Augmentez l'engagement en identifiant les différents utilisateurs et en proposant du contenu personnalisé et adapté, en expérimentant en temps réel grâce aux tests A/B pour identifier les préférences des utilisateurs sans sacrifier les performances, ou en personnalisant les manifestes vidéo pour améliorer la personnalisation, la sécurité du contenu et l'insertion de publicités.
Offrez une expérience client exceptionnelle en bordure de l'Internet
EdgeWorkers est une solution informatique sans serveur, de fonction en tant que service (FaaS), qui vous permet d'exécuter votre propre JavaScript en bordure de l'Internet et de créer des expériences utilisateur exceptionnelles et personnalisées. En utilisant le moteur JavaScript V8 déployé dans des milliers de points de présence mondiaux sur la plateforme Akamai, vos développeurs peuvent exécuter des charges de travail légères, hyperlocales et à faible latence.
Accélérez vos applications. Assurez une évolutivité à la demande. Il suffit d'avoir le code.
Fonctionnement d'EdgeWorkers
Caractéristiques
La plus grande plateforme au monde en bordure de l'Internet pour l'informatique sans serveur offre une proximité étroite avec les utilisateurs finaux
Faites évoluer l'infrastructure, même en cas de croissance continue ou de pics de trafic importants
Accédez localement aux données avec Akamai EdgeKV : lisez les données en bordure de l'Internet à la vitesse du cache
Utilisez une plateforme informatique sans serveur sur l'ensemble de votre environnement hybride ou multicloud
Exécutez du code sur n'importe quel serveur à la demande en bordure de l'Internet grâce à un temps de démarrage à froid extrêmement rapide avec des isolats du moteur V8
Payez uniquement ce que vous utilisez sans avoir à provisionner les ressources pour les pics et l'évolutivité
Témoignages clients
Voici quelques cas d'utilisation courants que EdgeWorkers peut contribuer à résoudre.
Créez de nouvelles expériences utilisateur
Créez de nouvelles expériences utilisateur
Optimisez la diffusion de contenu
Optimisez la diffusion de contenu
Acheminez le trafic vers différentes origines en fonction des caractéristiques des requêtes, dans le cadre d'une migration de centre de données ou d'application, ou créez une programmation linéaire simulée en live à partir de vidéos à la demande ou de listes de lecture existantes.
Simplifiez les processus internes
Simplifiez les processus internes
Déployez rapidement du code tiers à grande échelle sans nécessiter de modifications importantes de l'application, ni de temps et de ressources de développement ; authentifiez, autorisez et limitez le débit du trafic API en bordure de l'Internet pour faire évoluer votre infrastructure de gestion des API ; ou implémentez un gestionnaire de jetons de réseau de diffusion de contenu (CDN) qui génère et applique des jetons pour le CDN de chaque client.
Foire aux questions (FAQ)
L'informatique sans serveur est un environnement informatique sans gestion. Il permet aux développeurs de déployer et d'exécuter des données contextuelles et logiques basées sur les événements sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Les environnements sans serveur existent généralement dans les clouds centralisés ou en bordure de l'Internet en tant que services gérés. L'informatique sans serveur :
- Déplace les responsabilités opérationnelles vers le fournisseur de cloud ou de bordure de l'Internet, éliminant ainsi les tâches de maintenance de l'infrastructure
- S'ajuste automatiquement de manière native pour éviter d'avoir à prévoir une capacité à l'avance
- Permet aux développeurs de se concentrer sur la création et l'exécution d'applications et de services sans avoir à se soucier des serveurs
FaaS est une méthode sans serveur permettant d'exécuter de petits éléments de code en bordure de l'Internet. Elle permet aux développeurs d'écrire et de déployer rapidement du code pour contrôler les processus de calcul axés sur les événements afin d'optimiser l'expérience de l'entreprise ou de l'utilisateur.
EdgeWorkers prend en charge JavaScript conforme à la norme ES2015 (ECMAScript 2015). Typescript est également pris en charge en tant qu'option précompilée via des liaisons à notre spécification JavaScript EdgeWorkers.
EdgeWorkers utilise le moteur V8 de Google pour la durée d'exécution de son code. Il est très performant et il évolue et s'améliore constamment.
Oui. Consultez notre dépôt GitHub public qui présente plusieurs exemples d'utilisation pour EdgeWorkers. De plus, un site de démonstration en live vous permet de cliquer sur chaque cas d'utilisation pour voir comment fonctionne le code.
EdgeWorkers offre une période d'essai gratuit de 30 jours pour le déploiement de code sur la plateforme d'Edge Computing à faible latence la plus distribuée au monde. Vous ne serez pas facturé pendant la période d'essai gratuit.
Ressources
Essai gratuit : EdgeWorkers
Votre avantage concurrentiel commence maintenant. Que peut vous apporter la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde ? Essayez EdgeWorkers gratuitement pendant 30 jours pour le découvrir. Certaines conditions et restrictions s'appliquent.
Préparez votre essai gratuit de 30 jours :
- Soumettez le formulaire
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- Passez le processus de validation et de vérification d'Akamai
- Recevez les instructions de connexion
- Connectez-vous et configurez votre instance de EdgeWorkers
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