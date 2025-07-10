AI ボットはパブリッシングルールをどのように書き換えているのか

寝ても覚めても、AI、AI、AI。過去数年間、この 2 文字の言葉が話題を独占してきました（それには正当な理由があります）。

Akamai は、さまざまな業務を効率的かつ効果的に行うために、人工知能（AI）の導入を精力的に進めてきました。その一貫として、AI をダッシュボードに統合し、攻撃に関する深い知見を提供し、AI Assistant を使用してセキュリティチームのワークフローをシンプル化してきました。AI によって、企業が自社のアプリケーションとデータを保護する方法が再定義されています。

そして今年、当社は Akamai Firewall for AI を導入しました。これは、AI モデルによるコンテンツ、API、データへのアクセス方法を組織がプロアクティブに制御できるようにする画期的なソリューションです。

しかし、ここでは AI ボットに目を向けてみましょう。AI ボットは画期的な変化をもたらしています。当社がこのことを認識しているのは、他のほとんどの企業よりも多くのインターネットトラフィックを観測しているためです。

ボットおよび不正利用防止ソリューションにより、当社のボット検知機能が進化し、この新しい AI 時代の要求に対応しています。Akamai のお客様は、どの AI ボットがサイトにあるのか、AI ボットは何をしているのか、そして最も重要なこととして、AI ボットがなぜ存在するのかを知りたいとお考えのことと思います。それに、正直に言うと、お客様はこうした内容を把握しておく必要があるのです。