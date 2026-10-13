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「Akamai API Gatewayは完璧に機能し、突発的なトラフィックの急増を制御することができました。大会開幕までほとんど時間がなかった中、Akamaiの包括的な技術サポートには本当に救われました。製品の選定、性能検証、導入のすべてが順調に進みました。」— 西尾亮太氏、株式会社AbemaTV、CTO
世界中が注目するサッカー大会で懸念されたインフラの過負荷
この動画ストリーミングサービスABEMAを運営する株式会社AbemaTV（以下「AbemaTV」）は、「未来のテレビ」となるべく、テレビ番組に革新をもたらすことを目指しています。登録は不要で、日本唯一の24時間ニュースチャンネルをはじめ、オリジナルシリーズ、恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日配信しており、スマートフォン、タブレット、PC、テレビなど、さまざまなデバイスから手軽に視聴できます。ABEMAの動画アプリは9,600万ダウンロードを突破し（2023年4月時点）、独占コンテンツや見逃し配信、オンデマンド視聴が利用できるプレミアム会員数も着実に増加しています。
2022年、ABEMAは世界的に注目を集める国際サッカー大会の全試合を、無料でライブ配信することを決定しました。日本代表チームの活躍が期待されていたこともあり、大会開幕前からすでに大きな関心が集まっていました。大会期間中、アプリのダウンロード数は約700万件増加し、1週間の視聴者数（WAU：週間アクティブユーザー数）は過去最高の3,409万人に達しました。
「非常に人気のある大会であるため、多くの視聴者が殺到することは明らかでした。これまでにないほどのアクセス数を記録し、インフラに多大な負荷がかかることは容易に予想できました。当然、過去のさまざまなデータに基づいて、ある程度の数値を予測することは可能です。しかし、特にサッカーの試合開始前後のアクセス数（訪問者数）の上限を予測することは困難でした。負荷が突発的に急増し、サーバーのスケーリングが間に合わなくなるのではないかと懸念していました。安定した動画ストリーミングのためには、CDNを通じて動画ストリーミングインフラのキャパシティを確保することが不可欠でした。また、単位時間あたりのAPIリクエスト数（訪問率）によって接続数を制御する機能も不可欠であると認識していました」と、AbemaTVのCTOである西尾亮太氏は述べています。
アクセスを制御するもう一つの方法は、仮想ウェイティングルームを設置することでした。しかし、その仕組みは複雑になりすぎる上、予想される1秒当たりの膨大な接続数に対して十分な精度での制御が難しく、サーバー負荷との相関関係の不確実性も高まると判断されました。
サーバーに過負荷をかけずに訪問者数を精密に制御
大会期間中の訪問レートを制御する上で最大の課題は、ブラウザーやアプリからABEMAへの接続が確立された後の、サーバーAPIリクエスト数の精密なスロットリングでした。
プロジェクトの成否を左右しうる、トラフィック・スロットリング・メカニズムの自社開発も検討しました。しかし、検討開始から大会開幕までの限られた時間内で方式を決定し、その性能を十分にテストする必要がありました。そこでABEMAが活用したのが、Akamai Event Supportでした。Akamaiのテクニカル・コンサルタント・エンジニアからの強力なサポートを受けながら、いくつかの方法を検討し、テストしました。最終的に採用を決定したのが、Akamai API Gatewayです。
具体的には、視聴用クライアントアプリの起動時にリクエストされるAPIの宛先（APIエンドポイント）としてAkamai API Gatewayを設定し、APIスロットリングを用いて単位時間あたりのトラフィックを制御しました。これにより、Akamai API Gatewayから正常な状態を示す事前定義済みのAPIレスポンスを受け取ったユーザーのみが、起動プロセスを続行できる仕組みを採用しました。あらかじめ設定されたレート値を超えた場合、Akamai API Gatewayは事前定義されたエラーを返します。エラーを受け取ったアプリの起動プロセスは停止されるため、そのAPIのその後の処理によってサーバーに負荷がかかることはありません。
