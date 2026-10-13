随着成千上万的教职员工和学生在线访问资源，迪肯大学开始为前所未有的流量和下载量提供支持。在 Akamai Intelligent Edge Platform 上部署的解决方案组合为迪肯大学铺平了道路，使其能够为扩大的在线受众提供无缝支持。



Warren 认为，之所以他们能够向全面的远程学习和工作模式平稳过渡，是因为他们与 Akamai 建立了强大的合作伙伴关系。“在 Akamai 的性能优化、媒体处理和安全性解决方案的帮助下，我们在访问视频会议和学习管理系统等资源方面从未遇到过麻烦。”Warren 解释道。



例如，迪肯大学在中国的学生过去需要等待数分钟（有时甚至是几个小时）来下载大小为 1-2 GB 的课程。实施 Akamai 解决方案后，他们平均可以在 20 秒后访问这些课程。



“在当下这种时刻，业界巨头有两种结局：要么借此机会进一步巩固自身地位，要么失去用户淡出人们视野。我们的优势和与众不同之处就在于我们提供的在线课程，而我们为安全、快速地交付这些课程而建立的基础将在未来给我们带来无尽收益。”Warren 总结道。