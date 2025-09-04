Una brecha expone las vulnerabilidades de la IA y las API en las cadenas de suministro de software

Una práctica habitual es que los equipos de seguridad de las grandes organizaciones realicen una investigación exhaustiva sobre sus proveedores de software. Normalmente buscan que se cumplan los principios de "seguridad por diseño" y se respeten las normativas de privacidad de datos, y en ocasiones realizan comprobaciones sobre los ingenieros que programan las aplicaciones, entre otras medidas.

Al igual que en las cadenas de suministro físicas, a menudo no es el proveedor principal el que causa los problemas, sino los proveedores de un proveedor. Eso parece ser lo que ocurrió en la filtración de datos que afectó a Salesforce a través de su integración con el agente de chat con IA de Salesloft, Drift.