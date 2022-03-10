Akamai、独立系調査企業にマイクロセグメンテーションの「リーダー」と評価される | Akamai

デジタル体験の力となり、守るための世界で最も信頼されているソリューションを提供する Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）は本日、「The Forrester Wave™:Microsegmentation, Q1 2022」で「リーダー」の評価を獲得したことを発表しました。この調査で Forrester は、現在の製品、戦略、市場プレゼンスなど 10 項目の基準で、マイクロセグメンテーション分野のベンダー 9 社を評価しました。

Forrester によると、Akamai Guardicore セグメンテーションは「単なる マイクロセグメンテーションにとどまらない柔軟なセキュリティツールを提供している」と評価されています。Guardicore の無限タグ付けシステムと独自のファイアウォールは、セグメンテーションの問題を解決し、インシデント対応もサポートすることができる」とされています。さらに、Akamai Guardicore セグメンテーションは、「IT 向けの総合的なマイクロセグメンテーションソリューションとして非常に優れており、ホストベースのきめ細かなネットワークの展開を検討しているエンタープライズは、Guardicore に注目すべき」とも述べています。

Akamai のソリューションは、迅速かつ効果的なマイクロセグメンテーションを通じてゼロトラスト・イニシアチブを合理化するよう設計されており、これは、事業運営を妨げることなくポリシー適用プロセスをシンプル化できることを意味します。 Akamai は、導入しやすく使いやすいことに焦点を置いたことが、Akamai の高度に差別化されたフローとアセットの検出に関する Forrester の評価に反映されていると考えています。

レポートの中で Forrester は、ポリシー適用、インターフェースとレポート、ホストエージェント、エージェントレスの側面、製品ビジョン、製品およびサービスのサポートといった基準において、Akamai に「差別化できている（Differentiated）」という最高評価を与えています。レポートは、「マイクロセグメンテーションソリューションを専門とするベンダーが、この評価で最高の結果を得ることになった。ホストベースのエージェントを提供し、それを使用してフローテレメトリの伝送とポリシー適用を行うベンダーが、最高のソリューションを提供しており、セキュリティとリスクの専門家は、まずこれらのベンダーに注目すべきである」と評しています。

Akamai の Enterprise Security Group 担当 SVP & GM の Pavel Gurvich は、「この Forrester による評価は、あらゆる環境でマイクロセグメンテーションを簡単に導入し、ランサムウェアなどの高度な攻撃に対して企業が効果的に防御できるようにするという当社の姿勢を評価したものであると考えています。Akamai Guardicore セグメンテーションソリューションは、ハイブリッド環境に対する豊富な可視性、L4 ルールを超えたセキュリティを通じて、このビジョンを実現するものです。AI と高い柔軟性によってサポートされており、組織全体でこのテクノロジーを導入することができます。Forrester の New Wave レポートでリーダーとして認められたことを誇りに思うとともに、今後もこの基盤を構築し続けることを楽しみにしています」と語っています。

マイクロセグメンテーションは、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）と並んで、ゼロトラスト・イニシアチブの基本プロジェクトの 1 つとみなされています。2021 年に Guardicore を買収した Akamai はマイクロセグメンテーションの能力をさらに発展させ、ゼロトラスト・ソリューションの包括的なスイートを提供できるようになりました。可視性、理解、制御の統一されたソースは、ゼロトラストに向けた前進を目指す企業に、かつてないほどのシンプルさと有効性をもたらします。

Akamai のマイクロセグメンテーションへのアプローチについて詳しくは、 akamai.com/securityをご覧ください。