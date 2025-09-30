X
Ion

Offrez des expériences utilisateur rapides, fiables et convaincantes sur vos sites et applications

Solution de performances situationnelles intelligente

Bénéficiez d'une expérience utilisateur supérieure sur tous les systèmes d'exploitation et les terminaux grâce à des technologies de diffusion, d'accélération et d'optimisation qui prennent des décisions intelligentes en matière de performances en temps réel. Ion simplifie la complexité en fonctionnant en toute transparence sur des infrastructures mixtes et en délestant les systèmes d'origine. Offrez des performances rapides, sécurisées et hautement disponibles, soutenues par l'accord de niveau de service (SLA) d'Akamai.

Répondez aux attentes des utilisateurs partout et sur tous les terminaux

Offrez les meilleures expériences à chaque fois

Attirez les utilisateurs avec des expériences cohérentes sur tous les terminaux, réseaux et emplacements.

Attirez les utilisateurs en leur offrant du contenu dynamique et rapide

Offrez un contenu riche et personnalisé tout en accélérant vos sites et applications.

Optimisez les performances en réduisant les coûts et les efforts

Concentrez-vous sur le développement de nouvelles capacités en vous appuyant sur l'optimisation automatisée.

Fonctionnement d'Ion

Demande

Les demandes des utilisateurs sont acheminées par Akamai Cloud pour accéder aux pages HTML qu'ils visitent.

Satisfaction

L'accélération, le préchargement, la réduction des requêtes et des charges utiles, la mise en cache, le rendu et les optimisations frontales sont appliqués aux pages.

Évaluation

Un moteur d'analyse asynchrone évalue la propriété Web existante pour déterminer comment améliorer davantage les optimisations frontales pour les demandes futures.

Diffusion

Aucune modification du contenu d'origine existant n'est requise, et une accélération rapide et dynamique du contenu est fournie avec une faible latence et des interruptions minimales.

Fonctionnalités

  • Adaptez et optimisez en permanence les performances grâce à l'analyse de l'apprentissage automatique des données d'utilisateurs réels.
  • Contournez les goulets d'étranglement et accélérez le contenu dynamique sur n'importe quel terminal à l'aide de protocoles réseau.
  • Gérez l'impact sur les performances des scripts internes et de tiers à l'aide de contrôles automatisés.
  • Permettez aux équipes de développement de tirer parti des capacités informatiques sans serveur en bordure de l'Internet

 

  • Garantissez une disponibilité de 100 % grâce à un accord de niveau de service (SLA) pour un accès cohérent au contenu, en alignant votre marque sur la prévisibilité du service
  • Maintenez votre contenu à jour et attrayant grâce aux outils basés sur le Web pour les développeurs.

Témoignage client

Riot Games

« Akamai nous permet d'accéder à des lieux et des marchés que d'autres fournisseurs de services similaires n'atteignent pas aussi facilement. Nous sommes attentifs à nos statistiques de performances, et la solution d'Akamai semble toujours un peu plus rapide que les autres, sur tous les marchés où nous l'utilisons. »

— McDonald Richards, Team Captain, Riot Games

Cas d'utilisation d'Ion

Nous avons partagé quelques cas commerciaux courants qu'Ion peut aider à résoudre.

Améliorer les expériences utilisateur

Améliorer les expériences utilisateur

Offrez à vos utilisateurs des expériences riches et cohérentes, rapides et optimisées pour leur terminal, leur réseau, leur système d'exploitation et le navigateur de leur choix. Relevez les défis courants qui empêchent les utilisateurs de vivre les expériences omnicanales qu'ils souhaitent.

Réduire les coûts d'exploitation

Réduire les coûts d'exploitation

Optimisez le délestage de l'infrastructure et réduisez les coûts d'exploitation en tirant parti de l'évolutivité d'Akamai Connected Cloud au lieu de développer des méthodes complexes d'optimisation de la diffusion et des méthodes de diffusion régionales.

Soutenir les équipes DevOps

Soutenir les équipes DevOps

Proposez du contenu actualisé et attrayant grâce à des outils Web et des API qui simplifient les opérations. Intégrez Ion dans vos flux de travail de développeur existants avec une interface programmable, automatisée et reproductible qui permet de réaliser des tests et des validations précoces, de surveiller, de bénéficier d'une visibilité en temps réel et d'obtenir une logique conviviale pour les développeurs en bordure de l'Internet.

Offrir des expériences sécurisées

Offrir des expériences sécurisées

Assurez-vous que votre contenu est diffusé en toute sécurité. Ion dispose d'un réseau basé sur le cloud conforme à la norme PCI DSS qui offre une suite de certificats gérés (SAN, Wildcard, EV SAN) et la prise en charge des certificats tiers importés par le client, ainsi que le contrôle d'accès pour protéger vos actifs avec une autorisation centralisée, un accès au contenu via IP, un en-tête et une authentification, et des options de livraison régionales.

Foire aux questions (FAQ)

Le frontal Web englobe tout ce qu'un navigateur fait pour assembler une page, y compris la récupération d'objets intégrés, l'analyse des feuilles de style et l'exécution de JavaScript. La majeure partie du temps d'attente d'un utilisateur final pour une page donnée est passé dans le frontal, de sorte que les optimisations des performances frontales ont spécifiquement des avantages significatifs pour les performances d'un site Web dans son ensemble.

Ion applique les optimisations en se basant sur une analyse poussée des applications Web, ainsi que sur les conditions en temps réel spécifiques à l'environnement de l'utilisateur, comme le navigateur, le terminal, le débit réseau et la présence de services tiers. Ion appliquera alors potentiellement une variété de demandes de réduction, de minimisations de charge utile et d'accélérations de rendu pour améliorer l'expérience utilisateur.

