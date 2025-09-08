公開されている API が新型マルウェアの標的に

http://checkip.amazonaws.com に移動し、ページの body のクエリーを実行します。このアクションを除いて、このベクトル内に他のアクティビティは確認されていません。また、このマルウェアのより複雑なバージョンも見つかりませんでした。

最終的には、body の取得に成功すると、addHttpbot という関数を呼び出し、公開された IP から http://wtxqf54djhp5pskv2lfyduub5ievxbyvlzjgjopk6hxge5umombr63ad[.]onion/httpbot/add（http のエンドポイントプレフィックスに注意）に POST リクエストを送信します。このとき、マルウェアが存在するソース IP と、ポート 9222 でアクセスが検出された宛先が使用されます。

理論的には、今後のバリアントで、攻撃者はリモート・デバッグ・ポートにアクセスした後で次のような悪性のアクションを実行する可能性があります。

Cookie やクレジットカード番号などの機微な情報を窃取する

クラウドメタデータなどの制限された情報へ外部からアクセスする

分散型サービス妨害（DDoS）攻撃を実行する

リモートファイルをダウンロードする

また、Chrome ブラウザーを --remote-debugging-port 経由で公開する場合、デフォルトでは localhost からのリクエストのみをリッスンすることに注意してください。このポートをインターネットに公開する場合、特に --remote-debugging-address を設定する必要があります。

また、このファイルは、特に IsAWSIP という関数において、ip-api のクエリーを実行し、ASN とジオロケーションを把握します。しかし、特定の AWS の悪用の証拠やその他の関連ロジックは見つかっていません。このマルウェアの今後のバージョンでロジックが見つかる可能性があります。

基盤となるメカニズムのいくつかに基づき、このバリアントは複雑なボットネットの初期バージョンであると Akamai は考えていますが、これまでのところ完成バージョンは見つかっていません。