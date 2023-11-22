Come contrastare la web shell WSO-NG

WSO-NG: la nuova generazione della web shell

Un potenziale nemico che sceglie una web shell per controllare un server ha svariate opzioni a disposizione, tra cui China Chopper, B374K, R57, ecc. Una delle scelte più significative è la WSO e la sua innovativa iterazione, la WSO-NG (Figura 3). La WSO-NG fornisce ai criminali informatici moderni strumenti che sono essenziali per navigare nell'odierno ambiente digitale sensibile alla sicurezza.