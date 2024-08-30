PCI DSS v4.0 API 보안 컴플라이언스를 위한 모범 사례

규제 당국은 API에 대한 리스크를 인지하고 있으며, 기업은 데이터 감염을 방지하기 위한 가시성과 제어 기능을 갖추었음을 입증해야 합니다.

Verizon의 2023년 데이터 유출 조사 보고서에 따르면 데이터 유출 사고의 37% 이상에서 결제 카드 데이터가 유출되었습니다. PCI DSS v4.0은 결제 업계의 공격 표면에서 인간 요소를 보호하기 위해 멀티팩터 인증 및 비밀번호 길이 관련 새로운 요구사항을 포함합니다.

그러나 데이터 유출은 항상 직원의 비밀번호를 노리는 피싱처럼 널리 알려진, 사람을 겨냥한 공격 기법 때문만은 아니라는 점을 기억해야 합니다.

예를 들어, 이커머스 기업을 대상으로 한 공격의 18%는 카드 결제 웹페이지에 멀웨어가 삽입되어 발생했습니다. 오늘날의 공격자들은 점점 더 정교해지고 있으며, 종종 제대로 보호되지 않은 API와 같은 IT 환경 내 자동화된 비인간 구성요소를 노리고 있습니다.

Akamai 리서치에 따르면, 기업의 78%가 API 관련 보안 인시던트를 경험한 바 있습니다. API 위협의 시급성을 반영해 PCI DSS v4.0에는 새로운 API 보안 룰, 가이드라인, 모범 사례가 포함되었습니다. 먼저 요구사항 6.2.3을 자세히 살펴봅시다.