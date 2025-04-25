X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayer Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Publication

Déployez de nouvelles expériences digitales, gérez les performances et sécurisez le contenu.

Télécharger le livre blanc
Protégez votre contenu contre les bots d'extraction IA. Découvrir comment >

Les entreprises les plus innovantes font confiance à Akamai : {industry}

Offrez à vos lecteurs des expériences digitales exceptionnelles

Créez des expériences réactives et personnalisées

Déployez du code à la périphérie d'Akamai pour placer la logique métier à quelques millisecondes des lecteurs.

Rapprochez-vous des abonnés

Rationalisez la prise de décision et soutenez l'investissement stratégique grâce à des informations en temps réel.

Sécurisez les sites Web, les applications et les opérations à grande échelle

Atténuez les attaques qui menacent l'expérience de vos lecteurs, votre réputation et vos revenus.

Solutions d'édition

Content Protector

Découvrez comment empêcher les bots d'extraction de voler votre contenu et réduire vos taux de conversion.

Voir les détails du produit

Bot Manager

Bloquez les bots les plus dangereux et les plus sournois avant qu'ils n'érodent la confiance des clients.

Voir les détails du produit

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

Voir les détails du produit

API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

Voir les détails du produit

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez-vous contre les ransomwares en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

Voir les détails du produit

Prolexic

Bloquez les attaques DDoS avec la meilleure défense à grande échelle.

Voir les détails du produit

EdgeWorkers

Créez des fonctions en bordure de l'Internet sur le plus grand réseau distribué sans serveur.

Voir les détails du produit

CloudTest

Testez vos sites Web et applications avec des tests de charge exigeants en temps réel.

Voir les détails du produit

Akamai Cloud

Services cloud de gestion informatique, du stockage, de la mise en réseau, des bases de données et des conteneurs.

Voir les détails du produit
Associated Press

Je n'avais pas droit à l'erreur. Akamai l'a compris et a fourni la solution et les ressources d'experts dont nous avions besoin pour sécuriser toutes nos plateformes côté client.

Gianluca d'Aniello, directeur technique

Ressources

Présentation de la solution

Edge Computing

L'Edge Computing implique de nouvelles capacités pour les développeurs, les équipes informatiques et les entreprises. Découvrez comment les sociétés s'en servent et bien plus encore.

Voir
Fiche produit

Fiche produit EdgeWorkers

Découvrez comment EdgeWorkers permet aux développeurs de créer de nouveaux microservices.

Voir
Liste de contrôle

Liste de contrôle de la lutte contre l'extorsion DDoS

Découvrez les 5 étapes à suivre pour réduire les risques de subir une attaque DDoS basée sur l'extorsion.

Télécharger

Êtes-vous prêt à acquérir un avantage concurrentiel ?

Contacter le service commercial