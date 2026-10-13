Es muy difícil garantizar la movilidad y el acceso remoto en una organización que cumple con la HIPAA. The Arc of Ulster-Greene había estado utilizando soluciones de escritorio remoto de Citrix y Microsoft, y el personal de TI se enfrentaba a una serie de desafíos:



Necesitaban una capa adicional de seguridad de acceso a las aplicaciones para mejorar su estrategia de seguridad desde la perspectiva de cumplimiento de la HIPAA.

La movilidad era cada vez mayor entre la plantilla y las soluciones de escritorio remoto no estaban a la altura de los requisitos de la organización.

Para cumplir con los requisitos de alta disponibilidad, The Arc of Ulster-Greene necesitaba pasar fácilmente a un sitio secundario en caso de fallo, lo que demostraba ser extremadamente complejo para la organización.

Las soluciones actuales e investigadas eran demasiado complejas y requerían infraestructura y personal adicionales.

"Si dejamos que las personas trabajen desde casa con sus equipos, tenemos que garantizar que sus hogares cumplen con las normativas", afirma Bart Louwagie, CIO de The Arc of Ulster-Greene. "Es un gran problema con la HIPAA que se suele ignorar porque las personas pueden trabajar desde cualquier lugar, lo que significa que pueden exponer información sanitaria personal en cualquier lugar. No se puede controlar físicamente". La movilidad de la plantilla de The Arc of Ulster-Greene también está impulsando una necesidad de mayor agilidad en la organización de TI. "Si alguien tiene que desplazarse mañana, no podemos garantizar una respuesta y deberíamos ser capaces de hacerlo", añade Louwagie.



Además, la alta disponibilidad debe ser una parte integral de cualquier solución de acceso remoto. La plantilla de The Arc of Ulster-Greene debe iniciar sesión de forma remota cuando la empresa entra en el modo de preparación ante desastres y el personal de TI se comunicó con su proveedor existente para obtener una posible solución. "El acceso remoto, en caso de desastre, siempre fue una cuestión compleja con soluciones de conmutación por recuperación de DNS o tener que informar a los usuarios de que fueran a una ubicación diferente", afirma Louwagie. "Cuando intentamos obtener una prueba de concepto con nuestro proveedor, no pudimos hacer que funcionara en nuestro entorno".