Práticas recomendadas para conformidade com os requisitos de segurança de APIs do PCI DSS v4.0

A dificuldade de acompanhar a evolução das normas não é novidade para as equipes de segurança de TI. Pense em todas as organizações que determinaram uma abordagem para a conformidade com a Diretiva NIS (Network and Information Security) e se depararam com sua atualização: a NIS2. Considerando que mais de 130 jurisdições globais promulgaram leis de privacidade de dados com mandatos passíveis de mudança, não é surpreendente que apenas 9% dos executivos se sintam altamente confiantes em relação ao cumprimento de todos os requisitos de divulgação.

Se você estiver se preparando para atender aos requisitos da versão 4.0 do PCI DSS v4.0 (Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento), provavelmente também não se sente muito confiante.

Criado pelo Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC), o PCI DSS tornou-se um padrão global de proteção de dados de pagamento. Se a sua empresa aceita os principais cartões de crédito e processa, armazena ou transmite dados de titulares de cartões eletronicamente, é preciso cumpri-lo.