Contrôle renforcé et réduction des coûts

Vous pouvez obtenir un meilleur contrôle sur votre site/vos applications utilisant les solutions Akamai grâce aux nombreuses cloudlets disponibles. App Load Balancer vous permet d'atteindre des niveaux élevés de disponibilité et de faire évoluer efficacement votre infrastructure cloud et physique tout en personnalisant les règles de routage et en contrôlant le comportement de session pour le trafic de votre application Web ; Request Control vous permet de décharger le trafic non qualifié de votre point d'origine et de fournir un accès conditionnel aux visiteurs en contrôlant les demandes auxquelles votre site répond en bordure de l'Internet ; et Phased Release est conçu pour faciliter le déploiement des modifications de code en production avec des capacités de restauration rapide.