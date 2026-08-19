Solutions pour les jeux vidéo

Le réseau de diffusion de contenu (CDN) mondialement distribué d'Akamai s'appuie sur des serveurs en bordure de l'Internet, proches des utilisateurs finaux, pour mettre en cache les ressources multimédias et les données de jeu. Cette approche réduit la latence, élimine les problèmes de mise en mémoire tampon et garantit une lecture fluide à haut débit.
Créez des expériences hautement disponibles et à faible latence pour les charges de travail des jeux
Dynamisez vos plus belles versions et vos plus grands tournois grâce à la plateforme cloud massivement distribuée d'Akamai. Les régions centrales de calcul mondiales fournissent la puissance de calcul dont vous avez besoin, où et quand vous en avez besoin. Vous dépasserez ainsi vos attentes en matière de téléchargements, de faible latence et d'assistance à la clientèle. Le tout optimisé par une sécurité de pointe.
La puissance de calcul au plus près de vos joueurs
Témoignages clients
Solutions présentées
Créez et optimisez des expériences de jeu à faible latence
Tirez parti de notre plateforme cloud flexible, renforcez les performances de vos API et déployez vos services et données localement pour garantir une haute disponibilité et une faible latence.
Diffusez du contenu de jeu en bordure de l'Internet
Diffusez de manière adaptative des jeux, des mises à jour, des flux vidéo de haute qualité, des bandes-annonces, des événements live et du contenu généré par l'utilisateur en fonction des conditions du réseau.
Protégez les applications de jeu, les API, les sites Web et les transactions financières
Protégez les applications, les API clés et les services de jeux HTTP. Empêchez les attaques de logiciels malveillants et bloquez les bots malveillants.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Akamai Adaptive Media Delivery utilise le streaming à débit adaptatif pour optimiser les événements en direct, les bandes-annonces et les contenus générés par les utilisateurs en fonction des variations de conditions du réseau. Download Delivery assure quant à lui des transferts rapides, fiables et à forte bande passante pour les mises à jour, correctifs et programmes d'installation de jeux vidéo, partout dans le monde.
L'architecture cloud distribuée de la plateforme s'adapte dynamiquement pour absorber les hausses de trafic soudaines. Grâce à TrafficPeak, qui offre une surveillance en temps réel en bordure de l'Internet, les éditeurs peuvent maintenir une qualité de diffusion constante tout en conservant une visibilité complète sur les performances, même pendant les périodes de forte affluence associées aux tournois.
Ressources
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