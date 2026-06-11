Il n'est pas rare que les entreprises disposent de serveurs de noms DNS et de GSLB sur site pour des raisons administratives ou de conformité, et ne puissent pas migrer toutes leurs zones vers une solution DNS de référence dans le cloud. Dans ce type de scénario, Shield NS53, le service de proxy inverse bidirectionnel d'Akamai, offre une sécurité complète contre les attaques malveillantes et améliore les performances en permettant aux clients de gérer eux-mêmes leurs politiques, leurs listes de contrôle d'accès (ACL) et la mise en cache des réponses, afin de soulager la charge de leur infrastructure DNS sur site.