per più di 69.000 persone
Già nel 2011, la Deakin aveva lanciato la sua visione e il suo piano per diventare la prima università australiana a guidare la frontiera digitale. In effetti, fino a poco tempo fa, il campus della Deakin a più rapida espansione era sul cloud e più di 15.000 studenti lo utilizzavano soprattutto online.
Anche se tutti i corsi della Deakin includevano già delle opzioni online, l'università è stata spinta a spostare immediatamente tutte le sue lezioni e risorse online una volta scoppiata la pandemia del COVID 19. Trattandosi di un'organizzazione con il digitale nel suo DNA, la Deakin ha visto in questa situazione l'opportunità per investire ulteriormente in un modello di apprendimento digitale da poter utilizzare per gli anni a venire. Allo stesso tempo, considerando la grande percentuale di studenti internazionali, la Deakin desiderava garantire la migliore experience possibile per ridurre al minimo il tasso di abbandono tra gli studenti.
"Avevamo già investito notevolmente nelle nostre capacità digitali, perciò ci aspettavamo che questa transizione sarebbe stata agevole. Tuttavia, sapevamo di poter fare di più per soddisfare meglio le esigenze dei nostri studenti, del corpo docente e degli altri membri del personale in tutto il mondo", spiega Craig Warren, Deputy Chief Digital Officer alla Deakin.
In particolare, l'università desiderava affrontare in modo proattivo l'aumento della richiesta di streaming video e download di file di grandi dimensioni. Come spiega Warren, spesso gli studenti scelgono il piano Internet più economico o usano il loro cellulare come hotspot, perciò l'università doveva prendere le misure appropriate per accelerare la delivery di file multimediali e download.
La scelta di un partner fidato
Per anni, la Deakin si era affidata a diverse soluzioni Akamai per garantire un'experience digitale veloce e sicura per chi accedeva ai suoi corsi e ad altre risorse in Australia e in tutto il mondo. "Disponevamo già di tutti i fondamentali elementi tecnologici, perciò non ero preoccupato per la nostra serrata tempistica. Tuttavia, mi sono rivolto ad Akamai per affrontare l'attesa impennata di richieste di streaming video e download da parte degli studenti internazionali", afferma Warren.
Grazie alla stretta collaborazione tra la Deakin e Akamai nel corso della loro partnership di lunga data, Akamai è stata in grado di raccomandare velocemente i prodotti più appropriati: Adaptive Media Delivery e Download Delivery. Adaptive Media Delivery assicura experience di riproduzione video coerenti e di alta qualità su qualsiasi tipo di schermo e di rete (fissa o mobile) a varie velocità di connessione. Download Delivery è una soluzione per la delivery di contenuti basati su file ottimizzata per la delivery di file di grandi dimensioni tramite Internet.
"Le nostre online experience dipendono dalla connettività dell'ultimo miglio e dalla larghezza di banda Internet, pertanto dobbiamo garantire la migliore experience con qualsiasi tipo di connettività Internet. Senza Akamai non saremmo riusciti a farlo", continua Warren.
Scalabilità e protezione delle experience digitali
Con decine di migliaia di persone, tra personale e studenti, che sempre più accedevano alle risorse online, la Deakin ha iniziato a gestire un volume di traffico e download senza precedenti. La combinazione di soluzioni implementate sull'Akamai Intelligent Edge Platform ha spianato la strada affinché la Deakin potesse supportare agevolmente questo aumento di utenti online.
Warren ha dato fiducia alla forte partnership instaurata con Akamai per favorire la transizione verso un tipo di apprendimento e lavoro completamente da remoto. "Sfruttando le soluzioni Akamai in termini di performance, contenuti multimediali e sicurezza, non abbiamo riscontrato il minimo intoppo per accedere a risorse come le videoconferenze e il nostro sistema LMS (Learning Management System)", spiega Warren.
Ad esempio, in passato gli studenti della Deakin residenti in Cina dovevano aspettare molti minuti, spesso ore, per scaricare lezioni da 1-2 GB. Ora, dopo l'implementazione delle soluzioni di Akamai, possono accedervi, in media, in 20 secondi.
"Prove come queste sono capaci di farti affermare definitivamente, ma anche di spedirti nel dimenticatoio. Il nostro punto di forza e il nostro elemento distintivo sono rappresentati dalla nostra offerta di corsi online. Le basi gettate ora per renderli disponibili in modo rapido e sicuro ci serviranno per i prossimi anni", conclude Warren.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.