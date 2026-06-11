Contacter le support

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Ressources supplémentaires 

Contacter l'équipe de sécurité

Pour toute question liée à la sécurité, veuillez nous contacter à l'adresse security@akamai.com

Si vous souhaiter chiffrer vos communincations veuillez utiliser la clé de sécurité Akamai Security PGP.

Pour en savoir plus sur la chasse aux bugs, veuillez consulter la page de rapport de vulnérabilité d'Akamai.

Informations sur l'interconnexion Akamai

Akamai Technologies (AS20940) exploite le plus grand réseau de diffusion de contenu (CDN) au monde. L'interconnexion avec Akamai permet de diffuser plus rapidement et de manière plus directe un ensemble de contenus encore plus diversifié à vos clients finaux.

Vous pouvez devenir un point d'échange Internet ; Akamai fonctionne selon une politique d'interconnexion ouverte et nous nous connectons généralement avec des serveurs de routage.

L'interconnexion privée est disponible pour les partenaires à bande passante élevée. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse peering@akamai.com. Notre base de données d'interconnexion (PeeringDB) contient une liste à jour des installations où nous sommes présents.

Akamai n'exploitant pas de réseau, vous pouvez voir différents préfixes pour chaque point d'interconnexion. Un contenu différent peut ne pas être disponible dans le cluster le plus proche de votre réseau et, par conséquent, peut provenir d'ailleurs.

Prolexic (AS32787), qui fait désormais partie d'Akamai, est le premier fournisseur de services de solutions de protection contre les attaques DDoS. Nous offrons une solution basée sur le cloud à nos clients du monde entier et sommes présents dans les principaux point d'échange Internet.

L'interconnexion avec Prolexic offre un raccourci au trafic DDoS transitant par votre réseau et nous permet de nous rapprocher des clients sur notre réseau, dont beaucoup sont de grandes marques et des noms bien connus.

peering@akamai.com

Signalements d'abus

Si, après avoir consulté notre FAQ et contacté vos fournisseurs de services Internet et de logiciels, vous souhaitez qu'Akamai enquête sur le trafic que vous voyez, vous pouvez demander une enquête auprès d'Akamai. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour signaler tout abus présumé chez Akamai.

Signaler un abus
abuse@akamai.com

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