Quítate de en medio, DDoS: Ha llegado la era de los ataques distribuidos de denegación de defensa (DDoD)

Desde 2024, los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) se han vuelto muy sofisticados.

Los ataques DDoS multivectoriales, multidestino y basados en IA sondean las defensas existentes, identifican los puntos débiles y, a continuación, organizan ataques que desactivan la solución de defensa contra DDoS, lo que da lugar a un ataque distribuido de denegación de defensa (DDoD).

Los ataques DDoS volumétricos, que son simples y a menudo de vector único, son fáciles de mitigar con soluciones de autoservicio puramente autónomas.

Los sofisticados ataques DDoS casi nunca tienen un gran volumen. Estos tipos de ataques requieren una solución de defensa contra DDoS madura que se complemente con la inteligencia de los expertos en seguridad y una sólida estrategia de seguridad de la red.

Las plataformas de defensa contra DDoS que comparten recursos y capacidad con las redes de distribución de contenido (CDN) y otras soluciones de seguridad a menudo fracasan ante los sofisticados ataques DDoS.

Los profesionales de la seguridad de la red deben comparar su estrategia de seguridad actual con el modelo de madurez de la defensa contra DDoS y explorar formas de mejorar aún más su seguridad.

Existe una divergencia real en el panorama de los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). Por un lado, algunos proveedores informan con regularidad de ataques DDoS que acaparan titulares y que suelen ser ataques sencillos, de un solo vector y fáciles de mitigar, como las inundaciones UDP. ¿Son estos ataques altos en términos volumétricos? ¡Sí, por supuesto!

Por otro lado, los ciberatacantes con recursos suficientes utilizan botnets con inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para organizar ataques DDoS altamente sofisticados. Observe la palabra clave: "sofisticados".

Ese ha sido el estilo de los ataques DDoS modernos. A menudo se trata de ataques DDoS multivectoriales y de varios destinos (varias direcciones IP), y utilizan herramientas habilitadas para IA para sondear sus defensas, identificar puntos débiles y lanzar un ataque que a menudo desactiva la propia solución de protección contra DDoS, antes de desconectar su infraestructura digital.

Hemos entrado en la era de los ataques distribuidos de denegación de defensa (DDoD).