Garantire la mobilità e l'accesso remoto in un'organizzazione conforme all'HIPAA è molto difficile. The Arc of Ulster-Greene utilizzava soluzioni desktop remote di Citrix e Microsoft e il personale IT ha dovuto affrontare una serie di sfide:



necessitava di un ulteriore livello di sicurezza dell'accesso alle applicazioni per migliorare la propria strategia di sicurezza dal punto di vista della conformità all'HIPAA

Il personale era sempre più mobile e le loro soluzioni desktop remote non erano al passo con i requisiti dell'organizzazione

Per soddisfare i requisiti di alta disponibilità, The Arc of Ulster-Greene aveva bisogno di eseguire facilmente il failover su un sito secondario e questo si stava rivelando estremamente complesso per l'organizzazione

Le soluzioni correnti e quelle esaminate erano eccessivamente complesse e richiedevano infrastrutture e personale aggiuntivi

"Se si consente ai dipendenti di lavorare da casa dai propri PC, bisognerebbe controllare l'effettiva conformità delle rispettive abitazioni", ha affermato Bart Louwagie, CIO di The Arc of Ulster-Green. "È un grosso problema con l'HIPAA che viene spesso ignorato perché le persone possono svolgere il proprio lavoro ovunque, il che significa che possono esporre informazioni [sanitarie personali] in qualunque luogo. Non è un aspetto fisicamente controllabile". La mobilità del personale di The Arc of Ulster-Greene sta anche determinando la necessità di una maggiore agilità nell'organizzazione IT. "Se qualcuno deve trasferirsi domani, non siamo davvero in grado di rispondere a tale esigenza e dovremmo essere in grado di farlo", ha aggiunto Louwagie.



Inoltre, l'alta disponibilità deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione per l'accesso remoto. Il personale di Arc of Ulster-Greene è tenuto ad accedere in remoto quando l'azienda entra in modalità di emergenza e il personale IT ha contattato il proprio fornitore esistente per una potenziale soluzione. "L'accesso remoto, in caso di disastro, è sempre stata una problematica complessa con le soluzioni di failback DNS o la necessità di informare gli utenti di recarsi in una posizione diversa", ha aggiunto Louwagie. "Quando abbiamo cercato di ottenere una PoC (Proof-of-Concept) dal nostro fornitore, non è riuscito a farla funzionare nel nostro ambiente".