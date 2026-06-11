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Solutions multimédias et de divertissement

Préparez, protégez et diffusez du contenu exceptionnel à n'importe quelle audience, où qu'elle se trouve

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Image of two people on a couch; one smiling at a laptop with headphones, the other using a tablet.

Créez, sécurisez et diffusez des expériences mémorables

Les entreprises du secteur des médias et du divertissement sont soumises à une pression constante pour fournir des expériences et des contenus cohérents et de haute qualité, qui attirent et fidélisent les spectateurs. Elles doivent adapter les ressources à allouer aux événements en live et aux canaux de streaming, tout en gérant les flux de travail multimédias et en protégeant le contenu, les sites Web et les applications contre les attaques. Akamai met son expertise, son évolutivité et sa fiabilité au service des entreprises du secteur des médias et du divertissement. C'est pourquoi ces dernières nous font confiance pour répondre à leurs besoins en matière de diffusion de contenu, de sécurité et de cloud computing.

Diffusez du contenu convaincant, à grande échelle et dans le monde entier

Exécutez des flux de travail multimédias au plus près des audiences

Diffusez du contenu à partir d'Akamai Cloud, localement et de manière rentable. Réduisez les coûts de sortie et de processeurs.

Sécuriser le contenu et les applications

Protégez votre contenu contre les attaques et le piratage. Bénéficiez de nos compétences techniques et de notre connaissance du secteur.

Diffusez des médias à grande échelle et au plus près des spectateurs

Faites confiance à notre plateforme cloud hautement distribuée pour une diffusion tolérante aux défaillances. Faites le bonheur de vos audiences, où qu'elles se trouvent.

État des lieux de l'IA d'entreprise dans les médias et le divertissement

Découvrez comment les organisations du secteur des médias et du divertissement (M&E) tirent parti de l'IA pour améliorer l'expérience client, l'efficacité et le chiffre d'affaires, tout en gérant les risques et la conformité.

Lire le livre blanc
SharePlay Interactive Logo

« J'ai travaillé avec de nombreux fournisseurs cloud, mais Akamai se distingue vraiment par sa fiabilité. De plus, ses clusters Kubernetes sont les plus rapides que nous ayons pu utiliser. »

Manuel Odhe, fondateur et PDG de SharePlay Interactive

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Témoignages clients

MediaCP Logo

MediaCP

La plateforme d'hébergement vidéo a réduit ses coûts, étendu son rayonnement et créé une plateforme cloud sophistiquée grâce aux services de Cloud Computing d'Akamai.

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Telegraph Media Group Logo

Telegraph Media Group

Ce groupe de presse réputé a bloqué les extracteurs IA, sécurisé ses API et amélioré la protection et la diffusion de son contenu grâce aux solutions Akamai.

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OKAST Logo

OKAST

Une entreprise de médias digitaux est passée d'AWS à Akamai et a adapté les capacités de ses chaînes FAST, réduit ses coûts et gagné en contrôle.

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Akamai travaille avec les plus grandes entreprises du secteur {industry} au monde

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Cas d'utilisation dans le secteur des médias et du divertissement

Diffusez du contenu en bordure de l'Internet

Préparez et diffusez du contenu en bordure de l'Internet

Assurez-vous d'offrir à vos audiences les meilleures expériences possibles, où qu'elles se trouvent.

Produits

Adaptive Media Delivery

Proposez des vidéos en ligne d'une haute qualité constante, en toute sécurité et à très grande échelle.

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Akamai Cloud

Services cloud de gestion informatique, du stockage, de la mise en réseau, des bases de données et des conteneurs.

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EdgeWorkers

Exécutez les fonctions JavaScript en bordure de l'Internet pour optimiser les performances de votre site et personnaliser les expériences Web.

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Ion

Offrez une expérience utilisateur améliorée et fiable aux visiteurs de votre site Web, de manière dynamique et à grande échelle.

Voir les détails du produit

Protégez vos applications et vos API

Protégez vos applications et vos API

Protégez entièrement votre contenu contre le piratage.

Produits

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Voir les détails du produit

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

Voir les détails du produit

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

Voir les détails du produit

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

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Prolexic

Protégez votre infrastructure contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Voir les détails du produit

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

Voir les détails du produit

Sécurisez les sites Web et les transactions

Sécurisez votre site Web et vos transactions financières

Empêchez les attaques ciblant les sites Web ou les applications, et évitez les falsifications d'informations d'identification sur votre service OTT.

Produits

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

Voir les détails du produit

Enterprise Application Access

Limitez l'accès au niveau du réseau et offrez un accès granulaire aux applications sur la base de l'identité et du contexte.

Voir les détails du produit

Brand Protector

Détectez et atténuez les attaques d'usurpation d'identité de marque, y compris l'hameçonnage et les faux sites Web.

Voir les détails du produit

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Voir les détails du produit

Optimisez les performances

Observez et optimisez la diffusion et les performances

Surveillez votre contenu en permanence et utilisez les informations générées pour améliorer les performances de vos API en continu.

Produits

DataStream

Flux de données à faible latence pour une meilleure visibilité et une captation dans des outils de surveillance tiers.

Voir les détails du produit

API Acceleration

Améliorez les performances et la fiabilité de vos API à grande échelle.

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Global Traffic Management

Optimisez les performances de vos applications et évitez les pannes grâce à un équilibrage intelligent de la charge.

Voir les détails du produit

Image & Video Manager

Améliorez les expériences digitales grâce à l'optimisation intelligente des images et des vidéos pour chaque utilisateur sur n'importe quel terminal.

Voir les détails du produit
Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

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