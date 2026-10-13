Sécuriser la mobilité et l'accès à distance dans une entreprise d'une manière qui soit conforme à la norme HIPAA est très difficile. The Arc of Ulster-Greene utilisait les solutions de bureau à distance de Citrix et Microsoft, et le personnel informatique devait faire face à un certain nombre de défis.



Il avait besoin d'une couche supplémentaire de sécurité lors de l'accès aux applications pour améliorer la sécurité en matière de conformité à la norme HIPAA.

Au fur et à mesure que les employés devenaient mobiles, leurs solutions de bureau à distance n'étaient plus suffisantes pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Pour répondre à ses exigences de haute disponibilité, The Arc of Ulster-Greene devait être en mesure de basculer facilement vers un site secondaire, ce qui s'avérait extrêmement complexe pour l'entreprise.

Les solutions actuelles et les solutions étudiées étaient trop complexes et nécessitaient des infrastructures et du personnel supplémentaires.

« Pour laisser les gens travailler depuis chez eux sur leur ordinateur, il nous faudrait vérifier la conformité de leur domicile », déclare Bart Louwagie, CIO de The Arc of Ulster-Green. « Cela pose un gros problème du point de vue de la norme HIPAA qui est souvent ignoré, car les personnes peuvent travailler n'importe où et donc mettre en danger des informations [personnelles de santé] n'importe où. Nous n'avons aucun contrôle physique dessus. » La mobilité de la main-d'œuvre de The Arc of Ulster-Greene entraîne également un besoin accru de flexibilité au sein de son organisation informatique. « Si quelqu'un doit déménager demain, nous ne pouvons pas vraiment agir en conséquence, et ça ne peut pas durer. » ajoute Bart Louwagie.



En outre, la haute disponibilité doit faire partie intégrante de toute solution d'accès à distance. Le personnel de The Arc of Ulster-Greene doit se connecter à distance lorsque l'entreprise passe en mode de préparation aux sinistres et le personnel informatique a contacté son fournisseur existant dans l'espoir de trouver une solution. « L'accès à distance en cas de sinistre a toujours été un problème complexe, que ce soit pour les solutions DNS de secours ou le fait de dire aux utilisateurs de se rendre sur un emplacement différent », ajoute Bart Louwagie. « Lorsque nous avons voulu essayer une version de démonstration avec notre fournisseur, celui-ci n'a pas pu la faire fonctionner dans notre environnement. »