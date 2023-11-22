Web シェル「WSO-NG」への対抗

サードパーティーによる脅威インテリジェンスの収集

隠れたログインフォームを使用してアクセスした後、攻撃者は次のステップとして、侵害された環境の偵察を行います。 WSO-NG を使用することで、攻撃者は、組織がサイバー脅威を防ぐために使用しているのと同様の戦術やツールを用いて、システムに影響を与えている脅威に関するインテリジェンスを収集できます。

WSO-NG は VirusTotal と呼ばれる脅威インテリジェンスサービスとシームレスに統合されているため、侵害されたサーバーの IP レピュテーションを分析して、悪性アクティビティのフラグが立っているかどうかを見極めることができます。攻撃者がこのサーバーをその後のオンライン攻撃に利用しようとしている場合、VirusTotal を使用することで、攻撃が標的によってブロックされる可能性を評価できます。特に、IP がすでに拒否レコードに登録されている場合は、この VirusTotal の統合が非常に重要です（図 5）。

また、この機能により、そのサーバーが過去に他の攻撃者による侵害を受けたことがあるかどうかを把握できるため、攻撃者は慎重に攻撃を進めることができます。

さらに、WSO-NG には SecurityTrails サービスも統合されているため、攻撃者は侵害されたサーバーを介して、ホストされているその他のドメインを特定し、ターゲットのプロファイリングを実行できます。