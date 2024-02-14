Solutions de sécurité
Protégez les applications qui contribuent à développer votre entreprise, tous les jours, à tout instant
Dernières actualités sur la sécurité
Akamai surpasse les autres solutions WAAP : Voir les données
SecureIQLab a testé les principales solutions WAAP dans le cloud contre plus de 1 360 menaces. Akamai s'est démarqué en tant que grand gagnant face à AWS, Cloudflare et Microsoft.
Ensemble, nous sécurisons vos expériences de marque
Grâce à l'envergure de notre plateforme mondiale et à la visibilité qu'elle offre sur les menaces, nous travaillons avec vous pour prévenir, détecter et atténuer les cybermenaces, sur site et dans les environnements cloud, afin de vous permettre de renforcer la confiance en votre marque et de concrétiser votre vision.
Renforcez votre sécurité
Innovez plus rapidement tout en réduisant les risques de sécurité, en ayant la conviction que votre protection évolue plus rapidement que les menaces, ou que celle de vos concurrents.
Laissez votre équipe de sécurité se concentrer sur votre activité
Orientez les experts en cybersécurité vers les principaux flux de travail, sachant que nos solutions sont votre partenaire pour la réponse aux incidents.
Obtenez des informations sur les menaces émergentes
Tirez parti de nos informations sur les menaces et de nos recommandations pour vous préparer aux cyberattaques susceptibles de cibler votre entreprise.
Akamai nommé Customer's Choice pour la cinquième année consécutive
« Akamai plutôt que toute autre solution. » — Directeur principal de la technologie, secteur du commerce de détail
Produits de cybersécurité
- Protection des applications et des API
- Mise en œuvre du modèle Zero Trust
- Interrompez les attaques DDoS et DNS
- Protection contre les bots et les abus
- Obtenez une assistance active 24 h/24, 7 j/7
Protection des applications et des API
Protégez vos charges de travail grâce à une sécurité renforcée des applications
Mise en œuvre du modèle Zero Trust
Empêchez l'entrée ou la propagation de violations de données, de logiciels malveillants et de ransomwares
Interrompez les attaques DDoS et DNS
Protégez vos sites et vos ressources contre les menaces de cybersécurité
Protection contre les bots et les abus
Mettez un terme aux abus de compte, à l'extraction de contenu furtive et à l'usurpation d'identité de marque.
Obtenez une assistance active 24 h/24, 7 j/7
Obtenez un soutien actif contre les cyberattaques
Découvrez les vecteurs d'attaque les plus récents grâce au service de recherche en sécurité d'Akamai
Informations en temps voulu sur les menaces, avec des conseils pratiques pour vous aider à mettre en évidence les menaces de sécurité et renforcer votre stratégie