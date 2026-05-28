Étendez votre sécurité au-delà des attaques DDoS

Prolexic Network Cloud Firewall vous permet d'étendre la sécurité de votre réseau au-delà des attaques DDoS. Le pare-feu cloud se trouve en bordure de l'Internet de votre réseau, protégeant tous les autres pare-feux spécialisés du trafic malveillant avant même qu'il n'atteigne votre réseau. Vous pouvez définir et gérer vos propres listes de contrôle d'accès (ACL) et règles basées sur des restrictions géographiques et l'IP, ou demander à Prolexic de suggérer des ACL pour une posture de défense proactive. Cela est particulièrement utile lorsqu'une vulnérabilité de type Zero Day est découverte, et vous pouvez facilement prendre un contrôle rapide et géré de manière centralisée pour protéger les actifs de votre réseau.

En outre, le pare-feu cloud peut être intégré à d'autres systèmes de sécurité par le biais d'API. Cela vous permet d'avoir une meilleure visibilité sur la façon dont des règles spécifiques protègent votre réseau, améliore la flexibilité pour sécuriser vos actifs d'infrastructure digitale en fonction de vos besoins spécifiques et améliore la conformité en réduisant les erreurs humaines.