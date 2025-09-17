Obtenez un inventaire de vos API à l'échelle de l'entreprise

Toute stratégie de sécurité efficace des API passe par un inventaire complet et continuellement mis à jour de toutes les API de l'entreprise. La recherche à la demande ou quotidienne est insuffisante en raison de la gravité des risques associés aux attaques d'API. De plus, la visualisation du comportement réel des API (appels API) est nécessaire pour permettre aux membres clés de l'équipe de sécurité, de développement et des opérations de comprendre comment les API sont utilisées ou mal utilisées. Cela facilite la communication et l'enquête au sein des équipes de votre entreprise.

API Security permet une recherche automatisée et continue des API à travers différentes technologies et infrastructures. Il identifie également les API nouvellement déployées et compare leurs propriétés à la documentation existante. API Security détecte les API fantômes souvent manquées et les vulnérabilités connues des API, telles que celles décrites dans la liste des 10 principaux risques liés à la sécurité des API selon l'OWASP.

La découverte des API est un processus permanent, et notre surveillance continue détecte les nouvelles API et les modifications apportées aux API existantes 24 heures sur 24. Les équipes de sécurité gagnent une visibilité inégalée et sont les premières à savoir quand les développeurs déploient une nouvelle API ou un nouveau service.