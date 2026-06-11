Les coupons non gérés ou les extensions de navigateur promotionnelles et les plug-ins peuvent injecter automatiquement des codes au point de conversion, ce qui a un impact sur votre chiffre d'affaires. De même, les extensions de navigateur de comparaison de prix peuvent détourner un utilisateur de votre site, ce qui l'amène à acheter le même produit ou service sur le site d'un concurrent.
Capacité de montée en charge inégalée. Livraison fiable. Protection robuste du contenu.
Adaptive Media Delivery offre un accès instantané et ininterrompu à votre contenu vidéo depuis n'importe quel terminal, et vous offre le niveau de performance qu'exigent les utilisateurs. Il garantit une expérience de visionnage cohérente et de haute qualité sur tous les types de réseau et inclut des fonctionnalités de sécurité robustes conçues pour prévenir le piratage, empêcher l'accès non autorisé au contenu et protéger vos flux de revenus.
Diffusez des vidéos exceptionnelles à partir du réseau le plus fiable en bordure de l'Internet
Fonctionnement d'Adaptive Media Delivery
Caractéristiques
- Garantissez une disponibilité de 100 % (SLA) pour un accès sans interruption aux contenus, et associez votre marque à une expérience de service fiable et prévisible
- Améliorez la qualité de lecture des vidéos pour votre audience grâce à des optimisations des performances en bordure de l'Internet
- Protégez le contenu grâce au chiffrement, au filigrane, à la révocation des accès et à la détection de proxy améliorée
- Mettez en cache le contenu à proximité des spectateurs intelligemment en délestant le trafic de l'infrastructure d'origine
- Permettez aux équipes de développement de tirer parti des capacités informatiques sans serveur en bordure de l'Internet
- Obtenez des informations sur les indicateurs clés de performance afin d'identifier les tendances utiles et les niveaux d'engagement
Découvrez comment Adaptive Media Delivery peut vous aider à résoudre les problèmes courants de votre entreprise et à fournir des contenus multimédias de haute qualité à vos utilisateurs, à grande échelle.
Répondre à la demande mondiale
Répondre à la demande mondiale grâce à un streaming de haute qualité
Permet à de nombreuses plateformes de streaming linéaire de satisfaire les besoins des internautes du monde entier, en fournissant du contenu de premier ordre à des audiences de différentes échelles et depuis divers emplacements, en prenant en charge une gamme variée de terminaux et de formats vidéo.
Insérer des annonces dynamiquement
Insérer des annonces dynamiquement
Intégration fluide adaptée aux préférences des utilisateurs, à l'emplacement géographique et à divers autres critères, enrichissant ainsi la rencontre publicitaire et optimisant les revenus des fournisseurs de contenu.
Réduire le nombre de promotions indésirables et la publicité
Réduire le nombre de promotions indésirables et la publicité concurrentielle
Se protéger contre la fraude des filiales
Se protéger contre la fraude des filiales
La fraude des filiales se produit lorsqu'une extension de navigateur injecte silencieusement une iframe qui charge un identifiant de référence frauduleux, puis qu'un tiers s'attribue les ventes d'affiliation qu'il n'a pas faites, abusant de votre programme d'affiliation.
Foire aux questions (FAQ)
Adaptive Media Delivery propose une vérification des jetons d'authentification (également appelée authentification des jetons), qui consiste à générer des jetons et à les associer à une session utilisateur authentifiée, puis à valider la requête à l'aide de ces jetons pour empêcher le partage non autorisé de liens vers votre contenu.
La solution Adaptive Media Delivery diffuse de manière fiable des contenus multimédias HTTP préparés et pré-segmentés, en live ou à la demande. Les formats suivants sont pris en charge :
- HLS (HTTP Live Streaming), pris en charge pour les terminaux iOS, les navigateurs utilisant la norme HTML5, etc.
- HDS (HTTP Dynamic Streaming), pris en charge pour les terminaux exécutant Adobe Flash et les exécutions AIR
- MSS (Microsoft Smooth Streaming), pris en charge pour les terminaux exécutant Microsoft Silverlight
- MPEG-DASH (Streaming dynamique à débit adaptatif sur HTTP)
- CMAF (Common Media Application Format)
Adaptive Media Delivery dispose d'une fonctionnalité facultative appelée ciblage de contenu qui vous permet d'autoriser ou de refuser l'accès à votre contenu en fonction de valeurs spécifiques à une région associées à l'utilisateur émettant la demande. Par exemple, vous pouvez ajouter le comportement de protection de ciblage du contenu et le configurer pour refuser l'accès aux utilisateurs d'une région géographique spécifique, ou autoriser uniquement les demandes provenant d'un ensemble spécifique d'adresses IP.
Adaptive Media Delivery dispose d'une fonction en libre-service facultative appelée GeoDelivery qui vous permet de contrôler à partir de quels pays ou zones (groupes de pays) votre contenu est diffusé. Vous pourrez créer des politiques « livrées depuis » pour inclure ou exclure des emplacements géographiques.
Adaptive Media Delivery dispose d'une fonctionnalité de basculement facultative qui vous permet de passer d'une origine à une autre ou d'envoyer un code d'état HTTP spécifique à l'utilisateur émettant la demande, si une défaillance se produit sur votre origine principale. Cela vous permettra de garantir la disponibilité totale de votre contenu.
Adaptive Media Delivery dispose d'une fonctionnalité facultative appelée Liaison de l'adresse IP en bordure de l'Internet, qui vous permet de distribuer le trafic à partir d'un petit ensemble statique d'adresses IP de manière évolutive. Vous pouvez ajouter une liaison de l'adresse IP en bordure de l'Internet pour effectuer les opérations suivantes :
- Prise en charge de la facturation détaxée. Offrez gratuitement un trafic spécifique aux utilisateurs finaux ou empêchez une diffusion spécifique de compter sur un plafond de données.
- Identification du trafic du fournisseur de contenu en fonction de l'adresse IP source. Cela vous aidera si vous ne pouvez pas effectuer d'inspection approfondie des paquets.
- Fourniture d'un nombre unique ou limité d'adresses IP sources. Cela vous aidera si vos systèmes d'infrastructure sont trop complexes et nécessitent un nombre unique ou très limité d'adresses IP sources.
- Suppression des mises à jour fréquentes des plages d'adresses IP. Cela s'applique si vos systèmes de support d'entreprise ou de support des opérations ne parviennent pas à gérer les mises à jour fréquentes.
- Simplicité et évolutivité. Cela peut aider à éliminer le besoin de domaines ou d'adresses IP supplémentaires.
Adaptive Media Delivery possède une fonctionnalité appelée tatouage. Lorsqu'un utilisateur valide demande du contenu, le tatouage distribue des segments de contenu en fonction d'un modèle propre à cet utilisateur. Si votre contenu est piraté ou redistribué, vous pouvez analyser le contenu et extraire le motif de tatouage de l'utilisateur pour identifier l'utilisateur qui a initialement divulgué le contenu.
Les rapports Adaptive Media Delivery fournissent une analyse de la diffusion de vos formats de streaming adaptatif HTTP. Vous créez vos propres rapports à l'aide de nombreuses mesures et dimensions telles que le temps moyen de téléchargement, le volume moyen, les codes pays et le type de réseau. Vous pouvez utiliser l'analyse pour améliorer la qualité de l'expérience de visualisation des utilisateurs finaux sur de nombreux types de réseaux, à des vitesses de connexion variables.
Ressources
Essai gratuit : Adaptive Media Delivery
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Certaines conditions et restrictions s'appliquent.