「Akamai API Gatewayは、APIリクエストのレートを秒単位で制御できる、他に類を見ないサービスだと確信しています。CDNを使用してこの種の制御を行う場合、通常、稼働中の各エッジサーバーに対するサーバーへのトラフィックレートを定義して実装します。この場合、複数のエッジサーバーからサーバーが1秒あたりに受信する総量を制御することは、技術的に困難です。また、サーバーが予想を超える負荷にさらされる可能性もあります。Akamai API Gatewayは、Akamaiのエッジリクエストを分散させながら、サーバーが受信する総量に基づいて、一定間隔あたりのリクエスト数を設定できます。さらに、詳細な検証の結果、検討対象となっていた他のソリューションと比較して、レート制御の精度が極めて優れていることが判明しました。このソリューションであれば、トラフィック量が膨大であっても、設定された流量に従って視聴者のトラフィックを制御し続けることができると判断されました。「Akamai API Gatewayにより、サーバーへの1秒あたりの接続数を細かく制御できたため、イベント期間中は事前にテスト済みの条件でサーバーサイドのインフラを構築することができ、予期せぬ問題やコストを排除することができました」と、AbemaTVのDevelopment Departmentのエンジニアである辻純平氏は述べています。
辻氏は、本格運用に至る検証段階においても、テクニカル・コンサルタント・エンジニアのサポートが大きな価値をもたらしたことを振り返りました。Web会議やチャットツールを活用することで、詳細な質問に対しても迅速かつ適切な回答を得ることができ、実装をスムーズに進めることができました。実際、Akamai API Gatewayの導入を決定してからは、約1か月という短期間で実装が完了し、
高度な制御に向けた手厚いテクニカルサポートと、人気のスポーツ試合の安定した動画ストリーミングを実現することができました。
西尾氏は、Akamai API Gatewayのおかげで、大会期間中に「まさに期待通りの運用」が可能になったと述べています。ABEMAのシステム構造はもともと柔軟性に富んでいたため、大会の開催に向けた準備は万全でした。とはいえ、非常に人気の高い日本代表チームの試合中、Akamai API Gatewayに設定された上限を数回超過し、レートコントロールが作動しました。それにもかかわらず、訪問者トラフィックの制御は確実に作動し、安定したストリーミングを継続することができました。西尾氏はこのサービスを高く評価し、次のように述べています。「当社の高度な要求に応えてくれたことは、Akamaiのサービス水準の高さを如実に物語っています。私たちはまったく不安を感じることなく、コンテンツを配信することができました。」
さらに、辻氏は次のように述べています。「Akamaiは、世界中の多種多様な大規模イベントのストリーミング支援において豊富な実績があります。その超分散型アーキテクチャによって実現される安定性とスケーラビリティは、他の類似サービスとは一線を画しています。また、APIセキュリティの強化という点でも、極めて効果的な機能を提供してくれます。さらに、AkamaiはIaaSのようなクラウドサービスを提供しているため、クラウドサーバーとエッジの融合が生み出すコンピューティングインフラの可能性にも期待しています。とはいえ、サービスと設定の柔軟性があまりにも高すぎるため、私たちが直面した技術的なハードルの高さも痛感させられました。Akamaiは堅牢なテクニカルサポートを提供してくれているため、それを最大限に活用し、同等の成果を再現していきたいと考えています。」
今後、AbemaTVは「いつでも、どこでもつながる社会インフラ」としてのABEMAの価値を高めていくことを目指しています。中核となるスポーツのライブ・ストリーミング・サービスに加え、番組のラインナップをさらに拡充し、幅広い視聴者が楽しめる人気コンテンツを継続的に提供していく予定です。
「社会インフラの一部となることを目指す私たちにとって、CDNやその他のさまざまなネットワーク技術が、今後もより高い品質と高度なレベルへと進化し続けることが重要です」と西尾氏は述べています。「Akamai API Gatewayやその他の各種サービスが、今後も進化を続け、よりユーザーフレンドリーなものになっていくことを期待しています。」さらに西尾氏は、「Akamaiはインターネットサービス技術の開発においてもリーダー的存在であるため、活用方法を積極的に提案していただき、ABEMAサービスをサポートし続けてほしいと願っています」と期待を寄せました。
ABEMAについて
ABEMAは、テレビに革新をもたらし、「未来のテレビ」として展開する動画ストリーミング事業です。登録は不要で、日本唯一の24時間ニュースチャンネルをはじめ、オリジナルシリーズ、恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日配信しています。また、話題の新作映画、国内外のテレビシリーズ、人気のアニメ、さまざまなオンラインライブや演劇公演など、豊富なラインナップを取り揃えており、複数のデバイスで高品質な動画をお楽しみいただけます。
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