Sécurisez vos applications et vos API

Renforcez la confiance et stimulez la croissance grâce à une protection de bout en bout

Regarder la vidéo (:23)

Sécurité des applications et des API

Sécurisez vos applications et vos API pour renforcer la confiance et stimuler la croissance

Regarder la vidéo (:23)

Une nouvelle approche est nécessaire pour la protection des applications et des API

Face à une augmentation de 49 % des attaques d'applications Web et d'API, la sécurité de vos applications et de vos API n'a jamais été aussi importante. 

Une solide défense multicouche aide les entreprises à garder une longueur d'avance sur les menaces en constante évolution. En intégrant API Security d'Akamai à App & API Protector, les entreprises peuvent renforcer leur stratégie de sécurité et protéger leurs ressources digitales en toute confiance.

Protection de bout en bout pour vos applications et API à grande échelle 

Découverte des API où qu'elles se trouvent

Dressez un inventaire complet des API au sein de vos différents environnements afin de mieux comprendre votre surface d'attaque.

Identification et protection des API vulnérables

Obtenez des informations approfondies sur les menaces et l'utilisation de vos applications et API pour corriger les erreurs de configuration et bloquer les attaques en toute transparence. 

Tests de sécurité des API automatisés

Intégrez la sécurité à chaque étape pour éviter toute vulnérabilité et fournir des applications et des API sécurisées plus rapidement.

Sécurité des API et solution WAAP de pointe

Forrester nomme Akamai leader des solutions WAF

Akamai reçoit des commentaires de clients supérieurs à la moyenne et obtient le meilleur score possible en matière de vision, de feuille de route, de flexibilité des prix et de transparence.

Télécharger le rapport

Akamai nommé leader des solutions WAAP

Découvrez pourquoi IDC a nommé Akamai leader et comprenez les points forts et les faiblesses des différents fournisseurs sur le marché.

Télécharger le rapport

Akamai surpasse les autres solutions WAAP : Voir les données

SecureIQLab a testé les principales solutions WAAP dans le cloud contre plus de 1 360 menaces. Akamai s'est démarqué en tant que grand gagnant face à AWS, Cloudflare et Microsoft.

Télécharger le rapport

État des lieux de la sécurité des applications et des API en 2025 : l'impact de l'IA sur le paysage digital

Selon une nouvelle étude d'Akamai, l'IA introduit de nouvelles vulnérabilités pour les entreprises et apporte de nouveaux outils pour les attaquants à mesure que les menaces augmentent.

Télécharger le rapport

Quel est l'impact d'un incident de sécurité des API ?

Plus de 1 200 professionnels de la sécurité nous expliquent comment les incidents ciblant les API affectent leurs résultats, leur réputation et le niveau de stress des équipes.

Télécharger le rapport

Plus performants ensemble contre les vulnérabilités courantes

App & API Protector et Akamai API Security permettent désormais de lutter contre les attaques en constante évolution qui visent les API, et couvrent les 10 principaux risques pour la sécurité des API selon l'OWASP.

Lire le livre blanc

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

En savoir plus

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

En savoir plus

Produits supplémentaires qui sécurisent vos applications

Prolexic

Protégez votre infrastructure contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Voir les détails du produit

Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

Voir les détails du produit

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Voir les détails du produit

Firewall for AI

Offre aux applications basées sur l'IA une sécurité adaptative et compatible multicloud pour les grands modèles de langage.

Voir les détails du produit

Ressources

La liste de contrôle ultime pour l'évaluation des WAF

Évaluez les fournisseurs de WAF et de WAAP, de façon à trouver la solution qui répond à vos besoins en matière de sécurité, de performances, de finances et d'opérations.

Lire la liste de contrôle

Top 10 de l'OWASP : Comment Akamai aide à se protéger contre les vulnérabilités courantes

Découvrez comment Akamai peut vous aider à détecter les attaques visant à exploiter ces failles de sécurité importantes et à vous en protéger.

Lire le livre blanc