Image & Video Manager

Optimisez et améliorez automatiquement les supports visuels pour chaque utilisateur, sur n'importe quel terminal.

Offrir une expérience utilisateur exceptionnelle grâce aux images et aux vidéos

Optimisez les supports visuels avec Image & Video Manager pour réduire les octets et assurer la compatibilité des terminaux, tout en prenant des décisions sensibles au réseau pour offrir une qualité optimale en temps réel. Cette solution conviviale pour les développeurs s'intègre de manière fluide aux flux de travail existants sans nécessiter de modifications du code ou d'ajustements de la configuration de votre domaine, et améliore les performances sans effort tout en maintenant la compatibilité sur l'ensemble de votre infrastructure.

Optimisation vidéo et de l'image en temps réel

Obtenez des pages plus légères et plus rapides

Réduisez la taille des images, des vidéos et des GIF animés, sans perdre en qualité visuelle.

Améliorez le temps de chargement et la réactivité

Améliorez automatiquement les images et les vidéos pour une conception Web réactive et évolutive.

Fluidifiez la gestion des ressources et accélérez la mise sur le marché

Réduisez les attritions liées à la gestion et au stockage de plusieurs versions d'images et de vidéos.

Fonctionnement d'Image & Video Manager

Rationalisation

Solution plug-and-play qui s'intègre parfaitement à n'importe quel flux de travail, ne nécessitant aucun changement de code ou de domaine

Personnalisation

Prenez le contrôle total avec des préréglages ou une optimisation manuelle à l'aide d'un puissant langage de requête

Optimisation

Générez et fournissez automatiquement des dérivés d'images et de vidéos sur mesure pour réduire l'utilisation de données et améliorer la qualité

Simplification

Facilitez la conception de sites web réactifs, rentabilisez-les et améliorez leur efficacité

Fonctionnalités

  • Optimisez vos formats et vos niveaux de compression pour diffuser des images et des vidéos d'une qualité imbattable et dont les performances sont optimales
  • Réduisez la taille en octets de vos images et vidéos sans aucune réduction perceptible de la qualité visuelle
  • Permettez la navigation sur tous les canaux et terminaux grâce à des médias compatibles avec les conceptions adaptatives
  • Modifiez facilement vos images en appliquant des transformations (recadrage, rotation, redimensionnement, réglage des couleurs et filigranes)
  • Mettez en œuvre et personnalisez votre visionneuse en un clic avec des médias optimisés automatiquement
  • Exploitez les paramètres de chaîne de requête pour enchaîner les transformations à la volée

Témoignages clients

Frank And Oak

Découvrez comment Frank and Oak, un fabricant et détaillant de vêtements, a utilisé la solution Image & Video Manager d'Akamai pour automatiser son processus d'optimisation d'images et leur diffusion.

ubisoft logo

Ubisoft

Découvrez pourquoi Ubisoft fait confiance à Akamai Download Delivery pour accélérer le téléchargement de jeux et offrir une expérience de gaming globale de haute qualité aux joueurs du monde entier.

Wagner eCommerce Group

Découvrez comment Akamai a agi en conseiller de confiance auprès de Wagner eCommerce Group, en l'aidant à optimiser la sécurité et les performances de ses utilisateurs.

Foire aux questions (FAQ)

Image & Video Manager prend en charge les formats suivants :

  • Images : JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, WebP et AVIF
  • Vidéos : 
    • Conteneur = MP4, MOV et WebM
    • Codec vidéo = H.264, H.265, VP8 et VP9
    • Codec audio = AAC, MP3, Opus et Vorbis

Lorsqu'Image & Video Manager crée différentes tailles de vidéo, il se contente d'« adapter » la vidéo à ces dimensions pour que les proportions restent inchangées. Lorsque la vidéo ne remplit pas l'écran, Image & Video Manager n'applique pas le mode d'affichage « Letterbox » (les barres noires en haut et en bas de l'écran) pour combler.

Image & Video Manager propose de la visibilité au niveau de la prise en compte des images par le réseau, ainsi que des informations sur les images et vidéos ne pouvant pas être traitées, en temps réel ou en mode hors ligne.

L'API Image Manager offre une solution de bout en bout dédiée à l'archivage, à la gestion et à la publication d'images transformées pour s'adapter aux règles prédéfinies.

Actuellement, Image & Video Manager propose plus de 30 transformations incluant, sans s'y limiter, les éléments suivants : Append (Ajouter), Aspect Copy (Copier l'aspect), Background Color (Couleur de l'arrière-plan), Blur (Flou), Composite (Filigrane), Contrast (Contraste), Crop (Recadrer), Chroma Key (Incrustation), Face Crop (Recadrer les visages), Feature Crop (Recadrer les attributs), Fit and Fill (Ajuster et remplir), Goop (Sépia), Grayscale (Niveaux de gris), Hue/Saturation/Lightness (Teinte/Saturation/Clarté), Hue/Saturation/Value (Teinte/Saturation/Valeur), IMQuery, Max Colors (Nombre maximal de couleurs), Mirror (Mirroir), Monoe Hue (Teinte monochromatique), Opacity (Opacité), Region of Interest Crop (Recadrer la zone sélectionnée), Relative Crop (Recadrage relatif), Remove Color (Supprimer la couleur), Resize (Redimensionner), Rotate (Rotation), Scale (Redimensionner), Shear (Coupe), Trim (Rogner) et Unsharp Mask (Flou du masque).

Démonstration Image & Video Manager

Media Viewer

Quickly create slideshows with product zoom features and controls. Image & Video Manager even allows you to create 360° views of your products based on the set of images provided.

Lightens the weight of your images while maintaining the best visual quality by intelligently calculating and applying a precise degree of compression for the maximum level of byte reduction that is imperceptible to the human eye.

Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.
Night cityscape shows Akamai's Image & Video Manager feature maintaining quality with light compression.

Original 395.7 KB Optimized 196 KB

Size Reduction

395.7 KB

196 KB

199.7 KB

50 %

Improvement, Visualized

Store only a single pristine asset and dynamically create derivative images to meet artistic requirements managed through policies, making the design process less cumbersome.

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.


Original Image

Hot air balloons demonstrating dynamic image creation with Akamai's Image & Video Manager.
139.6 KB 2048w x 1210h view original

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Dynamic Image Properties

IMAGE SIZE
KB

DIMENSIONS

Image & Video Manager can automatically detect facial features and create dynamically cropped images from your pristine originals.

The Image & Video Manager product detects faces for dynamic image cropping.

Demonstrating dynamic image cropping via facial feature detection.
Family cycling on a path.

Ressources

Image & Video Manager pour les développeurs

Découvrez les cinq fonctionnalités que les développeurs utilisent pour offrir des expériences Web exceptionnelles.

Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Essai gratuit : Image & Video Manager

Votre avantage concurrentiel commence maintenant.

Quelle différence la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde peut-elle faire pour vous ? Testez Image & Video Manager gratuitement pendant 60 jours pour le découvrir.

Vous utilisez déjà Akamai pour la diffusion de contenu et avez accès au Control Center ? Lancez-vous dès maintenant avec Akamai Marketplace.

Certaines conditions et restrictions s'appliquent.

