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Solutions pour les jeux vidéo

Créez et diffusez des expériences de jeu sur la plateforme CDN et Cloud Computing mondiale d'Akamai.

Game Solutions
Gaming Solutions Splash

Créez des expériences hautement disponibles et à faible latence pour les charges de travail des jeux

Dynamisez vos plus belles versions et vos plus grands tournois grâce à la plateforme cloud massivement distribuée d'Akamai. Les régions centrales de calcul mondiales fournissent la puissance de calcul dont vous avez besoin, où et quand vous en avez besoin. Vous dépasserez ainsi vos attentes en matière de téléchargements, de faible latence et d'assistance à la clientèle. Le tout optimisé par une sécurité de pointe.

La puissance de calcul au plus près de vos joueurs

Cloud Computing distribué

Faites évoluer les charges de travail des jeux pour répondre à la demande des joueurs grâce à des ressources de Cloud Computing distribué.

Économies sans dépendance

Utilisez la plateforme de cloud distribué d'Akamai pour ne payer que le calcul en cas de besoin et pour minimiser les coûts de sortie.

Une évolutivité en fonction de la forte demande

Une présence mondiale des points de charge garantit une expérience utilisateur optimale et permet d'adapter les capacités selon les besoins.

Témoignages clients

Solutions présentées

Créez et optimisez des expériences de jeu à faible latence

Tirez parti de notre plateforme cloud flexible, renforcez les performances de vos API et déployez vos services et données localement pour garantir une haute disponibilité et une faible latence.

CPU

Choisissez un plan Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory selon les besoins de vos applications et votre budget.

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Processeurs graphiques

Charges de travail de traitement parallèles, y compris l'apprentissage automatique, l'informatique scientifique et le traitement vidéo.

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LKE : moteur Kubernetes géré

Moteur d'orchestration de conteneurs K8s géré pour les charges de travail conteneurisées.

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Block Storage


Ajoutez facilement une capacité de stockage hautement disponible et évolutive à votre instance.

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Object Storage

Stockez vos données à des fins de haute disponibilité, de durabilité ou de distribution.

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EdgeWorkers

Exécutez les fonctions JavaScript en bordure de l'Internet pour optimiser les performances de votre site et personnaliser les expériences Web.

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Diffusez du contenu de jeu en bordure de l'Internet

Diffusez de manière adaptative des jeux, des mises à jour, des flux vidéo de haute qualité, des bandes-annonces, des événements live et du contenu généré par l'utilisateur en fonction des conditions du réseau. 

Download Delivery

Proposez des téléchargements de fichiers volumineux toujours irréprochables à l'échelle mondiale.

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Adaptive Media Delivery

Proposez des vidéos en ligne d'une haute qualité constante, en toute sécurité et à très grande échelle.

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Global Traffic Management

Optimisez les performances de vos applications et évitez les pannes grâce à un équilibrage intelligent de la charge.

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DataStream

Flux de données à faible latence pour une meilleure visibilité et une captation dans des outils de surveillance tiers.

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NetStorage

Solution de stockage répliquée et sécurisée qui dessert automatiquement la région géographique la plus proche.

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Akamai Traffic Peak

Observabilité de bout en bout pour les opérations et la sécurité de l'information à l'échelle de la bordure de l'Internet.

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Protégez les applications de jeu, les API, les sites Web et les transactions financières

Protégez les applications, les API clés et les services de jeux HTTP. Empêchez les attaques de logiciels malveillants et bloquez les bots malveillants.

App & API Protector

Protection de sécurité de pointe pour les applications et les API en bordure de l'Internet.

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API Security

Découvrez, surveillez et auditez l'activité de vos API à l'aide d'analyses en temps réel pour répondre aux menaces et aux abus.

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Prolexic

Protégez votre infrastructure contre les attaques par déni de service distribué (DDoS).

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Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez votre infrastructure contre le ransomware en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.

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Bot Manager

Gestion avancée des bots conçue pour détecter et atténuer les bots malveillants sophistiqués, tout en laissant agir les bots utiles.

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Akamai Traffic Peak

Observabilité de bout en bout pour les opérations et la sécurité de l'information à l'échelle de la bordure de l'Internet.

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Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

Le réseau de diffusion de contenu (CDN) mondialement distribué d'Akamai s'appuie sur des serveurs en bordure de l'Internet, proches des utilisateurs finaux, pour mettre en cache les ressources multimédias et les données de jeu. Cette approche réduit la latence, élimine les problèmes de mise en mémoire tampon et garantit une lecture fluide à haut débit.

Akamai Adaptive Media Delivery utilise le streaming à débit adaptatif pour optimiser les événements en direct, les bandes-annonces et les contenus générés par les utilisateurs en fonction des variations de conditions du réseau. Download Delivery assure quant à lui des transferts rapides, fiables et à forte bande passante pour les mises à jour, correctifs et programmes d'installation de jeux vidéo, partout dans le monde.

L'architecture cloud distribuée de la plateforme s'adapte dynamiquement pour absorber les hausses de trafic soudaines. Grâce à TrafficPeak, qui offre une surveillance en temps réel en bordure de l'Internet, les éditeurs peuvent maintenir une qualité de diffusion constante tout en conservant une visibilité complète sur les performances, même pendant les périodes de forte affluence associées aux tournois.

Ressources

Vous avez des questions ?

Vous avez des défis à relever. Nous avons des solutions. Contactez les experts d'Akamai pour bénéficier dès maintenant d'une évaluation personnalisée de votre sécurité, de votre cloud ou de vos performances.

Nous vous remercions de votre demande ! Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.