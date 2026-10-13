同大学は、技術的なメリットだけでなく、Akamaiの一流のカスタマーサポートも評価しました。「テクノロジー分野においてサポートは失われつつありますが、Akamaiのチームは常にプロフェッショナルです」とAssistant Directorは語り、DNSゾーン転送の問題がいかに迅速に解決されたかを振り返りました。

今後の課題についてはどうでしょうか？ネットワーク・サービス・チームは、Edge DNSが引き続きニーズに対応していけることを確信しています。「オンプレミスのDNS戦略を変更する必要が出てきた場合、Akamaiならそれが何であっても対処できると確信しています」

安全でスケーラブルなDNSソリューションを検討している他の機関に向ける、同氏のアドバイスは明確です。「Edge DNSは自動車業界でいうポルシェのような存在です。プレミアムで信頼性が高く、パフォーマンス重視で設計されています。Akamaiのおかげで、良いことづくめです」

そのため、同大学の役員がEdge DNSへの投資を疑問視したことはないと強調しました。「Edge DNSのコストについてわざわざ証明する必要はありません。Akamaiが一流のプロバイダーであることは誰もが知っています。Edge DNSは、中断のないアクセス提供が必要なサービスにとって、これ以上ないほどの価値があります」と同氏は結論付けました。