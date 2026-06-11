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EdgeWorkers

Créez des fonctions en bordure de l'Internet sur la plateforme sans serveur la plus distribuée

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Essai gratuit

Offrez une expérience client exceptionnelle en bordure de l'Internet

EdgeWorkers est une solution informatique sans serveur, de fonction en tant que service (FaaS), qui vous permet d'exécuter votre propre JavaScript en bordure de l'Internet et de créer des expériences utilisateur exceptionnelles et personnalisées. En utilisant le moteur JavaScript V8 déployé dans des milliers de points de présence mondiaux sur la plateforme Akamai, vos développeurs peuvent exécuter des charges de travail légères, hyperlocales et à faible latence.

Lire la fiche produit

Accélérez vos applications. Assurez une évolutivité à la demande. Il suffit d'avoir le code.

Fournissez des services et des applications plus rapides

Écrivez et déployez du code personnalisé en bordure de l'Internet, sans le casse-tête de l'infrastructure ou des nouveaux langages.

Créez des expériences digitales plus personnalisées

Acheminez le trafic de manière dynamique, personnalisez vos réponses et bien plus encore, le tout en bordure de l'Internet avec votre code.

Adaptez avec une fiabilité et une sécurité accrues

Adaptez facilement le code grâce à la capacité, la fiabilité et la sécurité renforcées de la plateforme d'Akamai.

Fonctionnement d'EdgeWorkers

Explorez

Des exemples de cas d'utilisation conçus pour stimuler l'inspiration sont disponibles via un dépôt GitHub public.

Configuration

Les moteurs JavaScript V8 sont utilisés pour la durée d'exécution du code, ce qui garantit un environnement hautement évolutif et à très faible latence.

Code

Le code JavaScript pour l'exécution en bordure de l'Internet peut être écrit à l'aide de l'IDE de votre choix ou de celui fourni.

Gérer

Une gamme d'outils est disponible pour les tests, le débogage et une visibilité complète sur les performances.

Caractéristiques

  • La plus grande plateforme au monde en bordure de l'Internet pour l'informatique sans serveur offre une proximité étroite avec les utilisateurs finaux

  • Faites évoluer l'infrastructure, même en cas de croissance continue ou de pics de trafic importants

  • Accédez localement aux données avec Akamai EdgeKV : lisez les données en bordure de l'Internet à la vitesse du cache

  • Utilisez une plateforme informatique sans serveur sur l'ensemble de votre environnement hybride ou multicloud

  • Exécutez du code sur n'importe quel serveur à la demande en bordure de l'Internet grâce à un temps de démarrage à froid extrêmement rapide avec des isolats du moteur V8

  • Payez uniquement ce que vous utilisez sans avoir à provisionner les ressources pour les pics et l'évolutivité

Témoignages clients

« EdgeWorkers a réussi à rendre nos API six fois plus performantes. »

Yuichi Kato, département de promotion de la stratégie informatique, division de la promotion de la gestion, Nissen Holdings Co., Ltd.

Lire le témoignage client
Cas d'utilisation d'EdgeWorkers

Voici quelques cas d'utilisation courants que EdgeWorkers peut contribuer à résoudre.

Créez de nouvelles expériences utilisateur

Créez de nouvelles expériences utilisateur

Augmentez l'engagement en identifiant les différents utilisateurs et en proposant du contenu personnalisé et adapté, en expérimentant en temps réel grâce aux tests A/B pour identifier les préférences des utilisateurs sans sacrifier les performances, ou en personnalisant les manifestes vidéo pour améliorer la personnalisation, la sécurité du contenu et l'insertion de publicités.

Optimisez la diffusion de contenu

Optimisez la diffusion de contenu

Acheminez le trafic vers différentes origines en fonction des caractéristiques des requêtes, dans le cadre d'une migration de centre de données ou d'application, ou créez une programmation linéaire simulée en live à partir de vidéos à la demande ou de listes de lecture existantes.

Simplifiez les processus internes

Simplifiez les processus internes

Déployez rapidement du code tiers à grande échelle sans nécessiter de modifications importantes de l'application, ni de temps et de ressources de développement ; authentifiez, autorisez et limitez le débit du trafic API en bordure de l'Internet pour faire évoluer votre infrastructure de gestion des API ; ou implémentez un gestionnaire de jetons de réseau de diffusion de contenu (CDN) qui génère et applique des jetons pour le CDN de chaque client.

Foire aux questions (FAQ)

L'informatique sans serveur est un environnement informatique sans gestion. Il permet aux développeurs de déployer et d'exécuter des données contextuelles et logiques basées sur les événements sans se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Les environnements sans serveur existent généralement dans les clouds centralisés ou en bordure de l'Internet en tant que services gérés. L'informatique sans serveur :

  • Déplace les responsabilités opérationnelles vers le fournisseur de cloud ou de bordure de l'Internet, éliminant ainsi les tâches de maintenance de l'infrastructure
  • S'ajuste automatiquement de manière native pour éviter d'avoir à prévoir une capacité à l'avance
  • Permet aux développeurs de se concentrer sur la création et l'exécution d'applications et de services sans avoir à se soucier des serveurs

FaaS est une méthode sans serveur permettant d'exécuter de petits éléments de code en bordure de l'Internet. Elle permet aux développeurs d'écrire et de déployer rapidement du code pour contrôler les processus de calcul axés sur les événements afin d'optimiser l'expérience de l'entreprise ou de l'utilisateur.

EdgeWorkers prend en charge JavaScript conforme à la norme ES2015 (ECMAScript 2015). Typescript est également pris en charge en tant qu'option précompilée via des liaisons à notre spécification JavaScript EdgeWorkers.

EdgeWorkers utilise le moteur V8 de Google pour la durée d'exécution de son code. Il est très performant et il évolue et s'améliore constamment.

Oui. Consultez notre dépôt GitHub public qui présente plusieurs exemples d'utilisation pour EdgeWorkers. De plus, un site de démonstration en live vous permet de cliquer sur chaque cas d'utilisation pour voir comment fonctionne le code.

EdgeWorkers offre une période d'essai gratuit de 30 jours pour le déploiement de code sur la plateforme d'Edge Computing à faible latence la plus distribuée au monde. Vous ne serez pas facturé pendant la période d'essai gratuit.

Ressources

Vision mondiale, Informatique locale — 5 cas d'utilisation de l'Edge Computing

Découvrez comment Akamai vous permet d'amener votre application en bordure de l'Internet, en déployant du code sur la plateforme d'Edge Computing à faible latence la plus répandue au monde.

Lire le livre numérique

Edge Computing : de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, l'infrastructure informatique et l'entreprise

L'Edge Computing implique de nouvelles capacités pour les développeurs, les équipes informatiques et les entreprises. Découvrez comment les sociétés s'en servent et bien plus encore.

Lire la présentation de la solution

Référentiel GitHub pour EdgeWorkers d'Akamai

Accédez à des exemples pratiques qui peuvent être utilisés comme point de départ pour EdgeWorkers.

Visitez GitHub
Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Essai gratuit : EdgeWorkers

Votre avantage concurrentiel commence maintenant. Que peut vous apporter la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde ? Essayez EdgeWorkers gratuitement pendant 30 jours pour le découvrir. Certaines conditions et restrictions s'appliquent.

Préparez votre essai gratuit de 30 jours :

  1. Soumettez le formulaire
  2. Confirmez votre adresse e-mail
  3. Passez le processus de validation et de vérification d'Akamai
  4. Recevez les instructions de connexion
  5. Connectez-vous et configurez votre instance de EdgeWorkers

Certaines conditions et restrictions s'appliquent.