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Fournisseurs d'accès Internet et opérateurs de réseaux mobiles

Étendez les offres de services, protégez les ressources stratégiques et orientées client, et exploitez les réseaux de manière rentable

Devenez partenaire réseau
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Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur partenaire

Les fournisseurs de services transforment les réseaux et les opérations pour optimiser la rentabilité et simplifier l'activation des services. Protéger les données, les charges de travail, l'infrastructure et les clients est essentiel pour atteindre les objectifs financiers et respecter les obligations réglementaires. Akamai collabore avec les FAI et des opérateurs de réseaux mobiles pour construire des réseaux et services réactifs et résilients, tout en sécurisant les actifs et abonnés de l'entreprise.

Un ordinateur portable robuste affichant une mappemonde digitale lumineuse avec des données, posé sur un équipement tactique dans une forêt lors d'une opération de terrain.

Différencier les accès à Internet, protéger l'activité, améliorer le réseau

Passez au niveau supérieur en termes de rapidité et de fiabilité

Les services Akamai Secure Internet Access offrent des protections de niveau entreprise pour les familles et les PME, simples à utiliser.

Protégez les actifs de votre entreprise grâce à des solutions de sécurité de pointe

Les solutions Akamai sécurisent les applications, les charges de travail et les API et défendent l'infrastructure.

Améliorez l'expérience des abonnés et réduisez les coûts d'exploitation

L'infrastructure DNS d'Akamai constitue la base de réseaux évolutifs, réactifs et résilients.‌

Témoignages clients

Globe Telecom

Globe Telecom

L'entreprise de télécommunications a gagné en visibilité sur son trafic réseau et parvient à circonscrire les déplacements latéraux grâce à une segmentation logicielle

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Comcast

Comcast Business

En ajoutant SecurityEdge d'Akamai et d'autres nouveaux produits, ce fournisseur a constaté une augmentation du nombre de clients et du chiffre d'affaires par client.

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Swisscom

Swisscom

Découvrez comment Swisscom, une société de télécommunications leader sur le marché, a utilisé Akamai pour assurer la sécurité de ses clients en ligne.

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Telecom Argentina

Telecom Argentina

Pour améliorer la visibilité et la sécurité de ses informations sensibles, Telecom Argentina a choisi Akamai Guardicore Segmentation.

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Utilisez dès aujourd'hui le cloud du futur pour fournir des services natifs en bordure de l'Internet

Déployez des applications à faible latence comme l'inférence IA, améliorez l'observabilité et virtualisez les fonctions.

Protégez et développez votre base d'abonnés sur tous les marchés

Allez au-delà de la vitesse et de la fiabilité : différenciez l'accès à Internet en toute sécurité.

Services Secure Internet Access

Différenciez l'accès à Internet et démontrez votre engagement à protéger les abonnés.

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Secure Internet Access Consumer

Secure Internet Access pour les marchés grand public est facile à déployer pour les fournisseurs d'accès à Internet et offre des protections de sécurité fondamentales.

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Secure Internet Access SMB

Découvrez les opportunités commerciales en matière de sécurité des PME et comment les fournisseurs peuvent élaborer une analyse de rentabilité.‌

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Créez des réseaux et services réactifs et résilients

Réduisez les coûts d'exploitation et améliorez l'expérience des abonnés avec des solutions DNS intelligentes.

DNSi CacheServe

Découvrez comment DNSi CacheServe aide à fournir des services Internet rapides, fiables et sécurisés.‌

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Secure Internet Access ThreatAvert

Protégez les ressources réseau les plus importantes et identifiez les logiciels malveillants qui affectent les abonnés.

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DNSi AuthServe

DNSi AuthServe est un serveur DNS de référence qui permet des services de noms hautement résilients, sécurisés et toujours disponibles.‌

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Edge DNS

Akamai DNS protège les DNS sur site, dans le cloud et hybrides tout en garantissant une haute disponibilité et des performances élevées.

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Sécurisez les API, éliminez les risques liés au réseau

Découvrez les API et prévenez les abus ; segmentez et sécurisez les environnements sur site, cloud et hybrides.

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

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Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

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Protégez votre réputation

Détectez et bloquez les faux sites Web, les cyberattaques, les violations de données, les ransomwares, l'hameçonnage, les logiciels malveillants, les usurpations et le piratage de marques.

Akamai Cloud

Services cloud de gestion informatique, du stockage, de la mise en réseau, des bases de données et des conteneurs.

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Akamai Inference Cloud

Transformez des modèles entraînés en informations en temps réel sécurisées à l'échelle mondiale.

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Ressources

Services Secure Internet Access pour les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs de réseaux mobiles

Découvrez les services des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs de réseaux mobiles spécialement conçus pour le grand public, les PME et les grandes entreprises.

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DNSi CacheServe

Découvrez comment DNSi CacheServe aide à fournir des services Internet rapides, fiables et sécurisés.‌

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