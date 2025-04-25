X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayer Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Dark background with blue code overlay

Developer Hub

Bienvenue ! Trouvez des outils et des ressources destinées aux développeurs pour vous lancer, développer vos possibilités et apprendre de notre communauté.

Actualités des développeurs

Regardez les dernières vidéos destinées aux développeurs

Rendez-vous sur la chaîne YouTube des développeurs d'Akamai pour trouver des didacticiels sur le Cloud Computing, des discussions sur la sécurité et les performances du Cloud, ainsi que des informations sur nos derniers produits.

Accéder à YouTube

Annonce de Flow-IPC, un projet open source permettant aux développeurs de créer des applications à faible latence

Akamai est ravi d'aider la communauté open source en présentant Flow-IPC, un kit d'outils open source en C++.

Consulter le blog

Programme Developer Champion

Découvrez qui sont nos Developer Champions et comment ils peuvent vous aider.

En savoir plus

Démarrer

Vous découvrez Akamai ? Nous avons sélectionné nos meilleurs guides, outils et didacticiels pour vous aider à prendre rapidement nos solutions en main.

Démarrer

Vidéos à l'honneur

Rejoignez la communauté de développeurs Akamai

La communauté Akamai accueille tous les développeurs souhaitant tirer le meilleur parti de notre plateforme. Nous vous invitons à nous rejoindre lors des prochains événements et à rencontrer d'autres développeurs passionnés par le déploiement, la sécurisation et l'optimisation de leurs sites et applications.

Inscrivez-vous