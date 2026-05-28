Découvrez comment la protection DDoS d'Akamai répond à ces besoins spécifiques.
Défense contre les attaques DDoS et pare-feu Network Cloud Firewall. Dans le cloud, sur site ou hybride
Bénéficiez d'une protection complète, fiable et flexible contre les attaques DDoS grâce à Prolexic, la solution DDoS la plus fiable du secteur.
Akamai Prolexic offre une protection contre les attaques DDoS en permanence ou à la demande pour tous les environnements, y compris le cloud, sur site (optimisé par Corero) et hybride. Avec une « capacité de défense dédiée » inégalée de plus de 20 Tbit/s et un service SOCC mondial 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an, même les attaques DDoS les plus importantes et les plus complexes n'ont aucune chance.
Contrecarrez les pires attaques
Comment fonctionne Prolexic
Nouvelles fonctionnalités
Prolexic sur Akamai Direct Connect
Prolexic est désormais disponible sur Akamai Direct Connect
Akamai Direct Connect offre une connectivité directe, sécurisée, privée et très performante entre le point d'origine d'un client et Akamai. Prolexic sur Akamai Direct Connect facilite la transition vers la protection DDoS grâce à sa grande capacité.
Prolexic Network Cloud Firewall
Allez au-delà de la protection contre les attaques DDoS avec Prolexic Network Cloud Firewall
Prolexic Network Cloud Firewall est la première ligne de défense et se situe en bordure de l'Internet de votre réseau, au-delà de tous les autres pare-feux. Vous pouvez définir et gérer vos propres ACL et règles de pare-feu, ou demander à Prolexic de suggérer des ACL pour une défense proactive qui va au-delà de la protection contre les attaques DDoS.
Caractéristiques
- Détection, atténuation et protection contre les attaques DDoS
- Disponible en tant que service cloud, en tant que solution sur site (optimisée par Corero) ou en tant que solution hybride combinant les deux
- Pour les entreprises, les fournisseurs de services réseau, les fournisseurs de cloud et d'hébergement, et les plateformes SaaS/PaaS/IaaS
- Capacité réseau d'Akamai de plus de 1 Pbit/s et 32 centres de nettoyage internationaux anycast de Prolexic avec 20 Tbit/s de capacité de défense contre les attaques DDoS
- Options de connectivité et d'intégration flexibles qui protègent les origines hybrides
- Listes de contrôle d'accès (ACL) et règles de pare-feu à l'échelle du réseau avec Prolexic Network Cloud Firewall
- Accords de niveau de service (SLA) sur la disponibilité de la plateforme à 100 % et atténuation à zéro seconde à la pointe de l'industrie
- Support 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an et variété de services de centre d'opérations de sécurité (SOC) gérés optionnels
- Contrôles d'atténuation dynamiques qui permettent une adaptation de la capacité en vue d'empêcher les attaques sur les flux de trafic IPv4 et IPv6
Témoignages clients
Exemples d'utilisation de la protection contre les attaques DDoS
Consolider les défenses
Consolidez les défenses contre les attaques DDoS
Prolexic dispose de contrôles d'atténuation proactifs qui stoppent instantanément plus de 98 % des attaques grâce à un accord de niveau de service (SLA) de zéro seconde et une capacité éprouvée à arrêter des attaques extrêmement complexes, sans sacrifier la qualité de l'atténuation.
Unifier les stratégies de sécurité
Unifiez vos stratégies de sécurité
Prolexic permet d'appliquer de manière cohérente les politiques d'atténuation des attaques DDoS, quel que soit l'endroit où les applications sont hébergées, ce qui contribue à unifier votre stratégie de sécurité.
Accélérer la réponse aux incidents
Accélérer la réponse aux incidents
Avec votre collaboration, nous créons des runbooks personnalisés et des exercices de validation des services, et nous réalisons des exercices de préparation opérationnelle pour assurer la continuité des activités en cas d'attaque.
Service à valeur ajoutée
Ajoutez la protection contre les attaques DDoS à votre portefeuille de services
Les fournisseurs de services réseau, les FAI, les hébergeurs, les fournisseurs de cloud et les entreprises proposant des solutions SaaS, PaaS ou IaaS utilisent Prolexic non seulement pour protéger leur infrastructure et leurs plateformes, mais également pour qu'il constitue un service à valeur ajoutée permettant de générer des revenus supplémentaires et d'améliorer la compétitivité de leurs offres principales.
Déploiement flexible
Protection contre les attaques DDoS sans coût de réacheminement du trafic
Notre modèle de déploiement flexible signifie que vous pouvez apporter votre service de nettoyage en interne et minimiser ou éliminer les coûts de sortie. Prolexic On-Prem est optimisé par le vétéran Corero. Si une attaque est si importante que vos liens pourraient être neutralisés, cette solution peut être combinée à une solution hybride avec la plateforme DDoS de Prolexic basée sur le cloud, qui ajoute une capacité de défense de plus de 20 Tbit/s, plus de 32 centres de nettoyage dans le cloud au niveau mondial et des accords de niveau de service (SLA) de zéro seconde et de 100 % de disponibilité.
Faible latence pour le trafic à haut volume
Répondez aux exigences de latence pour le trafic de données à haut volume
Évitez la latence supplémentaire due au transfert de trafic et au nettoyage externe pour les services en temps réel à forte intensité de données tels que la vidéo, les jeux, la voix ou les applications multimédias. Cette solution hybride vous permet d'apporter une défense DDoS sur site tout en bénéficiant de la capacité de défense cloud massive de Prolexic pour repousser les attaques importantes à grande échelle.
