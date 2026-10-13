複数分野で博士号を提供しているこの米国有数の研究大学において、接続性の確保は単なる期待ではなく、必須事項です。学生、教員、および職員は、授業、研究、および日常作業に中断なくアクセスできることを求めています。この大学のネットワーク・サービス・チームは、Akamai Edge DNSを使用することで、増大するトラフィックやオンラインの脅威を前に、シームレスで安全なインターネットアクセスを実現するという、非常に困難な課題を克服しました。
「障害を経験するまでは、DNSを当たり前のものだと思ってしまいます。Edge DNSのおかげで、可視性とセキュリティ、そして安心感を得ることができ、大学のネットワークを24時間365日、常時接続された状態に維持できます」ネットワークサービス担当Assistant Director
デジタルファーストなキャンパスの土台を守る
Always-onのネットワークの要求に応える
急速に変化する今日のデジタル環境では、学生はAlways-on接続を期待しています。また、保護者は教育に多額の投資をしており、信頼性の高いネットワークインフラは授業リソースと同じくらい重要になっています。さらに、入学者選考や寄付金集め、ライブストリーミングの学位授与式には、信頼性の高いDNSサービスが欠かせません。しかし、大学がクラウドファーストの戦略に移行するにつれ、信頼性の維持にかかるコストは急増しました。
この課題に加え、インターネット接続の土台であるDNSに対する懸念も高まっていきました。同大学で大規模な停止が発生したことはないものの、増加するサイバー脅威、政治的な動機を持つ分散サービス妨害（DDoS）攻撃、そしてダウンタイムのリスクが大きくのしかかってきていました。
「DNSは本質的に脆弱であり、高額な費用をかけずに保護できるソリューションが必要でした」と、ネットワークサービス担当Assistant Directorは説明します。
万一の場合に備えるEdge DNS
数年前、同大学はDDoS攻撃の標的となり、重要なサービスが中断するおそれがありました。大学では、Akamai Prolexicを利用してリスクを緩和しました。Prolexicには、地域の高等教育機関にとって信頼できるリソースであるNorthern Crossroads（NoX）コンソーシアムを介して加入していました。
堅牢なDNSセキュリティを実現する、手頃な価格のスケーラブルかつ安全なソリューションを求めて、同大学は再びNoXに目を向けました。「NoXは、限られた予算であっても高品質のDNS保護を利用可能にしてくれます」と同氏は続けます。
同大学では、5年以上前にセキュリティ機能と自動化機能を備えたEdge DNSを採用していました。「Edge DNSの優れた点の1つは、設定すると自動的に機能する点です」と同氏は述べています。
Edge DNSにより、ネットワーク・サービス・チームはDNSレコードの更新やゾーン管理などの反復的なタスクを自動化できます。また、このソリューションにはDDoS攻撃やDNSの脆弱性に対する保護機能が組み込まれているため、安心して作業できます。「Akamaiは最大の脅威や攻撃を検知し、必要なセキュリティをさらに強化してくれました。Akamaiが守ってくれていると知っているので、夜はぐっすり眠れます」と付け加えました。
増加するトラフィックの処理が簡単
Edge DNSを使用することで、同大学では、パフォーマンスを懸念することなく、最近1日のクエリが10億件を超えたDNSトラフィックの増加に対応しました。Assistant Directorは、「DNSはあらゆるものにおいて中枢神経系のような役割を果たします」と話し、キャンパスのインフラにおけるDNSの重要な役割を強調しました。
また、Edge DNSは、トラフィックパターンの監視、潜在的な問題の迅速な分析、即時アラートの受信も可能にします。集約型のコントロールセンターでは、1つの画面で完全な可視性が得られ、チームは実際の脅威と定期的なトラフィックの急増を区別できます。「潜在的な脅威をプロアクティブに特定し、良性の問題は除外する。このために必要な知見やアラートを得ています」と、同氏は続けました。
将来のための信頼できるパートナー
同大学は、技術的なメリットだけでなく、Akamaiの一流のカスタマーサポートも評価しました。「テクノロジー分野においてサポートは失われつつありますが、Akamaiのチームは常にプロフェッショナルです」とAssistant Directorは語り、DNSゾーン転送の問題がいかに迅速に解決されたかを振り返りました。
今後の課題についてはどうでしょうか？ネットワーク・サービス・チームは、Edge DNSが引き続きニーズに対応していけることを確信しています。「オンプレミスのDNS戦略を変更する必要が出てきた場合、Akamaiならそれが何であっても対処できると確信しています」
安全でスケーラブルなDNSソリューションを検討している他の機関に向ける、同氏のアドバイスは明確です。「Edge DNSは自動車業界でいうポルシェのような存在です。プレミアムで信頼性が高く、パフォーマンス重視で設計されています。Akamaiのおかげで、良いことづくめです」
そのため、同大学の役員がEdge DNSへの投資を疑問視したことはないと強調しました。「Edge DNSのコストについてわざわざ証明する必要はありません。Akamaiが一流のプロバイダーであることは誰もが知っています。Edge DNSは、中断のないアクセス提供が必要なサービスにとって、これ以上ないほどの価値があります」と同氏は結論付けました。
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