Les fournisseurs de services transforment les réseaux et les opérations pour optimiser la rentabilité et simplifier l'activation des services. Protéger les données, les charges de travail, l'infrastructure et les clients est essentiel pour atteindre les objectifs financiers et respecter les obligations réglementaires. Akamai collabore avec les FAI et des opérateurs de réseaux mobiles pour construire des réseaux et services réactifs et résilients, tout en sécurisant les actifs et abonnés de l'entreprise.
Découvrez pourquoi nous sommes le meilleur partenaire
Différencier les accès à Internet, protéger l'activité, améliorer le réseau
Témoignages clients
Utilisez dès aujourd'hui le cloud du futur pour fournir des services natifs en bordure de l'Internet
Déployez des applications à faible latence comme l'inférence IA, améliorez l'observabilité et virtualisez les fonctions.
Protégez et développez votre base d'abonnés sur tous les marchés
Allez au-delà de la vitesse et de la fiabilité : différenciez l'accès à Internet en toute sécurité.
Créez des réseaux et services réactifs et résilients
Réduisez les coûts d'exploitation et améliorez l'expérience des abonnés avec des solutions DNS intelligentes.
Sécurisez les API, éliminez les risques liés au réseau
Découvrez les API et prévenez les abus ; segmentez et sécurisez les environnements sur site, cloud et hybrides.
Protégez votre réputation
Détectez et bloquez les faux sites Web, les cyberattaques, les violations de données, les ransomwares, l'hameçonnage, les logiciels malveillants, les usurpations et le piratage de marques.