在需要符合 HIPAA 标准的组织中，保护移动连接和远程访问的难度极大。The Arc of Ulster-Greene 一直使用的都是 Citrix 和 Microsoft 的远程桌面解决方案，而他们的 IT 人员也一直面临着诸多挑战：



他们需要额外的应用程序访问安全防护层，从而在 HIPAA 合规性的角度改善安全态势

由于员工的移动性越来越高，其远程桌面解决方案不再能跟上该组织的需要

为了满足高可用性要求，The Arc of Ulster-Greene 需要能轻松地故障切换到辅助站点，而对于该组织来说，这是一项相当复杂的任务

不论当前采用的解决方案还是其调研过的其他解决方案都过于复杂，需要额外的基础架构和人员

The Arc of Ulster-Greene 首席信息官 Bart Louwagie 表示：“在允许员工在家使用电脑的情况下，我们必须要审核其家庭环境的合规性。这会给 HIPAA 造成大问题，而且往往会被忽视，因为人们可以在任何地点办公，这同时也意味着他们可能在任何地点泄露 [个人医疗保健] 信息。而且这无法通过物理措施加以控制。”The Arc of Ulster-Greene 员工队伍的移动性也推动了 IT 组织对更高敏捷性的需求。“如果有人在第二天需要转到不同环境，我们没法响应他们的需求，但我们本该能做到。”Louwagie 补充说。



此外，任何远程访问解决方案都必须纳入高可用性这个不可或缺的组成部分。在进入灾难准备模式时，The Arc of Ulster-Greene 的员工需要远程登录，并且 IT 人员与现有供应商联系以寻求潜在的解决方案。Louwagie 补充说：“在发生灾难的情况下，远程访问总是错综复杂，需要同时讨论 DNS 故障恢复解决方案，或者必须通知用户前往其他地点时更是如此。”“在我们尝试与供应商共同实施概念验证时，他们无法在我们的环境中顺利实施概念验证。”