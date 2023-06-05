アカマイ・テクノロジーズ合同会社（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「Akamai」）は、株式会社AbemaTV（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤田晋、以下「AbemaTV」）が運営する新しい未来のテレビ「ABEMA」がライブ配信したサッカー大会において、Akamai API Gateway を利用した事例を公開したことを発表しました。

ABEMAは、過去の実績などからこれまで経験したことのないようなアクセスが発生し、インフラに大きな負荷がかかることを想定していました。同社では、安定的な配信のためには、CDNによる動画配信インフラのキャパシティ確保はもちろんのこと、それに加えて単位時間当たりのAPIリクエストによる接続数（流入レート)を制御する能力が重要になると考えました。

具体的には、ブラウザーやアプリなどの視聴アプリケーションが起動する際に発生するサーバーへのAPIリクエストを高い精度で流量制限することが最大の課題でした。そこで同社は、Akamaiの技術コンサルタントの支援を受けながら検討と検証を重ね、最終的にAkamai API Gatewayの導入を決めました。Akamaiのきめ細かく迅速な技術サポートを最大限に活用し、導入を決定してから、約1か月という短期間で実装を完了しました。

Akamai API GatewayのAPI Throttling によって、サーバーへの秒間接続数を有限に制御することで、事前にテストした負荷を超過しない状態でイベント開催中もサーバーサイドのインフラの正常稼働を保ち続けることができ、予想外の対処やコストの発生を回避することができました。

株式会社AbemaTV 開発本部エンジニアの辻純平氏は、「Akamai API Gatewayは、Akamaiのエッジにリクエストを分散しながらも、エッジからサーバーが受け取る総量をベースに秒間リクエスト数を設定できます。さらに、詳細な検証の結果、そのレート制御の精度が検討していた他のソリューションと比較して抜きん出ていました。これならば、膨大な量の視聴者の流入があっても設定どおりの流量内に制限できると判断しました。」と述べています。

Akamai API Gateway 導入に当たって特に評価されている点

秒単位で非常に精度の高いAPIリクエストレートの総量制御が可

エッジ処理でサーバーに負荷をかけない構成

経験豊かなAkamaiの技術コンサルタントエンジニアのきめ細かく迅速なサポート

株式会社AbemaTVでCTOを務める西尾亮太氏は「Akamai API Gatewayは、想定通りに機能し、急激なアクセス集中を制御下に置くことができました。大会開催までの時間がない中、Akamaiの手厚い技術支援に助けられ、スムーズに製品選定・機能検証・実装を果たせました」と語っています。

アカマイ・テクノロジーズ合同会社 社長の日隈寛和は、「日本中が注目していたイベントにおいて、AbemaTV様とともに大会を通して安定した配信を多くの視聴者の皆様にお届けすることができたことを大変うれしく思います。これからもAkamaiは、人々のオンラインライフの力となり、守ることで、なお一層お客様に貢献してまいります」と語っています。

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