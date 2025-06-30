Optimisez les supports visuels avec Image & Video Manager pour réduire les octets et assurer la compatibilité des terminaux, tout en prenant des décisions sensibles au réseau pour offrir une qualité optimale en temps réel. Cette solution conviviale pour les développeurs s'intègre de manière fluide aux flux de travail existants sans nécessiter de modifications du code ou d'ajustements de la configuration de votre domaine, et améliore les performances sans effort tout en maintenant la compatibilité sur l'ensemble de votre infrastructure.