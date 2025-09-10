Sécurité des applications et des API
Sécurisez vos applications et vos API pour renforcer la confiance et stimuler la croissance
Une nouvelle approche est nécessaire pour la protection des applications et des API
Face à une augmentation de 49 % des attaques d'applications Web et d'API, la sécurité de vos applications et de vos API n'a jamais été aussi importante.
Une solide défense multicouche aide les entreprises à garder une longueur d'avance sur les menaces en constante évolution. En intégrant API Security d'Akamai à App & API Protector, les entreprises peuvent renforcer leur stratégie de sécurité et protéger leurs ressources digitales en toute confiance.
Protection de bout en bout pour vos applications et API à grande échelle
Sécurité des API et solution WAAP de pointe
Plus performants ensemble contre les vulnérabilités courantes
App & API Protector et Akamai API Security permettent désormais de lutter contre les attaques en constante évolution qui visent les API, et couvrent les 10 principaux risques pour la sécurité des API selon l'OWASP.