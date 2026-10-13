The Arc of Ulster-Greene

HIPAAを遵守する組織でモビリティとリモートアクセスのセキュリティを確保するのは非常に難しいことです。The Arc of Ulster-Greeneは、CitrixとMicrosoftのリモート・デスクトップ・ソリューションを使用していましたが、ITスタッフは次に示すようないくつかの課題に直面していました。



HIPAA遵守の観点からセキュリティ体制を改善するために、アプリケーションアクセスのセキュリティレイヤーを追加する必要がありました。

従業員のモバイル化が進み、リモート・デスクトップ・ソリューションでは組織の要件に対応できなくなりました。

高可用性の要件を満たすためにはセカンダリサイトに簡単にフェイルオーバーできることが必要でしたが、この作業は非常に複雑であることがわかっていました。

既存のソリューションも、検討していたソリューションも複雑であり、インフラと人員の追加が必要でした。

The Arc of Ulster-GreenのCIO、Bart Louwagie氏は次のように述べています。「従業員が各自のPCを使って自宅で仕事ができるようにするためには、自宅を検査して実際に遵守状況を確認する必要があります。これは無視されがちですが、HIPAAに関連した大きな問題です。どこでも仕事ができるということは、どこでも（医療個人情報の）情報漏えいが起こりうるということです。物理的に制御することはできません」The Arc of Ulster-Greeneの従業員のモビリティ向上により、IT組織にはより高いアジリティも求められています。「明日移動すると言われても現在は対応できませんが、対応できるようにすべきです」Louwagie氏はそう補足します。



さらに、どのようなリモート・アクセス・ソリューションでも高可用性は不可欠です。The Arc of Ulster-Greeneが災害時対応モードになった場合、従業員はリモートサイトからログインする必要があります。そのため、ITスタッフは既存のベンダーに可能なソリューションを問い合わせました。Louwagie氏は次のように述べています。「災害時のリモートアクセスは、DNSフェイルバックソリューションを使用するか、または別の場所に移動するようにユーザーに通知する必要があるとのことで、いずれにしても複雑でした。ベンダーとともに概念実証を進めようとしましたが、私たちの環境では機能しなかったのです」