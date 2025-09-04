仮想化された（非）安全性：攻撃者が VBS エンクレーブを武器化する手法とは

VBS エンクレーブの基礎となる仮想信頼レベル（VTL）の概念を理解することが重要です。各信頼レベルにより、その下で実行されているエンティティにはそれぞれ異なる物理メモリーへのアクセス権限が与えられます。下位の VTL は、上位の VTL のメモリーにアクセスすることはできません。

Windows は現在、VTL0 と VTL1 という 2 つの主要な信頼レベルを使用しています。VTL0 は、通常のカーネルや通常のユーザー実行モードなど、従来の OS コンポーネントを実行するために使用されます。VTL1 は VTL0 よりも権限が高く、セキュア・カーネル・モードと隔離されたユーザーモードという 2 つの新しい実行モードを作成します。

セキュア・カーネル・モード は、セキュアカーネルを実行するために使用されます。このカーネルは VTL1 で動作するため、通常のカーネルより権限が高くなっています。セキュアカーネルは通常のカーネルにポリシーを適用し、機密性の高いメモリー領域へのアクセスを制限することができます。セキュアカーネルは非常に制限されており、サードパーティ製ドライバーをサポートしていないため、アタックサーフェスが大幅に縮小されます。

隔離されたユーザーモードは、セキュアプロセスを実行するために使用されます。これは、VTL1 のメモリー隔離機能を使用する特別なタイプのユーザー・モード・プロセスです。隔離されたユーザーモード内部のメモリーは、通常のカーネルを含め、どの VTL0 コードでもアクセスできません。

VTL0 と VTL1 は、同時に次の 4 つの実行モードを作成します。

Ring0 VTL0：通常のカーネルモード

Ring0 VTL1：セキュア・カーネル・モード

Ring3 VTL0：通常のユーザーモード

Ring3 VTL1：隔離されたユーザーモード

VBS エンクレーブでは隔離されたユーザーモード内に存在するユーザー・モード・プロセスに一区画が設置され、ここに「エンクレーブモジュール」と呼ばれる DLL をロードすることができます。これらは、VTL0 で実行されているデータやコードにアクセスできない「信頼できる実行環境」です。これにより、システムを侵害する可能性のある攻撃者から機密性の高い操作を隔離しやすくなります。

VTL1 へのアクセスは制限されているため、DLL をエンクレーブにロードするためには、Microsoft が発行した特別な証明書を使用して適切に署名されている必要があります。このような署名なしでモジュールをロードしようとすると、失敗します。エンクレーブモジュールに署名できるのは信頼できるサードパーティだけですが、これらのモジュールを誰がロードできるかについての制限はありません。署名されている限り、どんなプロセスでも、任意のモジュールをエンクレーブにロードできるのです。