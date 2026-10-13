Daiwa Capital Markets Europeにとって、セキュリティは最優先事項です。顧客を獲得して維持するためには、主要事業分野である投資銀行業務（株式、債券、グローバル転換社債など）に関連する機微な情報やシステムを保護しなければなりません。さらに、最新の法律に従ってビジネスを適切に保護していることを証明しなければ、英国や欧州の規制当局から多額の罰金が科されるリスクがあります。

システムを保護し、サイバー犯罪者の一歩先を行くために、同社はテクノロジーインフラのセキュリティを定期的に見直しています。DaiwaのChief Information Security Officer（CISO）であるDave Wigley氏は次のように述べています。「この見直しでは、あらゆる側面を綿密に調べて、当社のセキュリティポスチャが、今日の厳しい規制環境において、当社の目標とレポート要件を満たしていることを確認しています」

同社のセキュリティ戦略は多岐にわたりますが、同氏が特に重視しているのがランサムウェア攻撃です。英国情報機関のGCHQによると、ランサムウェア攻撃の発生件数は2021年に倍増しています。ランサムウェア攻撃とは、犯罪者が悪性ソフトウェアを使用してネットワークにアクセスし、ファイルやデータベースを暗号化して、暗号化を解除する条件として多額の金銭を要求する攻撃です。

「当社が懸念していたのは、1台のワークステーションでセキュリティ侵害が発生した場合に、攻撃者がラテラルムーブメント（横方向の移動）を通じて組織内を動き回って権限を昇格させていき、システムを停止または暗号化できるだけのアクセス権を手に入れてしまうことです」とWigley氏は述べています。