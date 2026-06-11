Les cloudlets vous permettent de fournir différents niveaux d'accès à vos configurations pour chaque utilisation. Chaque cloudlet dispose de paramètres d'autorisation pour les utilisateurs, les éditeurs et les administrateurs. Certaines cloudlets offrent des autorisations personnalisées.
Gestion de la complexité avec App Logic en bordure d'Akamai Cloud
Les cloudlets sont comme des applications à valeur ajoutée. Ce sont des extensions de vos solutions de diffusion Akamai qui apportent une fonctionnalité discrète permettant de résoudre une difficulté métier particulière ou un problème opérationnel spécifique. Akamai propose 11 cloudlets différentes exécutant diverses opérations, notamment l'équilibrage de la charge, l'API Prioritization, l'Audience Segmentation, etc.
Produisez un impact plus fort sur les expériences digitales des utilisateurs
Fonctionnement des cloudlets
Améliorez les expériences utilisateur pour les cas d'utilisation courants avec les cloudlets
Voici quelques-uns des défis courants que les cloudlets peuvent vous aider à résoudre.
Améliorez l'expérience utilisateur
Améliorer les expériences utilisateur
Akamai propose plusieurs cloudlets pouvant vous aider à améliorer l'expérience utilisateur avec vos solutions Akamai. La Visitor Prioritization et les cloudlets de salle d'attente virtuelle vous permettent de créer des trajets spécifiques pour les visiteurs en période de pointe ou de surcharge de trafic ; la cloudlet API Prioritization vous permet de choisir d'acheminer le trafic API vers certains segments tout en proposant une expérience statique alternative d'Akamai NetStorage vers d'autres segments ; la cloudlet Forward Rewrite vous permet d'offrir des URL propres ou sémantiques en réécrivant les requêtes en bordure de l'Internet de Akamai.
Contrôle renforcé et réduction des coûts
Contrôle renforcé et réduction des coûts
Vous pouvez obtenir un meilleur contrôle sur votre site/vos applications utilisant les solutions Akamai grâce aux nombreuses cloudlets disponibles. App Load Balancer vous permet d'atteindre des niveaux élevés de disponibilité et de faire évoluer efficacement votre infrastructure cloud et physique tout en personnalisant les règles de routage et en contrôlant le comportement de session pour le trafic de votre application Web ; Request Control vous permet de décharger le trafic non qualifié de votre point d'origine et de fournir un accès conditionnel aux visiteurs en contrôlant les demandes auxquelles votre site répond en bordure de l'Internet ; et Phased Release est conçu pour faciliter le déploiement des modifications de code en production avec des capacités de restauration rapide.
Délestage de la logique métier vers la bordure de l'Internet
Délestage de la logique métier vers la bordure de l'Internet
Vous pouvez facilement relever ces défis importants en délestant la logique métier à la bordure de l'Internet avec des applications prédéfinies sur Akamai Connected Cloud, équipées d'un gestionnaire de stratégies que vous pouvez contrôler vous-même, tout en évitant les coûts de développement personnalisé, de maintenance et d'infrastructure supplémentaire.
Foire aux questions (FAQ)
Akamai propose les cloudlets suivantes :
- API Prioritization : vous permet de spécifier quels appels de ressources d'applications comme JSON ou XML ont la priorité et sont envoyés à l'origine dans les situations de forte demande.
- App Load Balancer : propose une gestion du trafic intelligente et évolutive sur toutes les origines physiques, virtuelles et sur le cloud sans avoir besoin d'envoyer des commentaires sur la charge. Elle peut détecter automatiquement les conditions de charge et acheminer le trafic vers la source de données optimale tout en conservant des stratégies de routage personnalisées et un comportement cohérent des sessions des visiteurs.
- Audience Segmentation : fournit une segmentation du trafic simplifiée et une stabilité sans dégradation des performances, ce qui est souvent bénéfique pour les tests A/B et multivariés. Cette cloudlet crée des populations de test stables en bordure de l'Internet deAkamaien attribuant une valeur de cookie à l'utilisateur.
- Edge Redirector : aide les utilisateurs informatiques et marketing à gérer plus efficacement un grand nombre de redirections. En exécutant des redirections en bordure de l'Internet de Akamai, vous pouvez réduire les allers-retours vers le point d'origine et délester les impacts de votre infrastructure d'origine.
- Forward Rewrite : vous aide à créer, sur la base des informations de demande entrantes, des URL lisibles par l'homme et conviviales pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour les pages générées dynamiquement.
- Input Validation : aide à renforcer la sécurité de vos formulaires Web pour vous protéger des utilisations abusives et tentatives de monopolisation émises via des attaques de comportement ou en force. Cela se fait en validant les champs de formulaire et les valeurs dans les requêtes entrantes. En outre, cette cloudlet offre la possibilité de limiter le nombre de soumissions de formulaire valides et de tentatives non valides par utilisateur. Une fois la limite atteinte, les demandes supplémentaires sont refusées (403) ou redirigées (302) vers une « case de pénalité » personnalisée.
- Phased Release : facilite le déploiement des changements de code en production. Avec cette cloudlet, vous pouvez déplacer un pourcentage de visiteurs vers la nouvelle expérience ou le nouveau déploiement tout en conservant la flexibilité de revenir immédiatement en arrière si vous rencontrez des difficultés.
- Request Control : vous permet de fournir un accès conditionnel à votre site Web ou à votre application en définissant et en gérant des listes d'autorisation et de refus en fonction de l'adresse IP et de la géographie associées aux demandes entrantes.
- Salle d'attente virtuelle : aide à assurer la continuité des activités de vos applications dynamiques dans des situations de forte demande en plaçant les visiteurs en salle d'attente virtuelle lorsque votre point d'origine atteint sa limite de capacité configurée. Elle agit comme un « amortisseur » front-end lorsque les volumes de trafic de pointe nécessitent l'origine pour le traitement des transactions, comme les paiements de panier, les pages de dons, les abonnements à des services/applications et les enregistrements de formulaires.
- Visitor Prioritization : utilise une hiérarchisation basée sur la probabilité et le pourcentage pour l'entrée dans la salle d'attente et l'origine. La comparaison de la salle d'attente virtuelle et de la Visitor Prioritization fournit les différences entre ces deux cloudlets afin que vous puissiez choisir la cloudlet de salle d'attente répondant le mieux aux besoins de votre entreprise.
Vous pouvez associer une stratégie de cloudlet et toutes ses versions à une propriété unique ou à plusieurs propriétés.
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