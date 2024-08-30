PCI DSS v4.0 API 보안 컴플라이언스를 위한 모범 사례
IT 보안팀은 끊임없이 변화하는 규정을 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다. NIS(Network and Information Security) 지침을 준수하기 위한 접근 방식을 정한 모든 기업이 후속 지침인 NIS2에 대해 알게 되었다고 상상해 보세요. 또한 전 세계 130개 이상의 관할 지역이 변경 가능한 의무 사항이 포함된 데이터 개인정보 보호법을 시행하고 있다는 점을 고려하면, 경영진 의 단 9%만이 모든 공개 요건을 충족할 수 있다고 자신 있게 말했다는 현실이 그리 놀랍지는 않습니다.
PCI DSS v4.0(PaymentCard Industry Data Security Standard)의 준수 준비에 한창이라면, 자신감이 떨어지는 것도 무리는 아닙니다.
PCI SSC(Payment Card Industry Security Standards Council)가 만든 PCI DSS는 결제 데이터 보호에 관한 글로벌 표준이 되었습니다. 주요 신용 카드를 수락하고 카드 소유자의 데이터를 전자적으로 처리, 저장 또는 전송하는 기업들은 이 규정을 준수해야 합니다.
PCI DSS 보안의 기본 요소
원래 버전의 요구사항은 2006년 발표 당시와 마찬가지로 현재도 중요하게 여겨지는 보안 기본 요소들을 포함합니다. 그 사례는 다음과 같습니다.
카드 소유자 데이터를 처리하거나 저장하는 모든 IT 시스템의 모든 관리 계정에 대한 접속 모니터링 및 제어
알아야 할 사항에 따라 시스템 및 카드 소유자 데이터에 대한 접속 권한을 할당하고 역할별 접근 요구사항 정의
변화하는 위협 환경에 대응하는 오늘날의 업데이트
문제는 오늘날의 위협 환경이 2006년보다 더 복잡하다는 것입니다.
물론 여전히 특권 계정이나 과도한 권한을 가진 사용자를 노리는 공격자에 대한 기업의 대응은 필요합니다. 하지만 오늘날 기업은 결제 기술 내부에 존재하는 수천 개의 API를 자주 표적으로 삼는 공격자를 고려해 컴플라이언스 프로그램을 조정해야 합니다. 공격자들은 API가 악용하기 쉽고 카드 소유자 데이터를 탈취하는 효율적인 수단이 될 수 있다는 사실을 잘 알고 있습니다.
따라서 기업이 PCI DSS v4.0을 준수하려면 API 위협을 이해하고 방어할 수 있어야 합니다. 이 블로그 게시물에서는 리스크, 요구사항 및 준수 방법에 관한 인사이트를 공유합니다.
PCI DSS v4.0의 4가지 핵심 목표
전반적으로 PCI DSS v4.0은 다음과 같은 4가지 핵심 목표에 중점을 두고 있습니다.
결제 업계의 보안 요구사항을 지속적으로 충족
지속적인 프로세스로서 보안을 옹호
기업이 요구사항을 충족하는 방식에 있어 유연성(새로운 툴, 새로운 제어 등) 제공
검증 방법 및 프로세스 개선
카드 소유자 데이터 보호에 API 보안이 중요한 이유
PCI DSS v4.0은 API를 가시성과 보호가 필요한 핵심 영역으로 명시적으로 언급합니다. 4가지 목표 모두 여기에 적용됩니다. API의 고유한 리스크를 고려할 때, 세 번째 항목(새로운 툴과 제어를 활용할 수 있는 유연성)이 특히 중요합니다. 그 사례는 다음과 같습니다.
API는 고객용 디지털 제품 및 서비스의 핵심에 있습니다. 평균적인 기업들은 규모에 따라 15000~25000개의 API를 보유하고 있으며, 모두 중단 없이 데이터를 교환하도록 설계되었습니다.
이 데이터는 민감한 고객 정보를 포함합니다. 모든 디지털 결제에는 애플리케이션, 시스템, 써드파티 등 간에 데이터를 전송하는 API가 존재합니다.
감염된 API가 단 1개만 있어도 수백만 개의 기록이 도난당하거나, 랜섬을 치러야 하거나, 전 세계에 공개될 수 있습니다. 그리고 노출되거나 잘못 설정된 API는 널리 퍼져 있으며 쉽게 감염될 수 있고 보호, 조회, 관리가 되지 않는 경우도 많습니다.
규제 당국이 결제 기술의 API에 관심을 갖는 이유
규제 당국은 API에 대한 리스크를 인지하고 있으며, 기업은 데이터 감염을 방지하기 위한 가시성과 제어 기능을 갖추었음을 입증해야 합니다.
Verizon의 2023년 데이터 유출 조사 보고서에 따르면 데이터 유출 사고의 37% 이상에서 결제 카드 데이터가 유출되었습니다. PCI DSS v4.0은 결제 업계의 공격 표면에서 인간 요소를 보호하기 위해 멀티팩터 인증 및 비밀번호 길이 관련 새로운 요구사항을 포함합니다.
