Groupe Security Intelligence d'Akamai

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Cybersécurité

CVE-2026-31979 : le piège du lien symbolique : élévation de privilèges root dans Himmelblau

March 20, 2026Akamai Security Intelligence Group

Une vulnérabilité de gravité élevée (CVE-2026-31979) affecte certains déploiements de Himmelblau. Nous vous recommandons vivement d'agir sans délai.

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Cybersécurité

Akamai aide les autorités à neutraliser les plus grands botnets IoT au monde

March 19, 2026Akamai Security Intelligence Group

Le département de la Justice des États‑Unis (DOJ) a récemment perturbé plusieurs botnets DDoS parmi les plus vastes et les plus puissants, et mis hors service leurs services DDoS-for-hire associés, avec l'aide d'Akamai.

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Recherche sur la sécurité

IA et découverte des vulnérabilités : un appel à la prudence et à la supervision humaine

March 13, 2026Kyle Lefton et Larry Cashdollar

Découvrez pourquoi une supervision humaine est essentielle à une utilisation responsable des systèmes d'IA pour l'identification des failles de sécurité, et comment éviter les faux positifs.

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Nouveautés

Parcourez les derniers rapports pour obtenir des informations approfondies sur la cybersécurité et les tendances émergentes.

Rapport 2026 : botnets d'IA et risques liés aux API dans le secteur financier

Le secteur bancaire a concentré 83 % des attaques ciblant les API en 2025. Découvrez comment les botnets renforcés par l'IA exploitent les lacunes en matière de visibilité dans notre rapport exclusif.

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Protect Publishing: Navigating the AI Bot Era

Les bots d'IA mettent en péril le secteur de l'édition : préservez vos revenus

Découvrez comment protéger vos paywalls et abonnements face aux bots d'IA dans notre dernier rapport État des lieux d'Internet consacré au secteur de l'édition.

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Apps, APIs and DDoS 2026

Rapport : les attaquants tirent parti de l'IA pour corréler les menaces

Les attaquants amplifient leurs tactiques traditionnelles grâce à la précision de l'IA. Accédez à des données d'experts sur la recrudescence des menaces DDoS et ciblant les API dans le rapport 2026 État des lieux d'Internet.

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Outils et ressources

Outils open source de gestion des menaces pour approfondir vos connaissances en sécurité

AkaRank

Améliorez la qualité des informations sur les menaces grâce à un classement quotidien et fiable des domaines se basant sur les données d'Akamai Cloud.

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Infection Monkey

Testez la sécurité de votre réseau avec cet outil de simulation d'attaque open source d'Akamai.

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Encyclopédie des botnets

Développez votre connaissance des botnets identifiés « in the wild ».

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Référentiel GitHub

Plus de 175 référentiels d'outils open source d'Akamai.

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Boîte à outils RPC

Un référentiel open source pour commencer ou poursuivre votre découverte du RPC.

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Notre mission

Grâce à notre visibilité inégalée sur Internet via Akamai Cloud, notre mission est la suivante :

Protéger

Gardez une longueur d'avance sur les menaces actuelles et futures grâce à des informations exploitables et aux solutions de sécurité robustes d'Akamai.

Analyse

Fournissez des informations qui aident les professionnels de la sécurité à prendre des décisions plus intelligentes.

Entrer en contact

Favorisez l'engagement communautaire grâce à la collaboration et au partage des connaissances.

Renforcez vos équipes

Développez des outils qui renforcent les équipes et améliorent les pratiques de sécurité en ligne.

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Présentation

Nous sommes une équipe mondiale composée de chercheurs, d'ingénieurs, d'experts en stratégie et de spécialistes des données de classe mondiale couvrant une vaste gamme de savoir-faire et de disciplines de sécurité. Nos sources de données incluent le gigantesque Akamai Cloud, des outils open source, la collaboration avec des tiers et des informations sur le Dark Web.

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