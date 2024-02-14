X
Solutions de sécurité

Protégez les applications qui contribuent à développer votre entreprise, tous les jours, à tout instant

Voir la gamme

Dernières actualités sur la sécurité

Blog

Comment les bots IA redéfinissent les règles de l'édition

Découvrez comment Akamai vous aide à protéger, contrôler et monétiser votre contenu tandis que l'IA transforme la manière dont les gens accèdent aux informations.

Blog

La gestion des bots IA et LLM est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises : adoptez la bonne approche

Les bots IA, les agents et les bots d'extraction LLM convoitent tous votre contenu. Voici comment les gérer pour qu'ils soutiennent, et non freinent, votre entreprise.

Blog

Du VPN au Zero Trust : pourquoi il est temps de dire adieu aux VPN traditionnels

Découvrez comment l'approche Zero Trust d'Akamai élimine les vulnérabilités des VPN, tout en offrant de meilleures performances, une expérience utilisateur optimisée et une simplification des opérations.

Akamai surpasse les autres solutions WAAP : Voir les données

SecureIQLab a testé les principales solutions WAAP dans le cloud contre plus de 1 360 menaces. Akamai s'est démarqué en tant que grand gagnant face à AWS, Cloudflare et Microsoft.

Ensemble, nous sécurisons vos expériences de marque

Grâce à l'envergure de notre plateforme mondiale et à la visibilité qu'elle offre sur les menaces, nous travaillons avec vous pour prévenir, détecter et atténuer les cybermenaces, sur site et dans les environnements cloud, afin de vous permettre de renforcer la confiance en votre marque et de concrétiser votre vision.

Renforcez votre sécurité

Innovez plus rapidement tout en réduisant les risques de sécurité, en ayant la conviction que votre protection évolue plus rapidement que les menaces, ou que celle de vos concurrents.

Laissez votre équipe de sécurité se concentrer sur votre activité

Orientez les experts en cybersécurité vers les principaux flux de travail, sachant que nos solutions sont votre partenaire pour la réponse aux incidents.

Obtenez des informations sur les menaces émergentes

Tirez parti de nos informations sur les menaces et de nos recommandations pour vous préparer aux cyberattaques susceptibles de cibler votre entreprise.

Akamai nommé Customer's Choice pour la cinquième année consécutive

« Akamai plutôt que toute autre solution. » — Directeur principal de la technologie, secteur du commerce de détail

Produits de cybersécurité

Protection des applications et des API

Protégez vos charges de travail grâce à une sécurité renforcée des applications

Apprenez-en plus sur la sécurisation des applications et des API

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Firewall for AI

Offre aux applications basées sur l'IA une sécurité adaptative et compatible multicloud pour les grands modèles de langage.

Prolexic

Protégez votre infrastructure contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

Client-Side Protection & Compliance

Boostez votre conformité PCI et protégez votre site Web contre les attaques JavaScript.

Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

Mise en œuvre du modèle Zero Trust

Empêchez l'entrée ou la propagation de violations de données, de logiciels malveillants et de ransomwares

En savoir plus sur le Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez-vous contre les ransomwares en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

Enterprise Application Access

Limitez l'accès au niveau du réseau et offrez un accès granulaire aux applications sur la base de l'identité et du contexte.

Secure Internet Access Enterprise

Détectez et bloquez de manière proactive les attaques de logiciels malveillants, de ransomwares, d'hameçonnage et d'exfiltration de données.

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

Akamai Hunt

Identifiez et corrigez les risques de sécurité les plus évasifs grâce à un service géré de recherche des menaces.

Interrompez les attaques DDoS et DNS

Protégez vos sites et vos ressources contre les menaces de cybersécurité

Découvrez la protection contre les attaques DDoS

DNS Posture Management

Renforcez la sécurité DNS grâce à une visibilité, des informations sur les risques et des mesures correctives guidées.

Protection contre les bots et les abus

Mettez un terme aux abus de compte, à l'extraction de contenu furtive et à l'usurpation d'identité de marque.

En savoir plus sur la protection contre les bots et les abus

Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

Brand Protector

Détectez et atténuez les attaques d'usurpation d'identité de marque, y compris l'hameçonnage et les faux sites Web.

Content Protector

Découvrez comment empêcher les bots d'extraction de voler votre contenu et réduire vos taux de conversion.

Obtenez une assistance active 24 h/24, 7 j/7

Obtenez un soutien actif contre les cyberattaques

Managed Security Service

Gestion de la sécurité, surveillance et réduction des risques. Un service entièrement géré.

Découvrez les vecteurs d'attaque les plus récents grâce au service de recherche en sécurité d'Akamai

Informations en temps voulu sur les menaces, avec des conseils pratiques pour vous aider à mettre en évidence les menaces de sécurité et renforcer votre stratégie

Comprenez les conseils sur les menaces

Découvrez comment les attaques évoluent

Accédez aux outils open source de gestion des menaces

Lire notre étude