그러나 데이터 유출은 항상 직원의 비밀번호를 노리는 피싱처럼 널리 알려진, 사람을 겨냥한 공격 기법 때문만은 아니라는 점을 기억해야 합니다.
예를 들어, 이커머스 기업을 대상으로 한 공격의 18%는 카드 결제 웹페이지에 멀웨어가 삽입되어 발생했습니다. 오늘날의 공격자들은 점점 더 정교해지고 있으며, 종종 제대로 보호되지 않은 API와 같은 IT 환경 내 자동화된 비인간 구성요소를 노리고 있습니다.
Akamai 리서치에 따르면, 기업의 78%가 API 관련 보안 인시던트를 경험한 바 있습니다. API 위협의 시급성을 반영해 PCI DSS v4.0에는 새로운 API 보안 룰, 가이드라인, 모범 사례가 포함되었습니다. 먼저 요구사항 6.2.3을 자세히 살펴봅시다.
PCI DSS v4.0 요구사항 6.2.3 준수
요구사항 6.2.3은 기업이 맞춤형 사용자 지정 애플리케이션 코드(써드파티 벤더사가 개발한 애플리케이션이나, 상용 표준 애플리케이션 기성품을 의미하지는 않음)를 검토해 취약점이 프로덕션 환경에 노출되지 않게 해야 한다는 점을 강조합니다.
이 요구사항은 기업의 소프트웨어가 외부 구성요소의 기능(라이브러리, 프레임워크, API 등)을 안전하게 사용하는지 확인하기 위한 가이드를 제공합니다. 이는 API가 광범위한 소프트웨어 공급망에서 수행하는 핵심 역할을 시사하며, 이를 보호하는 데 필요한 것이 무엇인지도 나와 있습니다.
API는 최신 애플리케이션 환경에서의 기본적인 연결 및 데이터 교환 방법이 되었습니다. 이를 염두에 두고 프리프로덕션(시프트 레프트) 접근 방식과 포스트프로덕션(시프트 라이트) 접근 방식을 모두 이용해 API를 보호하는 것이 디지털 비즈니스에서 공격에 안정적으로 대응하는 데 있어서 필수입니다.
6가지 API 보안 모범 사례
다음은 요구사항 6.2.3을 준수하는 데 도움이 되는 6가지 API 보안 모범 사례입니다.
API 기반 구성요소의 사용과 보안 체계 확인(예: 표준에 나와 있는 취약한 암호화 암호 사용을 포함해 취약점을 초래하는 설정 오류 탐지)
API 사용의 정상적이고 예상되는 행동을 검증하고 의심스러운 행위자가 시스템을 악용하는 것을 차단하기 위한 제어 구축(예: 애플리케이션의 행동을 확인해 논리적 취약점을 탐지)
API를 구동하는 데 사용되는 써드파티 프레임워크를 탐지해 오래되고 취약하지 않은지 확인
실행 중인 API의 다양한 버전을 포함해 모든 API에 대한 전체 인벤토리를 구축해 잠재적으로 문서화되지 않은 기능 및 관리해야 하는 백도어에 대한 인사이트 획득
API 코드의 보안을 확인해 프로덕션 환경에 배포하기 전에 API와 관련된 취약점을 찾아내고 방지
API에 관한 보안 코딩 모범 사례를 구현해 프로그래밍 접근 방식으로 코드를 지속적으로 안전하게 전달
PCI DSS v4.0의 API 보안 관련 추가 요구사항
PCI SSC는 또한 API 보안을 구성하는 2개의 다른 섹션을 PCI DSS v4.0에 추가했습니다. 다음은 기업이 충족해야 할 2가지 추가 요구사항을 요약한 내용입니다.
요구사항 6.3.2는 취약점 및 패치 관리를 용이하게 하기 위해, 맞춤형 사용자 지정 소프트웨어 그리고 맞춤형 사용자 지정 소프트웨어에 통합된 써드파티 소프트웨어 구성요소의 인벤토리를 유지 관리해야 한다는 내용입니다.
요구사항 6.2.2는 맞춤형 및 사용자 지정 소프트웨어 관련 업무를 담당하는 소프트웨어 개발 인력을 대상으로 하는 교육 요건을 다룹니다. 여기서는 개발자가 보안 소프트웨어 설계 및 보안 코딩 기술을 포함해 자신의 직무 기능과 관련된 보안에 대해 최소 12개월에 한 번씩 교육을 받아야 한다고 설명합니다. 이 교육은 보안 테스트 툴과 이러한 툴을 사용해 소프트웨어의 취약점을 탐지하는 방법을 포함합니다.
Akamai API Security로 새로운 요구사항을 충족하는 방법
이 게시물에서 다루는 모든 요구사항에 대해 Akamai API Security(Noname Security)는 기업이 PCI DSS v4.0을 준수할 수 있도록 지원하는 것은 물론, 고객이 신뢰하고 맡긴 데이터를 지속적으로 보호할 수 있도록 강력한 API 보안 기능을 제공합니다.