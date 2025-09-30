Ion dispose d'une fonctionnalité appelée « identification des terminaux » qui permet aux entreprises de prendre des décisions en temps réel concernant l'expérience Web spécifique fournie au visiteur d'un site en fonction des capacités de son terminal. À l'aide des informations émanant de l'utilisateur-agent du navigateur, Akamai Connected Cloud est capable de détecter un grand nombre de caractéristiques du terminal à l'origine de la demande : taille de l'écran, GPS pour les services de géolocalisation, prise en charge de Javascript, et bien plus. Ces caractéristiques sont ensuite mises à disposition via la demande de l'utilisateur, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions éclairées quant à la réponse à donner à une demande spécifique. En outre, l'application de règles de mise en cache spécifiques, basées sur diverses caractéristiques de terminaux, permet de rendre une plus grande partie de votre infrastructure disponible en bordure de l'Internet, là où elle est le plus utile aux utilisateurs mobiles. La page livrée à chaque catégorie d'appareil peut être unique, ce qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur et de réduire le poids de la page, permettant ainsi de réduire le temps nécessaire à la livraison de la page.