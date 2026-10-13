Proteger a mobilidade e o acesso remoto em uma organização compatível com HIPAA é muito difícil. A The Arc of Ulster-Greene usava soluções de desktop remoto da Citrix e da Microsoft, e a equipe de TI enfrentava vários desafios:



Eles precisavam de uma camada adicional de proteção de acesso a aplicações para melhorar a postura de segurança sob a perspectiva de conformidade com HIPAA

A força de trabalho estava cada vez mais móvel, e as soluções de desktop remoto não estavam acompanhando os requisitos da organização

Para atender aos requisitos de alta disponibilidade, a The Arc of Ulster-Greene precisava facilitar o failover para um website secundário, e isso estava provando ser extremamente complexo para a organização

As soluções atuais e investigadas eram excessivamente complexas, exigindo infraestrutura e pessoal adicionais

"Se você permite que as pessoas trabalhem de casa com os próprios PCs, é necessário auditar as casas para fins de conformidade", disse Bart Louwagie, CIO, The Arc of Ulster-Green. "É um grande problema de HIPAA que muitas vezes é ignorado porque as pessoas podem fazer o trabalho em qualquer lugar, o que significa que podem expor informações de [saúde pessoal] em qualquer lugar. Não é fisicamente controlável." A mobilidade da força de trabalho na The Arc of Ulster-Greene também está impulsionando a necessidade de maior agilidade na organização da TI. "Se alguém precisar se mudar amanhã, não poderemos realmente apoiar, e deveríamos fazê-lo." Completou Louwagie.



Além disso, a alta disponibilidade deve ser parte integrante de qualquer solução para acesso remoto. A força de trabalho da The Arc of Ulster-Greene precisa fazer login remotamente quando a empresa entra no modo de prontidão para desastres e a equipe de TI entrou em contato com o fornecedor existente para uma possível solução. "O acesso remoto, em caso de desastre, sempre foi uma discussão complexa com soluções de failback de DNS ou a necessidade de informar os usuários para irem a um local diferente", acrescentou Louwagie. "Quando tentamos obter uma prova de conceito com nosso fornecedor, eles não conseguiram fazer funcionar em nosso ambiente."