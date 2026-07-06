Les informations sur les menaces de Secure Internet Access sont créées à partir des données recueillies dans Akamai Connected Cloud, qui gère jusqu'à 30 % du trafic Web mondial et diffuse jusqu'à 11 000 mille milliards de requêtes DNS récursives par jour. Ces informations sont enrichies d'adresses IP et de journaux de trafic provenant d'autres services de sécurité d'Akamai et de centaines de flux de menaces externes, y compris les informations WHOIS et les informations des bureaux d'enregistrement. L'ensemble des données combinées est continuellement analysé et classé à l'aide de techniques d'analyse comportementale avancées, de l'apprentissage automatique, d'algorithmes propriétaires et d'une équipe de scientifiques des données et de chercheurs en menaces de sécurité. Lorsque de nouvelles menaces sont identifiées, les domaines et URL malveillants sont immédiatement ajoutés au service Secure Internet Access Enterprise, offrant ainsi une cybersécurité en temps réel. En outre, les domaines et les URL qui ne représentent plus une menace sont supprimés de la liste. Cette approche améliore l'efficacité de la détection et réduit les fausses alertes de sécurité positives. Notre équipe analyse également les journaux DNS des clients à la recherche d'indicateurs de compromission (IOC). En cas de détection d'indicateurs de compromission (IOC), les clients concernés sont alertés par l'intermédiaire du portail Secure Internet Access, ce qui contribue à réduire les conséquences potentielles des nouvelles menaces découvertes.