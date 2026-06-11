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DataStream

Consignez les données à grande échelle pour suivre les performances de l'Edge Computing, du DNS et de la diffusion

Suivi agile des performances en temps quasi réel

Diffusez les données de journaux stratégiques depuis notre plateforme mondiale en bordure de l'Internet vers vos points de terminaison en temps quasi réel pour surveiller les performances de manière proactive. Détectez et résolvez rapidement les problèmes tels que les dégradations du trafic, les goulots d'étranglement et les menaces potentielles avec les informations à faible latence. Obtenez des données exploitables pour prendre des décisions éclairées et améliorer en permanence les applications et l'infrastructure.

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Améliorez la visibilité de vos performances de l'Edge Computing, du DNS et de la diffusion. Rapidement.

Accédez de manière cohérente aux journaux de données à grande échelle

Enquêtez sur les problèmes de l'Edge Computing, du DNS et de la diffusion et utilisez des informations exploitables pour optimiser les performances.

Restez agile grâce au suivi des performances

de l'intégrité, de la latence, du délestage, des erreurs et des performances de l'Edge Computing, du DNS et de la diffusion de contenu en temps quasi réel.

Analysez la plateforme en bordure de l'Internet à partir de points de terminaison flexibles

Obtenez des informations sur les performances de l'Edge Computing, du DNS et de la diffusion grâce à la prise en charge des points de terminaison tiers et à l'analyse des journaux.

Fonctionnement de DataStream

Configuration

Configurez et activez facilement DataStream avec votre application ou API.

Collecte

DataStream recueille les données du journal de l'activité en bordure de l'Internet de votre installation et les envoie aux systèmes de collecte de données d'Akamai.

Rationalisation

Le flux télécharge les journaux vers le point de terminaison de votre choix quelques minutes seulement après l'activité.

Optimisation

Récupérez, stockez et analysez les données brutes des journaux pour suivre et améliorer les performances de votre application, ainsi que l'expérience utilisateur globale.

Caractéristiques

  • Il transmet en continu des données de journal complètes aux points de terminaison de cloud public et aux fournisseurs d'analyses.
  • Il diffuse des données de journaux d'accès à faible latence quelques minutes seulement après l'activité sur le réseau en bordure de l'Internet d'Akamai.
  • Il offre des intégrations tierces qui prennent en charge la diffusion des journaux vers les outils d'analyse les plus courants, y compris des options de cloud public telles qu'AWS S3, Microsoft Azure Blob, Hydrolix TrafficPeak, Splunk, Datadog.
Douglas

Douglas

Les équipes DevOps de Douglas disposent d'une visibilité et d'une surveillance quasi en temps réel grâce à Akamai DataStream

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Cas d'utilisation de DataStream

Voici quelques-uns des défis courants que DataStream peut vous aider à résoudre.

Suivi des performances en bordure de l'Internet en temps quasi réel

Obtenez les données de journal nécessaires à la gestion des applications et de l'infrastructure, à la mise en œuvre d'optimisations majeures, et au suivi de l'intégrité de l'Edge Computing, du DNS et de la diffusion afin d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels.

Surveillance des événements importants

Contribuez à offrir une expérience fluide aux spectateurs d'événements live grâce à une surveillance et à un dépannage proactifs 24 h/24, 7 j/7. DataStream est optimisé pour la diffusion de données brutes à haut débit que vous pouvez exploiter pour contrôler de manière proactive les événements live à grande échelle et le streaming multimédia.

Veille stratégique et tendances

Agrégez facilement les données des journaux d'accès grâce à une intégration fluide à des outils d'analyse tiers, afin d'obtenir des informations et des tendances pour éclairer vos prises de décisions. Exploitez l'analyse pour connaître les tendances à long terme et extraire des informations précieuses pour votre entreprise en fonction des indicateurs de performances et de trafic. Notez que vous pouvez également intégrer les données d'accès et de trafic à des outils d'analyse tiers pour prendre des décisions majeures davantage axées sur les données.

Foire aux questions (FAQ)

DataStream permet de suivre, d'enregistrer et de générer des rapports en temps réel sur le trafic Web et les données de performances. Il peut être utilisé avec divers produits Akamai pour optimiser le suivi des performances et obtenir des informations précieuses sur votre trafic Web. Voici quelques-uns des produits et solutions actuellement compatibles avec DataStream :

  • Adaptive Media Delivery
  • Diffusion des téléchargements
  • Object Delivery
  • API Acceleration
  • Ion
  • Dynamic Site Accelerator
  • Cloud Wrapper
  • Prise en charge des listes de contrôle d'accès IP
  • Collecte des données intermédiaires
  • Progressive Media Downloads
  • DNS (eDNS et GTM)
  • EdgeWorkers

DataStream prend en charge plusieurs emplacements cibles vers lesquels il peut envoyer l'analyse des données des fichiers journaux, notamment Amazon S3, Azure Blob Storage, TrafficPeak, Custom HTTPS, Datadog, Elasticsearch, Google Cloud Storage, Loggly, New Relic, Oracle Cloud Storage, Splunk, Sumo Logic. De nouveaux emplacements sont ajoutés tous les trimestres.

Avec DataStream, vous pouvez facilement diffuser des journaux vers des destinations tierces, ce qui améliore le stockage, l'analyse et le contrôle de vos données. Pour obtenir des instructions détaillées sur l'ajout et la configuration de votre destination préférée, consultez notre documentation.

DataStream est un produit de diffusion de journaux conçu pour tous les événements transactionnels et les indicateurs associés. Vous pouvez utiliser l'intégration SIEM pour diffuser les journaux de sécurité.

Ressources

Documentation technique DataStream

Gardez un œil sur les indicateurs de diffusion pour une meilleure visibilité et une sécurité accrue sans intégration client ni kits de développement logiciel.

Lire TechDocs

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