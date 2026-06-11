Agrégez facilement les données des journaux d'accès grâce à une intégration fluide à des outils d'analyse tiers, afin d'obtenir des informations et des tendances pour éclairer vos prises de décisions. Exploitez l'analyse pour connaître les tendances à long terme et extraire des informations précieuses pour votre entreprise en fonction des indicateurs de performances et de trafic. Notez que vous pouvez également intégrer les données d'accès et de trafic à des outils d'analyse tiers pour prendre des décisions majeures davantage axées sur les données.