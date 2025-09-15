ライブストリーミングをレベルアップ：Akamai と Harmonic、動画ワークフローをクラウドに移行

※本リリースは2025年9月12日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai（NASDAQ：AKAM）と、動画配信ソリューションの世界的リーダーである Harmonic（NASDAQ：HLIT）は、Harmonic を活用した Akamai Media Services Live 5（MSL5）を発表しました。この新世代の MSL では、多様なメディア形式のサポート、高度な収益化、視聴体験の向上により、同プラットフォームの機能が拡張されています。ストリーミング・サービス・プロバイダーや放送局は、MSL5 を利用することで、ライブスポーツなどにおいて、信頼性の高い高品質のライブストリーミングに最適な優れた動画配信プラットフォームが利用可能になります。

Akamai Cloud を基盤として動作する MSL5 を利用すると、メディア企業は重要な動画ワークロードを展開し、可能な限り視聴者に近い場所からコンテンツを配信できるようになります。これにより、ネットワークやデバイス全体でレイテンシーの低減、信頼性の向上、一貫性のあるパフォーマンスが実現します。MSL4 から MSL5 へのアップグレードは、クリック操作だけでシームレスに行えます。

Harmonic で動画事業部門のソリューションおよび米国販売担当 Senior Vice President を務める Gil Rudge 氏は「Harmonic は Akamai と提携し、Akamai の超分散型メディア・クラウド・インフラに、信頼性と品質の最も高いストリーミングスタックを提供することを誇りに思っています」「MSL5 は、大規模なライブストリーミングの需要の高まりに対応し、比類のない信頼性、柔軟性、および動画品質をお客様に提供する、強力な次世代プラットフォームをメディア業界に導入します」と述べています。

Akamai MSL5 には、導入時から次のような強化された機能が搭載されています。

パフォーマンスの高速化 — Time to First Byte（最初の 1 バイトが到着するまでの時間、TTFB）の短縮と、低レイテンシーの HLS 配信（エンドツーエンドで 5～7 秒）により、応答性の高いライブストリームを実現

— Time to First Byte（最初の 1 バイトが到着するまでの時間、TTFB）の短縮と、低レイテンシーの HLS 配信（エンドツーエンドで 5～7 秒）により、応答性の高いライブストリームを実現 DVR ウィンドウの拡張 — ライブ DVR が 30 分から 12 時間に拡張され、視聴者は、一時停止、巻き戻し、再生をより細かく制御可能に

— ライブ DVR が 30 分から 12 時間に拡張され、視聴者は、一時停止、巻き戻し、再生をより細かく制御可能に ユーザー体験の合理化 — わずか 5 秒でストリーミングをプロビジョニングすることに加え、強化された指標とシステムステータスを一目で確認できる明確なインターフェースを搭載

— わずか 5 秒でストリーミングをプロビジョニングすることに加え、強化された指標とシステムステータスを一目で確認できる明確なインターフェースを搭載 高精度のイベントツール — イベント管理 API がサブセグメントの正確なクリッピングをサポートしているため、プレミアムイベントのハイライトを高品質で作成可能

Akamai の Product Management 担当 Senior Vice President の Jon Alexander は「世界中の視聴者がライブスポーツに熱狂していることから、ストリーミングプラットフォームは毎年何十億ものコストをかけて権利を取得し、ファン体験をコントロールしています」「それに伴い、消費者の期待も高まっています。視聴者は動画を再生するときに必ず完璧な体験を期待するものだからです。MSL5 の導入により、Akamai と Harmonic が、その需要に一貫して大規模に対応する力をメディア企業に提供します」と述べています。

MSL5 は継続的な進化の始まりです。今後も効率性の向上と収益化機能の拡張に重点を置いたアップデートが行われる予定です。上質なオーバー・ザ・トップ（OTT）のライブ配信、低レイテンシーのトランスコーディング、インストリーム広告などの革新的な形式を含むサーバー側の広告挿入 (SSAI) によって、動画品質、視聴者体験、および収益創出の機会をレベルアップさせます。

Harmonic について：

Harmonic（NASDAQ：HLIT）は、仮想化されたブロードバンドおよび動画配信ソリューションの世界的リーダーです。メディア企業やサービスプロバイダー向けに、世界中の消費者に超高品質の動画ストリーミングサービスやブロードキャストサービスを提供するための支援を行っています。同社が業界初の仮想化ブロードバンドソリューションによってブロードバンドネットワークに革命を起こしたため、ケーブル事業者は、消費者の家庭やモバイルデバイスにギガビット・インターネット・サービスをより柔軟に展開できるようになりました。革新的なクラウドおよびソフトウェアプラットフォームによる OTT 動画配信のシンプル化や、ギガビット・ブロードバンド・サービスの提供の促進などにより、Harmonic は、メディア企業やサービスプロバイダーがあらゆるデバイスで視聴されるライブコンテンツやオンデマンドコンテンツを収益化する方法に変革を起こしています。詳細については、www.harmonicinc.com を参照してください。