Déployez rapidement du code tiers à grande échelle sans nécessiter de modifications importantes de l'application, ni de temps et de ressources de développement ; authentifiez, autorisez et limitez le débit du trafic API en bordure de l'Internet pour faire évoluer votre infrastructure de gestion des API ; ou implémentez un gestionnaire de jetons de réseau de diffusion de contenu (CDN) qui génère et applique des jetons pour le CDN de chaque client.