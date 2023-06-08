X
PRESS RELEASE

Akamai、API セキュリティ企業 Neosec の買収を発表

ソリューションの統合で、API の包括的な可視化とセキュリティカバレッジを実現 OWASP API トップ 10 のすべての攻撃に対応

Japan – Tokyo | June 08, 2023

オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は、データと行動分析に基づく API 検知および対応プラットフォームを提供する Neosec の買収に関する正式契約を締結したことを発表しました。

Neosec の API セキュリティソリューションは、市場をリードする Akamai のアプリケーションおよび API セキュリティポートフォリオを補完するものであり、これにより、Akamai は急速に拡大しつつある API 脅威に対する可視性を大きく高めることができます。今回の買収は、すべての API の検知、リスクの評価、脆弱性や攻撃への対応でお客様を支援し、お客様がこれまでよりも容易に API のセキュリティを確保できるようにすることを目的としています。

Akamai Technologies の Security Technology Group で Executive Vice President 兼 General Manager を務める Mani Sundaram は、「デジタルトランスフォーメーションが急速に進むなか、API は、デジタルビジネスの新たなフロンティアであり、ビジネスに不可欠な機能を実現するものとなっています。エンタープライズは、ビジネスロジック全体の公開やデータの処理に API を使用していますが、クラウドベースのエコノミーにおいて API はサイバー攻撃に対して脆弱です。Neosec のプラットフォームと Akamai のアプリケーション・セキュリティ・ポートフォリオを使用することで、お客様は、すべての API を可視化し、そのふるまいを分析して、API 攻撃を防御できるようになります」と述べています。

この買収によって統合される API ソリューションにより、Akamai は、API セキュリティという新たなそして重要なカテゴリの最前線に立つことが期待されます。これはまさに顧客が積極的に支援を求めている分野でもあります。API セキュリティソリューションのグローバル市場は急激に成長していますが、これは API の普及とそれに伴うサイバーセキュリティ脅威の拡大が要因と考えられます。API ベースのアーキテクチャとマイクロサービスは、B2B から Web、モバイルに至るまで、今日開発されているすべてのアプリケーションの中核であり、それゆえに主要な標的として攻撃者に狙われています。さらに、FFIEC、SOC、GDPR、HIPAA、PCI DSS などの規制へのコンプライアンスを確保するためには、API に対するセキュリティ対策の強化が必要となります。

Neosec の共同創設者であり、CEO でもある Giora Engel 氏は、「Neosec が他の API セキュリティプロバイダーと大きく異なるのは、すべての API アクティビティの完全な可視化と、他社が見逃してしまう脅威を検知するためにふるまい分析を用いることです。他のソリューションとは異なり、Neosec は XDR ライクな API 可視化機能を検知および対処機能と組み合わせることで、完全な調査と脅威ハンティングを可能にしています。結果的に Akamai のお客様はすべての API アクティビティを把握しやすくなり、影響を受ける前に脆弱性や脅威を特定したり、進行中の攻撃を検知したりできるようになります」と語っています。

Neosec は、カリフォルニア州パロアルトとイスラエルのテルアビブを拠点とする民間企業です。共同創設者であり CEO でもある Giora Engel 氏、そして共同創設者であり Chief Technology Officer でもある Ziv Sivan 氏を始めとする同社の社員は、Akamai のセキュリティ・テクノロジー・ビジネスに参画することになります。 

今回の買収は、2023 年第 2 四半期に締結する見込みです。2023 年度は、今回の買収により non-GAAP EPS のわずかな（約 0.04～0.06 ドル）希薄化が見込まれますが、実質的な収益増はないと予想されています。

詳細については、Akamai のアプリ & API セキュリティページをご覧ください。

私募証券訴訟改革法に関する声明、Non-GAAPによる財務指標についての詳細は英文プレスリリースをご参照ください。

Akamai について

Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、あらゆる業界のグローバル企業から信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X と LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。

※AkamaiとAkamaiロゴは、Akamai Technologies Inc.の商標または登録商標です
※その他、記載されている会社名ならびに組織名は、各社の商標または登録商標です
※本プレスリリースの内容は、個別の事例に基づくものであり、個々の状況により変動しうるものです

