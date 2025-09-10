Face à une augmentation de 49 % des attaques d'applications Web et d'API, la sécurité de vos applications et de vos API n'a jamais été aussi importante.

Une solide défense multicouche aide les entreprises à garder une longueur d'avance sur les menaces en constante évolution. En intégrant API Security d'Akamai à App & API Protector, les entreprises peuvent renforcer leur stratégie de sécurité et protéger leurs ressources digitales en toute confiance.