Les avantages en termes de performances que Ion peut apporter varient d'un site à l'autre, d'une page à l'autre et même en fonction du navigateur ou de l'appareil utilisé pour effectuer la demande. C'est pourquoi Akamai recommande une approche multicouche des performances, qui comprend l'accélération, le préchargement, la réduction des requêtes, la réduction de la charge utile et l'optimisation du rendu. C'est également la raison pour laquelle il est avantageux de confier ces optimisations à un seul fournisseur, car l'intégration entre ces technologies est déjà incluse et prise en charge.

Oui, Ion peut aider à l'exécution de services et de contenus tiers en modifiant la séquence et l'ordre d'exécution afin d'éviter l'effet négatif de tiers peu performants. Cela est généralement accompli par l'utilisation d'appels JavaScript asynchrones et en différant l'exécution de JavaScript jusqu'après l'événement onLoad pour aider à atténuer les effets négatifs de tiers sur l'expérience utilisateur.

Ion dispose d'une fonctionnalité appelée « compression adaptative des images » qui permet de modifier le niveau de compression des images .jpeg diffusées aux terminaux mobiles en fonction des conditions réseau en temps réel, accélérant ainsi sensiblement le chargement des pages mobiles, même lorsque les conditions sont défavorables. La compression adaptative des images offre des options de configuration permettant de décider où et quand diffuser une version d'image avec un niveau de compression supérieur afin de réduire le volume de données associé et d'optimiser les performances mobiles. À l'inverse, la compression adaptative des images sert une image moins compressée lorsque les conditions du réseau sont suffisantes. Résultat : une expérience mobile optimisée et améliorée qui répond intelligemment aux conditions du réseau en temps réel.

En raison de la nature des réseaux mobiles, Ion peut avoir un avantage significatif en termes de performances pour la livraison mobile. Ce que l'on appelle « dernier kilomètre » associé aux réseaux mobiles est souvent sujet à la latence du réseau et à la perte de paquets, forçant la retransmission des données et une réactivité réduite, ce qui a un effet négatif sur l'expérience utilisateur. Moins il y a de négociations de données en va-et-vient et plus les charges utiles de données sont petites, plus les avantages en termes de performances pour les utilisateurs mobiles sont importants. Étant donné que Ion est spécialement conçu pour fournir ces avantages, il est extrêmement bien adapté à ces cas d'utilisation.

Vous pouvez choisir d'intégrer Ion à la surveillance d'utilisateurs réels mPulse d'Akamai pour vous aider à mesurer les optimisations de performances Ion spécifiques. mPulse collecte des informations sur les performances des navigateurs des utilisateurs finaux lorsqu'ils chargent votre site Web. La surveillance d'utilisateurs réels, également connue sous le nom de surveillance de l'expérience de l'utilisateur final ou surveillance de l'expérience réelle, est une technologie passive de surveillance Web qui enregistre l'interaction des utilisateurs avec un site Web. La surveillance de l'interaction réelle des utilisateurs avec un site Web est importante pour les opérateurs de site Web afin de déterminer si les utilisateurs sont servis rapidement et sans erreurs, et si ce n'est pas le cas, quelle partie de processus métier a un effet sur l'expérience.

Ion dispose d'une fonctionnalité appelée « identification des terminaux » qui permet aux entreprises de prendre des décisions en temps réel concernant l'expérience Web spécifique fournie au visiteur d'un site en fonction des capacités de son terminal. À l'aide des informations émanant de l'utilisateur-agent du navigateur, Akamai Connected Cloud est capable de détecter un grand nombre de caractéristiques du terminal à l'origine de la demande : taille de l'écran, GPS pour les services de géolocalisation, prise en charge de Javascript, et bien plus. Ces caractéristiques sont ensuite mises à disposition via la demande de l'utilisateur, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions éclairées quant à la réponse à donner à une demande spécifique. En outre, l'application de règles de mise en cache spécifiques, basées sur diverses caractéristiques de terminaux, permet de rendre une plus grande partie de votre infrastructure disponible en bordure de l'Internet, là où elle est le plus utile aux utilisateurs mobiles. La page livrée à chaque catégorie d'appareil peut être unique, ce qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur et de réduire le poids de la page, permettant ainsi de réduire le temps nécessaire à la livraison de la page.

Ressources

Documentation technique Ion

Découvrez rapidement et facilement comment bien débuter avec Ion.

Prototype Akamai 103 Early Hints : Les résultats sont arrivés

Découvrez comment Akamai a mis en œuvre 103 Early Hints pour vous aider à améliorer l'expérience utilisateur et le classement SEO de vos sites Web.

Offrez des expériences Web rapides, fiables et sécurisées avec HTTP/3

HTTP/3 est désormais disponible pour tous les clients de diffusion de contenu Akamai, pour une expérience Web plus rapide, plus fiable et plus sécurisée.

A person with black glass is shown with their face lit by the light of a computer screen

Essai gratuit : Ion

Votre avantage concurrentiel commence maintenant.

Quelle différence la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde peut-elle faire pour vous ? Essayez Ion gratuitement pendant 30 jours pour le découvrir.

Bénéficiez de toutes les fonctionnalités et de 15 To de capacité pour le trafic.

Nous vous remercions d'avoir demandé à bénéficier d'une version d'essai d'Ion.

Vous allez recevoir un e-mail vous demandant de confirmer votre adresse e-mail. Une fois la confirmation effectuée, vous recevrez un autre e-mail contenant vos identifiants de connexion.