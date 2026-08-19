Les fournisseurs de services transforment les réseaux et les opérations pour optimiser la rentabilité et simplifier l'activation des services. Protéger les données, les charges de travail, l'infrastructure et les clients est essentiel pour atteindre les objectifs financiers et respecter les obligations réglementaires. Akamai collabore avec les FAI et des opérateurs de réseaux mobiles pour construire des réseaux et services réactifs et résilients, tout en sécurisant les actifs et abonnés de l'entreprise.