- Autorisez l'utilisation d'un serveur de noms logique sur plusieurs serveurs physiques déployés dans le monde entier
- Utilisez un service de proxy inverse bidirectionnel protégeant vos ressources DNS sur site et hybrides contre les attaques par épuisement des ressources (NXDOMAIN)
- Protégez le DNS contre les cybercriminels exploitant les vulnérabilités et les risques tels que l'usurpation d'adresse source
- Empêchez les attaques liées à la corruption du DNS grâce aux DNSSEC (Domain Name System Security Extensions, extensions de sécurité du système de noms de domaine)
- Permettez aux développeurs d'automatiser Edge DNS via des API et des outils de gestion existants
- Empêchez les attaques par usurpation d'adresse IP en hiérarchisant le flux de travail des serveurs de noms récursifs approuvés
- Tirez parti d'une architecture unique qui segmente les ressources DNS dans des environnements cloud sans chevauchement
- Obtenez des informations et des analyses exploitables sur les performances de l'infrastructure DNS en période normale et lors d'une attaque
Bénéficiez d'une sécurité, de performances et d'une disponibilité inégalées avec Akamai Edge DNS
Sécurisez, adaptez et rationalisez votre DNS grâce à une solution flexible qui protège contre les attaques sophistiquées, garantit une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7, et accélère les performances. Tirez parti de la plateforme la plus distribuée au monde pour réduire la charge sur le serveur d'origine et la latence des pages, tout en maintenant un contrôle total grâce à une gestion intuitive en temps réel.
Améliorez votre sécurité et vos performances DNS grâce à notre puissante plateforme en bordure de l'Internet
Fonctionnement d'Edge DNS
Nouvelles fonctionnalités
Akamai Shield NS53 est une solution de proxy inverse qui protège l'infrastructure DNS sur site et hybride, y compris les GSLB, les pare-feux et les serveurs de noms, contre les attaques par épuisement des ressources. Les clients peuvent configurer, gérer et appliquer eux-mêmes leurs propres règles dynamiques en temps réel.
Fonctionnalités
Témoignage client
Cas d'utilisation d'DNS Security
Protection complète contre les attaques DDoS
Edge DNS vous offre l'évolutivité et les capacités nécessaires pour garantir un fonctionnement normal, même en cas d'incidents importants, avec une disponibilité continue des applications Web et des API. Il permet également le mappage de zones apex et assure une gestion intégrée du trafic avec un SLA de disponibilité de 100 %.
Unifiez votre stratégie de sécurité DNS
Tirez parti de la puissance et de l'évolutivité d'Edge DNS en tant que solution DNS dans le cloud de référence, ou combinez-la à Shield NS53 pour protéger et gérer intuitivement votre infrastructure DNS sur site et hybride afin d'unifier votre sécurité DNS. En outre, utilisez Edge DNS et Shield NS53 avec Prolexic, la plateforme de protection DDoS spécialement conçue par Akamai, pour protéger votre infrastructure digitale sur toutes les couches, tous les ports et tous les protocoles.
DNS secondaire
Gérez vos zones DNS secondaires sur une infrastructure DNS Internet et bénéficiez d'une protection renforcée pour les ressources DNS principales, avec une ressource secondaire hautement disponible.
Informations exploitables issues des analyses de DNS
Obtenez des informations perspicaces sur le trafic et les performances de votre infrastructure DNS en temps normal et en cas d'attaque pour planifier et sécuriser de manière proactive votre présence sur le Web.
Code DNS et gestion du trafic
Simplifiez et automatisez les flux de travail DNS en intégrant Edge DNS aux outils DevOps et aux ressources standard via des API. Edge DNS distribue les requêtes DNS pour optimiser le temps de réponse et maintenir la disponibilité en fonction de l'intégrité du centre de données/serveur, offrant ainsi une simplicité opérationnelle, des performances optimales des applications/API et une haute disponibilité.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
De nombreuses entreprises ne développent pas suffisamment leur infrastructure DNS et n'utilisent souvent que deux ou trois serveurs DNS pour gérer leurs activités dans le monde entier. Cela peut avoir un grave impact sur les performances DNS et priver leur déploiement DNS (ainsi que leur infrastructure Web) de toute capacité d'adaptation, tout en le rendant plus vulnérable aux pannes de centre de données et aux attaques par déni de service distribué (DDoS) ciblant le DNS. Edge DNS s'appuie sur le vaste réseau en bordure de l'Internet d'Akamai, surdimensionné pour gérer des pics de trafic de l'ensemble de nos clients, même en cas d'attaque.
Il n'est pas rare que les entreprises disposent de serveurs de noms DNS et de GSLB sur site pour des raisons administratives ou de conformité, et ne puissent pas migrer toutes leurs zones vers une solution DNS de référence dans le cloud. Dans ce type de scénario, Shield NS53, le service de proxy inverse bidirectionnel d'Akamai, offre une sécurité complète contre les attaques malveillantes et améliore les performances en permettant aux clients de gérer eux-mêmes leurs politiques, leurs listes de contrôle d'accès (ACL) et la mise en cache des réponses, afin de soulager la charge de leur infrastructure DNS sur site.
IP Anycast est une méthode d'adressage et de routage réseau qui permet d'identifier des adresses IP depuis plusieurs points sur Internet. Dans le contexte du DNS, IP Anycast décrit la façon dont plusieurs serveurs de noms auront la même adresse IP et répondront à une requête DNS faite à cette adresse, en veillant à ce que l'utilisateur se connecte toujours au serveur le plus proche pour garantir des performances et une disponibilité optimales.
Edge DNS prend en charge le DNSSEC. Les clients souhaitant bénéficier de la prise en charge de DNSSEC doivent acheter l'option Secure d'Edge DNS.
Edge DNS fournit un SLA avec une disponibilité garantie de 100 %. De plus, Edge DNS ne vous facture aucuns frais supplémentaires pour le trafic lié aux attaques DDoS, qui peut être considérable, compte tenu de l'ampleur actuelle des attaques.
- Eine Möglichkeit, Arbeitsabläufe für die Konfiguration von Richtlinien zu vereinfachen, wie beispielsweise bei standortbasierten DNS-Antworten
- Bequemer Zugriff auf mehr Erweiterbarkeit und Flexibilität für Ihre DNS-Workflows
- Eine kostengünstige Möglichkeit, spezielle Anforderungen an die Adressierung – wie beispielsweise Compliance-Vorgaben – zu erfüllen.
Ressources
Essai gratuit : essayez Edge DNS/Shield NS53 pendant 30 jours
Découvrez par vous-même les avantages d'Edge DNS ou Shield NS53 :
- Disponibilité DNS permanente garantie
- Protégez vos ressources DNS sur site et hybrides
- Optez pour la tranquillité avec un DNS secondaire
Préparez votre essai gratuit de 30 jours :
- Soumettez le formulaire
- Confirmez votre adresse e-mail
- Passez le processus de validation et de vérification d'Akamai
- Recevez les instructions de connexion
- Connectez-vous et configurez votre instance d'Edge DNS ou Shield NS53.
Certaines conditions et restrictions s'appliquent