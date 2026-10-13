Die Sicherung von Mobilität und Remotezugriff in einer HIPAA-konformen Organisation ist sehr schwierig. The Arc of Ulster-Greene verwendete bereits Remote-Desktop-Lösungen von Citrix und Microsoft und die IT‑Mitarbeiter sahen sich einer Reihe von Herausforderungen gegenüber:



Die Organisation benötigte eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Anwendungszugriff, um die Sicherheit aus HIPAA-Compliance-Sicht zu verbessern.

Die Mitarbeiter waren zunehmend mobil und ihre Remote-Desktop-Lösungen konnten nicht mit den Anforderungen der Organisation Schritt halten.

Um die Anforderungen an hohe Verfügbarkeit zu erfüllen, musste The Arc of Ulster-Greene nahtlose Failover zu einer sekundären Website garantieren, was sich für die Organisation als äußerst komplex erwies.

Die aktuellen und untersuchten Lösungen waren zu komplex und erfordern zusätzliche Infrastruktur und mehr Personal.

„Wenn man es den Menschen ermöglicht, von zu Hause aus mit ihren PCs zu arbeiten, müssen wir ihr Zuhause auf Compliance prüfen“, so Bart Louwagie, CIO, The Arc of Ulster-Greene. „HIPAA ist ein großes Problem, das oft ignoriert wird, weil die Menschen ihre Arbeit überall erledigen können, d. h., sie können überall [persönliche Gesundheits-]Informationen offenlegen. Es ist physisch nicht kontrollierbar.“ Die Mobilität der Mitarbeiter von The Arc of Ulster-Greene verlangt zudem eine erhöhte Flexibilität in der IT‑Organisation. „Wenn jemand morgen umziehen muss, können wir nicht wirklich darauf reagieren – das sollten wir aber“, fügt Louwagie hinzu.



Darüber hinaus muss hohe Verfügbarkeit ein integraler Bestandteil jeder Lösung für den Remotezugriff sein. Die Mitarbeiter von The Arc of Ulster-Greene müssen sich per Fernzugriff anmelden, wenn die Organisation in den Notfallbereitschaftsmodus übergeht. Das IT‑Personal wandte sich an den bestehenden Anbieter, um hierfür eine mögliche Lösung zu erhalten. „Remotezugriff im Katastrophenfall war immer ein komplexes Thema – entweder mit DNS‑Failback-Lösungen oder indem wir Nutzern mitteilten, dass sie einen anderen Standort nutzen mussten“, so Louwagie. „Als wir versuchten, einen Machbarkeitsnachweis von unserem Anbieter zu erhalten, war dieser in unserer Umgebung nicht dazu in der Lage.“