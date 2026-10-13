The Arc of Ulster-Greene

HIPAA를 준수하는 기업의 모빌리티와 원격 접속을 보호하는 일은 매우 까다롭습니다. The Arc of Ulster-Greene은 Citrix와 Microsoft의 원격 데스크톱 솔루션을 사용해 왔으며, IT 직원들은 여러 가지 문제에 직면하고 있었습니다.



HIPAA 컴플라이언스 관점에서 보안 체계를 개선하기 위해 추가 애플리케이션 접속 보안 레이어가 필요했습니다.

직원의 이동이 잦아지면서 원격 데스크톱 솔루션이 기업의 요구 사항을 충족하지 못하고 있었습니다.

고가용성 요구 사항을 충족하기 위해 The Arc of Ulster-Greene은 장애 시 보조 사이트로 간단히 전환할 수 있어야 했지만, 이 작업은 매우 복잡했습니다.

현재 조사 대상 솔루션은 지나치게 복잡해 추가 인프라와 인력이 필요했습니다.

The Arc of Ulster-Greene의 CIO 바트 라우와지(Bart Louwagie)는 "직원들이 PC를 사용해 집에서 작업할 수 있게 하려면 집의 규정 준수 여부를 감사해야 합니다."라며, "이는 종종 간과되는 HIPAA 측면의 큰 문제입니다. 사람들은 어디서나 업무를 수행할 수 있으며, 이는 개인 의료 정보가 어디서나 노출될 수 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 이는 물리적으로 통제할 수 없습니다.”라고 말했습니다. 또한, The Arc of Ulster-Greene은 직원의 모빌리티 때문에 IT 기업의 민첩성을 향상해야 했습니다. 라우와지는 "내일 누군가 이동해야 한다면 이에 대응할 수 있어야 하지만, 저희는 대응할 수가 없었습니다."라고 덧붙였습니다.



또한 고가용성은 원격 접속용 솔루션의 필수 요소입니다. The Arc of Ulster-Greene의 직원들은 회사가 재해 대비 모드로 전환할 경우 원격으로 로그인해야 했기 때문에 IT 직원은 기존 벤더에 솔루션을 문의했습니다. 라우와지는 "재해 발생 시 원격 접속을 위해 DNS 장애 복구 솔루션에 대한 복잡한 논의를 하거나 사용자에게 다른 위치로 가라고 알려야 했습니다.”라며, "벤더로부터 개념 증명을 받으려 했지만, 우리 환경에서는 작동하지 않았습니다.”라고 덧붙였습니다.