Network Cloud Firewall
Étendez votre sécurité au-delà des attaques DDoS
Prolexic Network Cloud Firewall vous permet d'étendre la sécurité de votre réseau au-delà des attaques DDoS. Le pare-feu cloud se trouve en bordure de l'Internet de votre réseau, protégeant tous les autres pare-feux spécialisés du trafic malveillant avant même qu'il n'atteigne votre réseau. Vous pouvez définir et gérer vos propres listes de contrôle d'accès (ACL) et règles basées sur des restrictions géographiques et l'IP, ou demander à Prolexic de suggérer des ACL pour une posture de défense proactive. Cela est particulièrement utile lorsqu'une vulnérabilité de type Zero Day est découverte, et vous pouvez facilement prendre un contrôle rapide et géré de manière centralisée pour protéger les actifs de votre réseau.
En outre, le pare-feu cloud peut être intégré à d'autres systèmes de sécurité par le biais d'API. Cela vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la façon dont des règles spécifiques protègent votre réseau, améliore la flexibilité pour sécuriser vos actifs d'infrastructure digitale en fonction de vos besoins spécifiques et améliore la conformité en réduisant les erreurs humaines.
Foire aux questions (FAQ)
Akamai Prolexic est la plus grande plateforme DDoS du secteur, disponible dans le cloud, sur site (optimisée par Corero) ou de manière hybride. Prolexic dispose d'une protection en ligne/sur le chemin de données, en bordure de l'Internet ou par le biais de plusieurs centres de nettoyage répartis sur plus de 32 sites dans le monde et d'une capacité de défense dédiée stupéfiante supérieure à 20 Tbit/s.
Tous les centres de nettoyage d'Akamai assurent la protection de votre trafic contre les attaques DDoS. Prolexic utilise le routage anycast pour atténuer le trafic d'attaque au plus proche de la source tout en appliquant la capacité collective de la plateforme mondiale pour atténuer les attaques les plus importantes. Prolexic On-Prem, optimisé par Corero, propose également un nettoyage en interne, avec la possibilité d'utiliser un nettoyage basé sur le cloud pour les attaques soutenues de grande ampleur qui menacent de surcharger les capacités sur site.
Prolexic est disponible en permanence ou à la demande, ce qui vous permet de choisir la meilleure solution pour votre entreprise. Notre solution permanente est la plus populaire, l'ensemble du trafic entrant étant acheminé via Prolexic. Avec la solution à la demande, votre trafic est uniquement acheminé lors d'une attaque par votre équipe réseau. Akamai propose également un service d'acheminement facilité qui peut gérer la solution pour votre équipe, si nécessaire.
Prolexic est désormais disponible sur Akamai Direct Connect, qui est une interconnexion réseau directe, hautement sécurisée et privée entre le point d'origine d'un client et l'infrastructure Prolexic d'Akamai. Cela permet une transition fluide vers les services Akamai et prend en charge la connectivité des ports 10 G et 100 G. Elle prend également en charge des débits de trafic plus élevés que les services Prolexic traditionnels. Les entreprises qui gèrent de gros volumes de paquets de données peuvent diffuser leur trafic par le biais de tunnels GRE sans avoir à recourir à la fragmentation ou à l'ajustement de la taille maximale des segments (MSS). Prolexic sur Akamai Direct Connect offre un temps de disponibilité de la connectivité réseau de 99,9 % à 99,99 %, tel que défini dans l'accord de niveau de service (SLA). La plateforme DDoS de Prolexic est assortie d'un accord de niveau de service (SLA) de 100 % de disponibilité, garantissant à l'infrastructure digitale d'un client un accès permanent à la protection la plus efficace contre les attaques DDoS.
Pour l'option Prolexic Routed GRE, vous devez disposer d'un bloc réseau annonçable /24 (IPv4) ou /48 (IPv6), de la capacité d'annoncer votre trafic réseau via BGP et de prendre en charge l'encapsulation de routage générique (GRE) avec votre matériel réseau d'origine. Nous encourageons également tous les clients à définir la taille de segment maximale de tous les paquets afin d'améliorer la stabilisation du tunnel GRE pour Routed GRE. Pour les clients disposant d'un espace IP inférieur à IPv4/24 et/ou IPv6/48 routable, d'un espace IP fragmenté ou d'un fournisseur d'hébergement dans le cloud, l'option Prolexic IP Protect offre le même niveau de protection DDoS via IP anycast pour acheminer le trafic symétrique via les centres de nettoyage d'Akamai.
Avec plus de 225 intervenants de première ligne répartis sur six sites mondiaux, le service entièrement géré Prolexic comprend l'examen et l'analyse des attaques avant, pendant et après l'intervention par notre SOCC 24 h/24, 7 j/7 afin d'optimiser l'atténuation des attaques DDoS et la réponse aux incidents.
Ressources
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- les menaces et tendances en matière d'attaques spécifiques à votre secteur ;
- les données d'Akamai sur les attaques DDoS issues des travaux de notre équipe comptant plus de 225 chercheurs en sécurité ;
- les stratégies de protection adaptées à la surface d'attaque de votre entreprise.
Nous vous remercions pour votre demande. Un expert Akamai vous contactera prochainement pour planifier votre démonstration.