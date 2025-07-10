AI ボットはパブリッシングルールをどのように書き換えているのか
寝ても覚めても、AI、AI、AI。過去数年間、この 2 文字の言葉が話題を独占してきました（それには正当な理由があります）。
Akamai は、さまざまな業務を効率的かつ効果的に行うために、人工知能（AI）の導入を精力的に進めてきました。その一貫として、AI をダッシュボードに統合し、攻撃に関する深い知見を提供し、AI Assistant を使用してセキュリティチームのワークフローをシンプル化してきました。AI によって、企業が自社のアプリケーションとデータを保護する方法が再定義されています。
そして今年、当社は Akamai Firewall for AI を導入しました。これは、AI モデルによるコンテンツ、API、データへのアクセス方法を組織がプロアクティブに制御できるようにする画期的なソリューションです。
しかし、ここでは AI ボットに目を向けてみましょう。AI ボットは画期的な変化をもたらしています。当社がこのことを認識しているのは、他のほとんどの企業よりも多くのインターネットトラフィックを観測しているためです。
ボットおよび不正利用防止ソリューションにより、当社のボット検知機能が進化し、この新しい AI 時代の要求に対応しています。Akamai のお客様は、どの AI ボットがサイトにあるのか、AI ボットは何をしているのか、そして最も重要なこととして、AI ボットがなぜ存在するのかを知りたいとお考えのことと思います。それに、正直に言うと、お客様はこうした内容を把握しておく必要があるのです。
AI ボットとパブリッシング
インターネット自体が変革しつつあります。Google の検索結果をスクロールし、リンクをクリックして必要な情報を探す時代は終わりました。今では、人々は ChatGPT に直接質問して回答を得たり、Gemini の AI を活用した要約を利用して即座に情報を得たりしています。オーガニック検索の基本は変化しています。
AI ボットはインターネットをクロールしてトレーニングデータを供給し、AI モデルのパフォーマンスを向上させています。実際のところ、それは何を意味するのでしょうか？第一に、コンテンツクリエイターやパブリッシャーが最も大きな打撃を受けています。
- トラフィック損失：AI モデルがコンテンツを消費し、直接的な回答に再パッケージ化するため、サイトをクリックするユーザーが減少します。これにより、広告収益に依存するページビューが損なわれます。
- 収益の低下：オーディエンスが元のソースを訪問するのではなく AI インターフェース内に留まるため、パブリッシャーのプログラマティック広告インプレッションと有料サブスクリプションが減少しています。
- ブランドの希薄化：コンテンツからコンテキストやアトリビューションがなくなると、ブランドの知名度が失われます。ユーザーは、情報の発信元がわからないことがよくあります。
- データの誤用：独自のコンテンツ（有料の場合もある）が収集されてモデルのトレーニングに使用され、そのモデルが競合製品になる可能性があります。
- インフラコストの増加：大量スクレイピングは、リターンをもたらすことなく、帯域幅とコンピューティングリソースを跳ね上がらせます。
パブリッシャーが収益化の当てにしていたクリック数が減少しています。実際には、この抽出のほとんどは、対価が支払われることなく、コンテンツがどのように再利用される可能性があるかも分からないうちに行われます。
デジタル資産の保護
20 年以上にわたり、Akamai はパブリッシャーと緊密に連携してデジタル資産を保護し、絶えず変化する脅威に後れを取らないようにしています。当社は、ビジネスモデルの変化に伴い、ペイウォールの登場から新しい収益化と視聴者エンゲージメントの方法まで、お客様と共に進化してきました。
現代の最先端のパブリッシャーは、ボット管理が単に不要なトラフィックをブロックするだけでなく、収益を支援し、ユーザー体験を保護し、長期的な成長を促進する戦略的基盤であることを理解しています。
これは反 AI ではありません。消費者が AI を受け入れつつある時代に、責任ある進化をすることが重要です。また、ジャーナリズムは制作にコストがかかり、無防備なままにしておくと簡単に悪用できることを認識することも重要です。AI ボットは見出しを借用するだけでなく、パブリッシャーが苦労して生み出してきた価値を抽出します。
AI ボットをブロックするだけでは不十分
AI スクレイピングは脅威であるだけでなく、アクセスを見直す機会でもあると Akamai は考えています。Akamai のツールは、ブロックを超えた支援を提供し、AI ボットの特定、制御、収益化を可能にします。
AI ボットを完全にブロックすることを推奨するものもありますが、これが常に最良のアプローチであるとは考えていません。Akamai はより繊細な戦略をとります。
- ボットオペレーターの適応性について検討する
- ボットのブロックについて十分な情報に基づいて決定する
- ボットトラフィックの短期的および長期的な影響を測定する
ボットオペレーターの適応性について検討する
当社は長年、ボットビジネスに取り組んできました。オペレーターの考えを理解しています。オペレーターはブロックされることを予想しており、適応する準備ができています。遅かれ早かれオペレーターはブロックを回避する方法を見つけるため、堂々巡りになります。
ボットのブロックについて十分な情報に基づいて決定する
AI ボットを完全にブロックすることで、何を達成することを目指していますか？生成 AI プラットフォームにライセンス交渉を迫ることを目標としている場合、その手だてが有効であるかどうか、単にコンテンツを保護していないソースからスクレイプさせることにならないかどうかについて、現実的に考える必要があります。
まず、誰がコンテンツにアクセスしているか、どのくらいの頻度でアクセスしているかを可視化することから始めます。これにより、いつブロックするか、いつ許可するか、いつエンゲージするかを、十分な情報に基づいて決定できます。
ボットトラフィックの短期的および長期的な影響を測定する
現時点ではトラフィックのごく一部でしかないものとして AI ボットを無視してしまう前に、次の質問について検討してください。
- 生成 AI クローラーがコンテンツを 1 回インジェストした場合、AI が生成した回答でそのコンテンツが何回表示され、収益化されたはずの将来の訪問数に置き換わるでしょうか？
- 貴社は最初のスクレイプだけを測定していますか？それとも、習慣の変化に伴うエンゲージメントへの長期的な影響を測定していますか？
主導権の獲得
Akamai のアプローチはシンプルです。それは、主導権を握ることです。まず AI ボットの処理方法を決定します。完全にブロックしたい場合は、そのためのツールをご用意しております。お客様のアクティビティを測定し理解したい場合は、それも可能です。
負債を資産に
重要なのは、お客様がこの新しい現実を収益化できるよう支援することです。エッジコンピューティングとサードパーティソリューションとのパートナーシップを通じて、Akamai はエッジでポリシーを適用し、AI ボットが認証、ライセンス条件への同意、対価の支払いを行わなければコンテンツにアクセスできなくします。単にブロックするのではなく、スクレイピングを不利益から収益源に変えることができます。
意思決定に必要な情報を入手するための、完全な可視化
AI ボットがコンテンツにアクセスするかどうかとその方法についての決定は、ボットではなく、お客様に属していると考えています。ブロックはしばしば問題をエスカレートさせ、防御と回避の堂々巡りになります。まずは、情報に基づいた選択ができるように、完全な可視性を確実にします。
Akamai Content Protector と Akamai App & API Protector を組み合わせることで、きめ細かな制御と適用が可能になり、公正なもの、許可されているもの、完全に阻止すべきものを見極めるために役立ちます。
