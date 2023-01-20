Akamai のポートフォリオは、フィッシング攻撃を防御するための複数の機能を提供します。

セキュア Web ゲートウェイテクノロジー

Akamai Secure Internet Access Enterprise は、ユーザーとデバイスをインターネットに安全に接続し、ゼロデイマルウェアやフィッシング攻撃からの事前対応型の保護を提供します。この Akamai ソリューションは、世界最大のエッジプラットフォーム上で開発された脅威インテリジェンスと、複数の静的および動的検知エンジンを含む多層防御を提供します。Secure Internet Access Enterprise は、利用規定を適用し、承認されていないアプリケーションを特定してブロックし、データ損失防止を強化できます。

Web アプリケーションと API 保護

Akamai App & API Protector は、Web サイト、アプリケーション、API の強力なセキュリティを 1 か所でまとめて提供します。この Akamai テクノロジーを使用することで、進化する攻撃（OWASP トップ 10 を標的とする攻撃など）に合わせて動的に適応し、保護することができます。セルフチューニング機能と管理されたアップデートにより、セキュリティがシンプル化され、セキュリティチームの労力が最小限に抑えられます。高度な API 検出により、悪性ペイロードを監視しながら、未知の新しい API によるリスクを緩和できるようになります。

マイクロセグメンテーション

Akamai Guardicore Segmentation は、データセンター、クラウド、またはハイブリッドクラウドのインフラにおいて、資産を可視化しセグメント化する最速の方法です。このソフトウェアベースのセグメンテーションテクノロジーは、リアルタイムの脅威検知機能と、ゼロトラストの原則を適用するための応答機能を備えたシンプルでスケーラブルなプラットフォームを使用して、攻撃のラテラルムーブメント（横方向への移動）を防止します。

多要素認証

Akamai MFA は、フィッシング対抗の多要素認証により、従業員アカウントの乗っ取りやデータ漏えいを防ぎます。Akamai MFA では、多要素認証の最も安全な標準を使用して、物理的なセキュリティキーではなくスマートフォンへのモバイルプッシュという簡単な方法で、セキュリティ対策を回避しようとする攻撃を阻止します。このソリューションは、セルフサービスのユーザー登録によって簡単に導入できます。また、エンドツーエンドの暗号化と保護されたチャレンジ／レスポンスフローによってフィッシングが困難となり、機密性が保たれます。

スケーラブルで安全なリモートアクセス

Akamai Secure Internet Access Enterprise は、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）により、従業員が IT エコシステムに接続できるようにします。この柔軟で適応性の高いサービスは、クラウドでアイデンティティ認識型プロキシを使用して、脅威インテリジェンス、ユーザー情報、デバイスポスチャーなどのリアルタイムの信号に基づき、アクセスに関する決定をきめ細かく行うことができます。