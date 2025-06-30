Image & Video Manager propose de la visibilité au niveau de la prise en compte des images par le réseau, ainsi que des informations sur les images et vidéos ne pouvant pas être traitées, en temps réel ou en mode hors ligne.
Offrir une expérience utilisateur exceptionnelle grâce aux images et aux vidéos
Optimisez les supports visuels avec Image & Video Manager pour réduire les octets et assurer la compatibilité des terminaux, tout en prenant des décisions sensibles au réseau pour offrir une qualité optimale en temps réel. Cette solution conviviale pour les développeurs s'intègre de manière fluide aux flux de travail existants sans nécessiter de modifications du code ou d'ajustements de la configuration de votre domaine, et améliore les performances sans effort tout en maintenant la compatibilité sur l'ensemble de votre infrastructure.
Optimisation vidéo et de l'image en temps réel
Fonctionnement d'Image & Video Manager
Fonctionnalités
- Optimisez vos formats et vos niveaux de compression pour diffuser des images et des vidéos d'une qualité imbattable et dont les performances sont optimales
- Réduisez la taille en octets de vos images et vidéos sans aucune réduction perceptible de la qualité visuelle
- Permettez la navigation sur tous les canaux et terminaux grâce à des médias compatibles avec les conceptions adaptatives
- Modifiez facilement vos images en appliquant des transformations (recadrage, rotation, redimensionnement, réglage des couleurs et filigranes)
- Mettez en œuvre et personnalisez votre visionneuse en un clic avec des médias optimisés automatiquement
- Exploitez les paramètres de chaîne de requête pour enchaîner les transformations à la volée
Témoignages clients
Foire aux questions (FAQ)
Image & Video Manager prend en charge les formats suivants :
- Images : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP et AVIF
- Vidéos :
- Conteneur = MP4, MOV et WebM
- Codec vidéo = H.264, H.265, VP8 et VP9
- Codec audio = AAC, MP3, Opus et Vorbis
Lorsqu'Image & Video Manager crée différentes tailles de vidéo, il se contente d'« adapter » la vidéo à ces dimensions pour que les proportions restent inchangées. Lorsque la vidéo ne remplit pas l'écran, Image & Video Manager n'applique pas le mode d'affichage « Letterbox » (les barres noires en haut et en bas de l'écran) pour combler.
L'API Image Manager offre une solution de bout en bout dédiée à l'archivage, à la gestion et à la publication d'images transformées pour s'adapter aux règles prédéfinies.
Actuellement, Image & Video Manager propose plus de 30 transformations incluant, sans s'y limiter, les éléments suivants : Append (Ajouter), Aspect Copy (Copier l'aspect), Background Color (Couleur de l'arrière-plan), Blur (Flou), Composite (Filigrane), Contrast (Contraste), Crop (Recadrer), Chroma Key (Incrustation), Face Crop (Recadrer les visages), Feature Crop (Recadrer les attributs), Fit and Fill (Ajuster et remplir), Goop (Sépia), Grayscale (Niveaux de gris), Hue/Saturation/Lightness (Teinte/Saturation/Clarté), Hue/Saturation/Value (Teinte/Saturation/Valeur), IMQuery, Max Colors (Nombre maximal de couleurs), Mirror (Mirroir), Monoe Hue (Teinte monochromatique), Opacity (Opacité), Region of Interest Crop (Recadrer la zone sélectionnée), Relative Crop (Recadrage relatif), Remove Color (Supprimer la couleur), Resize (Redimensionner), Rotate (Rotation), Scale (Redimensionner), Shear (Coupe), Trim (Rogner) et Unsharp Mask (Flou du masque).
Démonstration Image & Video Manager
Media Viewer
Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.
Mouse over the image to zoom
Tap over image to zoom
Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.
Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.
Original Image
Load Dynamically Generated Image
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Dynamic Image Properties
IMAGE SIZE
KB
DIMENSIONS
Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.
Facial recognition, dynamic image url
/site/im-demo/guy-bungee.jpg?impolicy=FaceCrop
Click on an image to test the facial cropping feature
Ressources
Essai gratuit : Image & Video Manager
Votre avantage concurrentiel commence maintenant.
Quelle différence la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde peut-elle faire pour vous ? Testez Image & Video Manager gratuitement pendant 60 jours pour le découvrir.
Vous utilisez déjà Akamai pour la diffusion de contenu et avez accès au Control Center ? Lancez-vous dès maintenant avec Akamai Marketplace.
Certaines conditions et restrictions s'appliquent.
Nous vous remercions pour votre demande.
Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.