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Solutions pour le secteur de la santé et des sciences de la vie

Bénéficiez de meilleurs résultats cliniques et commerciaux grâce à davantage d'évolutivité, de fiabilité et de sécurité

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Doctor in blue scrubs holding a notebook.

Le bon partenaire, garant de l'innovation

Les discussions dans le secteur des soins de santé portent sur l'accessibilité et la rapidité de la prestation. En matière de technologie, ces discussions sont les mêmes. Votre organisation exige une disponibilité constante et une expérience cohérente pour les professionnels de santé et les patients. En parallèle, la protection des données patients devient de plus en plus complexe face à l'évolution des menaces ainsi qu'à des exigences réglementaires strictes. Akamai peut vous aider à obtenir les meilleurs résultats cliniques et financiers.

Amélioration des soins et de la sécurité, grâce à des données plus pertinentes

Garantissez un accès sécurisé et continu, où que vous soyez

Réduisez les risques et la complexité tout en offrant une expérience fiable et cohérente, dans le respect des exigences de conformité telles que la loi HIPAA.

Protégez votre réseau et défendez-vous contre les logiciels malveillants

Protégez les données des patients ainsi que les informations à caractère personnel de l'hameçonnage, des ransomwares et des personnes malveillantes.

Misez sur un développement astucieux et efficace

Exploitez la puissance du cloud pour faire évoluer votre organisation de santé, améliorer l'interopérabilité et contrôler les coûts.

Les soins de santé sous le microscope : les attaques se concentrent sur les applications et les API

Les nouvelles tendances en matière d'attaques comprennent les attaques d'API contre les payeurs, les attaques DDoS contre les entreprises pharmaceutiques et des défis critiques pour tous.

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Akamai soutient et protège l'ensemble de l'écosystème des soins de santé

Qu'il s'agisse de l'IA, des soins virtuels ou de l'hébergement dans le cloud, nous comprenons les facteurs uniques qui se cachent derrière chaque spécialité du domaine de la santé et des sciences de la vie. Découvrez comment nos solutions, en plus de relever les défis d'aujourd'hui, soutiennent pleinement les progrès de demain.

Fournisseurs

Votre objectif est de protéger les patients et leurs données, respecter les exigences réglementaires et faire évoluer votre stratégie de transformation digitale.

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Organismes payeurs

Réduire les coûts. Sauver des vies. Les soins de santé sont un secteur complexe qui exige que les assureurs comme vous restent à la pointe de la technologie.

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Produits pharmaceutiques et sciences de la vie

Les maladies que vous traitez, et dont vous assurez la prévention, sont tout aussi complexes et variées que vos modèles commerciaux et vos besoins technologiques.

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Informatique dans le secteur de la santé

Des dossiers médicaux électroniques aux accessoires connectés, et au-delà, votre technologie favorise l'innovation dans chaque partie de l'écosystème des soins de santé.

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★ ★ ★ ★ ★

« Dans l'ensemble, mon expérience avec Akamai API Security a été positive. La plateforme offre de solides fonctionnalités de sécurité en permanence, des performances fiables et une évolutivité. »

— Chef de projet de la cybersécurité dans le secteur de la santé et de la biotechnologie

Lire l'évaluation par des pairs

Témoignages clients

Leader du secteur de la santé

En s'associant à Akamai, ce prestataire de santé de grande envergure en Inde a protégé les données de ses patients à grande échelle contre les menaces ciblant les API vulnérables.

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Novant Health

La solution identifie et atténue les risques liés aux API en améliorant la visibilité, en garantissant la protection des données et en réalisant des tests « Shift-Left ».

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Entreprise américaine de soins de santé

Les ingénieurs réseau ont utilisé la visibilité de couche 7 et des stratégies intelligentes via la microsegmentation pour réduire les cyberrisques.

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« Akamai nous offre clarté, protection et contrôle, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'expérience des patients plutôt que sur la complexité de l'infrastructure. »

— Vice-président et responsable de la sécurité de l'information

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Cas d'utilisation dans le domaine de la santé et des sciences de la vie

Sécuriser votre infrastructure

Renforcez d'abord votre infrastructure afin d'éviter les interruptions dues aux cyberattaques et aux violations de données.

Produits

Protection contre les attaques DDoS

La protection avancée contre les attaques DDoS protège nos centres de données et aide à repousser les attaques à l'encontre de votre infrastructure.

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Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

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DNS Manager

Une interface complète au sein de Cloud Manager qui permet de surveiller complètement les enregistrements DNS.

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Application Load Balancer Cloudlet

Optimisez les performances et la disponibilité des applications à l'aide d'un équilibrage de la charge rapide et fiable.

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Sécuriser votre organisation

Assurez la sécurité de vos employés, de vos utilisateurs et de vos données pour les services à distance et fournis par des tiers.

Produits

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

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Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle anti-hameçonnage reposant sur FIDO2.

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Secure Internet Access Enterprise

Détectez et bloquez de manière proactive les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et les attaques d'exfiltration de données.

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Enterprise Application Access

Limitez l'accès au niveau du réseau et offrez un accès granulaire aux applications sur la base de l'identité et du contexte.

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Protection des applications et des API

Sécurisez les interactions digitales avec vos patients et votre personnel, tout en garantissant une disponibilité de 100 %.

Produits

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

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App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

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Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

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Améliorer le Cloud Computing et les performances

Favorisez la migration vers le cloud et les flux de travail grâce aux plateformes de Cloud Computing et Edge Computing.

Produits

Akamai Cloud

Services cloud de gestion informatique, du stockage, de la mise en réseau, des bases de données et des conteneurs.

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EdgeWorkers

Exécutez les fonctions JavaScript en bordure de l'Internet pour optimiser les performances de votre site et personnaliser les expériences Web.

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Ion

Offrez une expérience utilisateur améliorée et fiable aux visiteurs de votre site Web, de manière dynamique et à grande échelle.

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Image & Video Manager

Améliorez les expériences digitales grâce à l'optimisation intelligente des images et des vidéos pour chaque utilisateur sur n'importe quel terminal.

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Global Traffic Management

Optimisez les performances de vos applications et évitez les pannes grâce à un équilibrage intelligent de la charge.

Voir les détails du produit

mPulse

Mesurez l'impact commercial des expériences utilisateur réelles en temps réel.

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Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Vous avez des questions ?

Vous avez des défis à relever. Nous avons des solutions. Contactez les experts d'Akamai pour bénéficier dès maintenant d'une évaluation personnalisée de votre sécurité, de votre cloud ou de vos performances.

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