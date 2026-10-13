株式会社AbemaTV

大会期間中の訪問レートを制御する上で最大の課題は、ブラウザーやアプリからABEMAへの接続が確立された後の、サーバーAPIリクエスト数の精密なスロットリングでした。

プロジェクトの成否を左右しうる、トラフィック・スロットリング・メカニズムの自社開発も検討しました。しかし、検討開始から大会開幕までの限られた時間内で方式を決定し、その性能を十分にテストする必要がありました。そこでABEMAが活用したのが、Akamai Event Supportでした。Akamaiのテクニカル・コンサルタント・エンジニアからの強力なサポートを受けながら、いくつかの方法を検討し、テストしました。最終的に採用を決定したのが、Akamai API Gatewayです。

具体的には、視聴用クライアントアプリの起動時にリクエストされるAPIの宛先（APIエンドポイント）としてAkamai API Gatewayを設定し、APIスロットリングを用いて単位時間あたりのトラフィックを制御しました。これにより、Akamai API Gatewayから正常な状態を示す事前定義済みのAPIレスポンスを受け取ったユーザーのみが、起動プロセスを続行できる仕組みを採用しました。あらかじめ設定されたレート値を超えた場合、Akamai API Gatewayは事前定義されたエラーを返します。エラーを受け取ったアプリの起動プロセスは停止されるため、そのAPIのその後の処理によってサーバーに負荷がかかることはありません。

「Akamai API Gatewayは、APIリクエストのレートを秒単位で制御できる、他に類を見ないサービスだと確信しています。CDNを使用してこの種の制御を行う場合、通常、稼働中の各エッジサーバーに対するサーバーへのトラフィックレートを定義して実装します。この場合、複数のエッジサーバーからサーバーが1秒あたりに受信する総量を制御することは、技術的に困難です。また、サーバーが予想を超える負荷にさらされる可能性もあります。Akamai API Gatewayは、Akamaiのエッジリクエストを分散させながら、サーバーが受信する総量に基づいて、一定間隔あたりのリクエスト数を設定できます。さらに、詳細な検証の結果、検討対象となっていた他のソリューションと比較して、レート制御の精度が極めて優れていることが判明しました。このソリューションであれば、トラフィック量が膨大であっても、設定された流量に従って視聴者のトラフィックを制御し続けることができると判断されました。「Akamai API Gatewayにより、サーバーへの1秒あたりの接続数を細かく制御できたため、イベント期間中は事前にテスト済みの条件でサーバーサイドのインフラを構築することができ、予期せぬ問題やコストを排除することができました」と、AbemaTVのDevelopment Departmentのエンジニアである辻純平氏は述べています。

辻氏は、本格運用に至る検証段階においても、テクニカル・コンサルタント・エンジニアのサポートが大きな価値をもたらしたことを振り返りました。Web会議やチャットツールを活用することで、詳細な質問に対しても迅速かつ適切な回答を得ることができ、実装をスムーズに進めることができました。実際、Akamai API Gatewayの導入を決定してからは、約1か月という短期間で実装が完了し、